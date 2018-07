Podezření z opisování? ‚Je to na zastřelení vedoucího diplomové práce i oponenta,‘ míní stranický kolega Malé

Poslanec Pavel Růžička z hnutí ANO na dotaz, zda by měla ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) odstoupit z funkce kvůli plagiátorství, serveru iROZHLAS.cz napsal, že to na rezignaci není. Uvedl však, že je to na „zastřelení vedoucího diplomové práce a oponenta". Poslanec Jiří Valenta (KSČM) žádá prošetření případu, Ondřej Veselý (ČSSD) uvedl, že „pokud by byla ČR vyspělou zemí, dávno by již rezignovala“. Opozice Malou bez výjimky kritizuje. reakce Praha 18:03 9. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Taťána Malá, ministryně spravedlnosti. | Foto: koláž iROZHLAS.cz

Poslanec Pavel Růžička z hnutí ANO si nemyslí, že by měla jeho spolustranice a ministryně spravedlnosti Taťána Malá odstoupit na základě zjištění investigativního týmu Radiožurnálu, že ve svých diplomových pracích opisovala.

Serveru iROZHLAS.cz na dotaz napsal, že to není na její rezignaci, ale „je to na zastřelení vedoucího diplomové práce a oponenta“.

Jeho stranický kolega Přemysl Mališ si myslí, že kdyby uznala sama škola, že Malá pochybila a skutečně práci opsala, měla by ministryně spravedlnosti rezignovat.

Poslanec vládní ČSSD Ondřej Veselý serveru iROZHLAS.cz napsal: „Pokud by ČR byla vyspělou západoevropskou zemí, pak by to jistě důvod byl a sám ministr/ministryně by tak již dávno sám učinil. Nicméně jak něco takového můžeme očekávat od ministra, když jeho premiér je trestně stíhanou osobou vedenou ve svazcích jako agent StB?“

Na závěr svého prohlášení Veselý uvedl, že upřímně neví, kde se stala chyba. Je ale prý zřejmé, že občané do značné míry rezignovali na očekávání morální (a dokonce i trestní) bezúhonnosti politiků.

Jiří Veselý z KSČM, která by druhou vládu Andreje Babiše měla ve sněmovně podpořit, uvedl: „V tomto případě záleží na samotné míře provinění. Je nutno zjistit a přesně doložit, zda se jedná o studijní nedbalost či úmyslný podvod. Ve druhém případě bych to za důvod k rezignaci ministryně považoval. Tendence k podvodné činnosti by neměla snižovat vážnost a profesionalitu ministerské funkce.“

„K tomuto tématu bych ale rád ještě dodal, že jsme tady již měli (máme) ministry nejen bez VŠ vzdělání, u jiných bylo toto vzdělání poměrně pochybné, až podezřelé, „kvality“, a tendence k jejich ostrakizaci nebyla zdaleka tak vysoká, jako je nyní u paní Malé," dodal Veselý.

Reakce opozice

Předseda Pirátů Ivan Bartoš na sociální síti vystoupení Malé označil jako úsměvné divadlo. „Neumím si (ho) vysvětlit jinak než jako upocenou snahu zakrýt průšvihy vlády,“ uvedl.

Zmínil další problémové ministry, průnik komunistů do státní správy výměnou za toleranci vlády či situaci kolem ministerstva zahraničí, které kvůli výhradám prezidenta Miloše Zemana vede spolu s resortem vnitra místo kandidáta sociální demokracie Miroslava Pocheho jeho stranický šéf Jan Hamáček.

Úsměvné divadlo paní Malé si neumím vysvětlit jinak než upocenou snahou zakrýt průšvihy vlády: další problémové ministry, průnik komunistů do státní správy výměnou za důvěru, ale i pat s panem Pochem, na němž ČSSD stále trvá. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) 9. července 2018

Šéf TOP 09 Jiří Pospíšil míní, že Malá promarnila možnost včas odejít. „Místo toho opět obhajovala neobhajitelné. Ostuda pokračuje,“ uvedl.

Paní ministryně Malá právě promarnila možnost včas odejít. Místo toho opět obhajovala neobhajitelné. Ostuda pokračuje. — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) 9. července 2018

Místopředseda ODS Martin Kupka uvedl, že Malá zjevně nemá dost soudnosti, aby odstoupila. „Měl by ji v tom případě odvolat premiér Andrej Babiš, který ji nainstaloval. Je to i jeho ostuda. Možná, že se některé pasáže její dnešní tiskové konference stanou součástí našeho politického folkloru," uvedl. Postoj ministryně označil za neobhajitelný a některé její dnešní příměry za trapné.

Paní Malá zjevně nemá dost soudnosti, aby odstoupila sama. Měl by ji odvolat premiér Babiš, který ji nainstaloval. Je to i jeho ostuda. Její setrvávání v úřadu ministryně spravedlnosti jen podkopává důvěru občanů ve spravedlnost. — Martin Kupka (@makupka) 9. července 2018

Šéf poslanců Starostů a nezávislých Jan Farský v souvislosti s Malou hovořil o tom, že temné části historie mají jedno společné. „Nejhorší věci dělají vždy lidé, kteří byli instalováni na místa, na která nestačí. A ví to o sobě. Z vděku a touhy udržet si v normální době nedosažitelnou pozici, jsou pak schopni čehokoliv,“ míní.

Temné části historie mají jedno společné.



Nejhorší věci dělají vždy lidé, kteří byli instalováni na místa, na která nestačí. A ví to o sobě.



Z vděku a touhy udržet si v normální době nedosažitelnou pozici, jsou pak schopni čehokoliv. #tatanamala — Jan Farský (@JanFar_sky) 9. července 2018

Europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský pogratuloval ministryni k vystoupení, ve kterém se podle něj stala skvělou nástupkyní satirického pořadu České televize z 90. let Česká soda. „Možná by to chtělo vzít lekce z logiky. Ta říká, že to, že dříve neexistovaly programy odhalující plagiát, neznamená, že bylo povoleno plagiovat,“ konstatoval.

Musím pogratulovat k vystoupení nové paní ministryni spravedlnosti. Myslím, že #českásoda má skvělého nástupce. Možná by to chtělo vzít lekce z #logika Ta říká, že to, že dříve neexistovaly programy odhalující #plagiát, neznamená, že bylo povoleno plagiovat. #trapas #mala — Tomáš Zdechovský (@TomZdechovsky) 9. července 2018

Bývalý šéf Akademie věd a někdejší kandidát na prezidenta Jiří Drahoš nechápe, jak může Malá tvrdit, že se ničeho nedopustila. „Co je plagiát dnes, bylo plagiátem i před patnácti lety. Opravdu má člověk s takovýmto kreditem zastávat post ministryně spravedlnosti?“ napsal na twitteru.

Jako dlouholetý VŠ pedagog skutečně nechápu, jak může paní Malá tvrdit, že se ničeho nedopustila. Co je plagiát dnes, bylo plagiátem i před patnácti lety. Opravdu má člověk s takovýmto kreditem zastávat post ministryně spravedlnosti? https://t.co/1GcRHEwxrV — Jiří Drahoš (@jiridrahos1) 9. července 2018