Taťána Malá po 13 dnech končí jako ministryně. Spravedlnost chce dočasně řídit sám Babiš

Taťána Malá (ANO) po 13 dnech rezignuje na post ministryně spravedlnosti. Podle informací Radiožurnálu to vyplynulo z jednání vedení hnutí ANO, za které usedla ve vládě. Malá čelí obvinění z plagiátorství ve svých diplomových pracích. Premiér Andrej Babiš zřejmě požádá prezidenta Zemana, aby ho dočasně pověřil řízením ministerstva spravedlnosti místo Malé. Řekl, že zatím bude hledat jiného kandidáta. Praha 18:56 9. 7. 2018 (Aktualizováno: 20:45 9. 7. 2018)

Malá oznámila, že rezignuje kvůli podezření, že opsala své diplomové práce. Uvedla, že nechce, aby kauza poškozovala novou vládu. Zároveň ale tvrdí, že se plagiátorství nedopustila.

Nejkratší funkční období ministrů ČR Ministryně obrany Karolína Peake (LIDEM) - 8 dní

Ministryně spravedlnosti Taťána Malá (ANO) - 13 dní

Ministryně kultury Helena Třeštíková (za KDU-ČSL) - 16 dní

„Díky této kampani, která je proti mně vedena, já už prostě nechci, aby bylo hnutí dál poškozováno, ani nově vznikající vláda,“ řekla Malá novinářům. Dodala, že nicméně trvá na tom, že při psaní svých diplomových prací se žádného pochybení nedopustila.

Rozhodnutí chtěla jako první oznámit členům výboru hnutí ANO. Premiér Andrej Babiš prohlásil, že hnutí za Malou stojí a věří, že v diplomových pracích neopisovala. Středeční hlasování o důvěře novému kabinetu by podle něho rezignace Malé neměla ohrozit.

Výbor podle Babiše vyjádřil Malé podporu a vedení hnutí je přesvědčeno o tom, že nepodváděla. „Výbor vyjádřil podporu Táně Malé, my jsme o tom přesvědčeni, že nepodváděla a že samozřejmě pokud nějaký student nebo dva studenti řeší, kolik průměrný český králík vyloučí trusu za den, tak asi je to stejné,“ řekl premiér.

Babiš řekl, že požádá prezidenta Miloše Zemana, aby vedením resortu pověřil provizorně jeho. Jméno nového kandidáta na post šéfa justice zatím nemá a o jménech odmítl spekulovat. V nejbližší době však nástupce Malé bude hledat. Premiér předpokládá, že demisi Malé oficiálně dostane v úterý.

Prezident Zeman plánuje řešit situaci vzniklou rezignací Malé na místo ministryně spravedlnosti, premiér Babiš už ho informoval, uvedl mluvčí Ovčáček.

Taťána Malá ke své rezignaci na post ministryně spravedlnosti >> https://t.co/K0egqK8oQl pic.twitter.com/CLMApc3CSO — ČT24 (@CT24zive) 9. července 2018

Pochybnosti ohledně Malé jako ministryni se objevovaly již v době, kdy byla jen mezi uvažovanými kandidáty. Opozicí byla například kritizována za výroky ohledně Babišova stíhání, byla zpochybňována její odborná erudice nebo fakt, že její manžel vlastní firmy zabývající se insolvencemi a mikropůjčkami.

Reakce politiků pro Radiožurnál

„Považuji změnu stanoviska po tiskové konferenci za ústup mediálnímu tlaku a to pro právní stát není nic pozitivního, protože místo parlamentní demokracie tady máme mediokracii. Předpokládám, že pan premiér požádá do vyřešení případu o to, aby tu funkci vykonával zároveň jako premiér,“ uvedl předseda strany, která by ve středu měla podpořit druhou vládu Andreje Babiše.

Podle místopředsedkyně ODS Alexandry Udženiji je dobře, že o celé kauze média mluvila. Zároveň má ale obavy z toho, že se resortu spravedlnosti chce ujmout trestně stíhaný premiér Babiš.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil považuje rozhodnutí Malé za rozumný krok.

Předseda poslaneckého klubu Starostů a nezávislých Jan Farský se pozastavil především nad případnou nominací Babiše do funkce ministra spravedlnosti.

„Že vůbec trestně stíhaná osoba uvažuje o tom, že takové pravomoci může převzít, je výsměch a facka všem slušným lidem v téhle zemi."

Podobný názor sdělil Radiožurnálu i Pavel Bělobrádek, předseda KDU-ČSL. Je pro něj nepředstavitelné, že by resort spravedlnosti mohl vést trestně stíhaný člověk.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš byl informací hodně překvapený a podle něj premiér Babiš ve své funkci selhává.

„Česká republika potřebuje vládu s důvěrou, všechna rizika spojená s nominací ministra spravedlnosti nese hnutí ANO,“ uvedl pro ČTK předseda vládní ČSSD Jan Hamáček.

