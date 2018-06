Malá na spravedlnosti? Šéfce jihomoravského ANO by nevadilo odložit vyšetřování kauzy Čapí hnízdo

Kandidátkou na post ministryně spravedlnosti je ekonomka a právnička Taťána Malá z ANO. Poslankyně, která bránila svého stranického šéfa Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo a které hrozil střet zájmů. Slabým místem Malé je také podle některých médií její právnický diplom. Kdo je tedy Taťána Malá? Praha 15:36 22. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslankyně hnutí ANO Taťána Malá | Foto: MAFRA MICHAL ŠULA | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Datum a místo narození: 1. října 1981, Moravská Třebová

Vzdělání: Ekonomika na Mendelově univerzitě v Brně (2005). Právo na soukromé Panevropské vysoké škole v Bratislavě (2011).

Nováková, Malá, Metnar. Zbytek ministrů bude beze změny, oznámil Babiš Číst článek

Současná pozice: Poslankyně sněmovny (od října 2017), zastupitelka a náměstkyně hejtmana Jihomoravského kraje pro oblast majetku a investic (od roku 2016).

Kariéra: Právnička a mediátorka. Pedagožka na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně. Společnice ve firmě All 4 Law (od roku 2012, tento měsíc ji podle tisku převedla do výlučného vlastnictví manžela). Zastupitelka obce Lelekovice na Brněnsku (2014 až 2017).

Stranická příslušnost: Hnutí ANO 2011 (od roku 2013). Je předsedkyní hnutí ANO v Jihomoravském kraji (od prosince 2016).

Tipnu si, že Malá se ministryní nestane. Všechno by nasvědčovalo tomu, že ona bude obětní beránek z řad ANO za nejmenování Pocheho. — František Lutonský (@FLutonsky) 22. června 2018

Malá ve volbách a sněmovně: V loňských volbách do sněmovny vedla kandidátku ANO v Jihomoravském kraji, v Parlamentu je mimo jiné místopředsedkyní mandátového a imunitního výboru a členkou ústavně právního výboru.

Adeptka na ministryni spravedlnosti Malá spoluvlastní insolvenční firmu. Odborníci: Hrozí střet zájmů Číst článek

Loajální k Babišovi: Malá je známá svou loajalitou k premiéru a šéfovi ANO Andreji Babišovi. Vešla ve známost tím, že v lednu navrhovala, aby případný soud s Babišem jako stíhaným kvůli dotačnímu podvodu kolem Čapího hnízda zasedl až po skončení jeho nynějšího poslaneckého mandátu, tedy až za další čtyři roky.

„Co brání tomu, aby se řešení té kauzy posunulo o čtyři roky nebo prostě do doby, než budou nové volby. Co se stane?“ prohlásila v lednu Malá.

Možný střet zájmů: Politička a její manžel vlastnili společnost All 4 Law, která získala procentní podíl v novojičínské firmě Insolvence CZ. Společnost radí dlužníkům i věřitelům. Manžel poslankyně navíc spoluvlastní i firmu Swisscredit, která naopak poskytuje lidem mikropůjčky, tedy úvěry do 75 tisíc korun. Malá možný střet zájmů odmítla a podle serveru iDNES.cz minulý týden převedla celou společnost All 4 Law do vlastnictví svého manžela.

Poslankyni Malé z ANO by nevadilo posunout soud v kauze Čapí hnízdo o čtyři roky. 'Co tomu brání?' uvedla Číst článek

„Není možné podnikat v insolvencích, ještě půjčovat lidem úvěry a pak hrát nezávisle roli tvůrce pravidel,“ poznamenal šéf Transparency International ČR David Ondráčka.

Problém s diplomem: Slabým místem Malé je podle Lidových novin také její právnický diplom ze soukromé Panevropské vysoké školy v Bratislavě. S titulem z této instituce nemá uchazeč šanci stát se v Česku koncipientem či advokátem, uvedl list.

Rodina: Vdaná. Manžel Ondřej Malý je advokát a insolvenční správce. Mají dvě dcery a syna.

Záliby: Lyžování, cestování a četba.

Spravedlnost znamená měřit všem stejně. Pokud je nyní ministryní spravedlnosti paní Malá, která proslula výroky, že trestní stíhání je možné v případě premiéra Babiše odložit klidně i o čtyři roky, není spravedlnost v České republice v dobrých rukou. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) 22. června 2018

Ministr spravedlnosti rozhoduje třeba o tom,zda vydat pachatele do zahraničí. A o tomhle nemůže rozhodovat člověk bez právnického vzdělání. Taťána Malá je navíc jako spolumajitelka insolvenční firmy ve střetu zájmů. O jejích absurdních výrocích ke kauze Čapího hnízda ani nemluvě. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) 22. června 2018