Presumpce neviny i dobrá zpráva pro Českou republiku. Politici reagují na náhlou rezignaci Malé

Vojtěch Filip (KSČM)

Považuji změnu stanoviska po tiskové konferenci za ústup mediálnímu tlaku, a to pro právní stát není nic pozitivního, protože místo parlamentní demokracie tady máme mediokracii. Předpokládám, že pan premiér požádá do vyřešení případu o to, aby tu funkci vykonával zároveň jako premiér. Nevím, co mohlo rozhodovat, protože když jsem slyšel tiskovou konferenci, tak jsem to bral jako její odhodlání funkci vykonávat.

Rozumím tomu, že někomu nemusí vyhovovat na té funkci, a ten si objednal poměrně netradiční způsob, protože jestliže před 15 lety někdo zpracuje nějakou diplomovou práci a ta je potom posuzována podle jiných kritérií, než tenkrát platila, tak to nepovažuji za příliš pozitivní věc.

Navíc trvám na tom, že samotné nařčení dokud není autoritativní rozhodnutí orgánu, který se zabývá plagiátorstvím, by nemělo vést k takovým krokům, protože právní stát je dán tím, že respektuje i takové principy, jako je presumpce neviny.

Alexandra Udženija (ODS)

Určitě je to dobrá zpráva pro Českou republiku, protože abychom měli ministryni spravedlnosti, která podvádí ve svých pracích, to by byla opravdu ostuda veliká.

Nicméně už je ostuda jenom to, že pan premiér Babiš ji vůbec na to místo jmenoval a že to trvalo takto dlouho. Ale každopádně jsme rádi, že paní ministryně se přeci jenom odhodlala rezignovat. Na druhou stranu - podle informací, které máme - pan Babiš požádá pana prezidenta, aby dočasně vedl ministerstvo spravedlnosti. Tak to je také na pováženou, jestli někdo, kdo je trestně stíhán, má vést ministerstvo spravedlnosti, ale uvidíme, jak to bude dál. Vůbec si nemyslím, že to v tomto případě byl tak médií.

Bylo dobře, že o tom média psala, protože pokud někdo prokazatelně podvádí v diplomové práci, tak nemá dělat nic na místě ministra, ještě spravedlnosti. Vždyť to je velká symbolika. Myslím si, že v tomto případě to nebyl tlak médií. Myslím si, že v tomto případě to byl opravdu tlak celé společnosti včetně petice, která byla založena a kde je přes 2000 podpisů. Takže to, že dnes paní bývalá ministryně, nebo jestli už rezignovala, nevím, říká, že to byla pouze mediální kampaň, tak si nalhává sama sobě a zkouší nám i nadále lhát.

Jan Farský (STAN)

Rezignovat měla už dávno. To vykrucování se a dnešní tiskovka, kdy vysvětlovala, jak plagiát je až 40 procent opsaného textu a ještě k tomu doplňovala příběhy ze svých studií a jak trpěla pět let, bylo hodně nedůstojné. Takže chápu, že jí výbor ANO vysvětlil, že už rezignovat musí.

Co ale vůbec nechápu, je, že zároveň se trestně stíhaný premiér rozhodl řídit ministerstvo spravedlnosti dočasně sám. S dočasností nemáme v České republice dobré zkušenosti a už to, že ve středu má dostat trestně stíhaná osoba ministerstvo spravedlnosti, byť dočasně, tak ministr spravedlnosti může zahajovat kárné řízení s jakýmkoli státním zástupcem, může si vyžádat informace i z živého spisu, pokud je odůvodní, a může dokonce odvolávat nejvyššího státního zástupce. Takže trestně stíhaná osoba, že vůbec uvažuje o tom, že takové pravomoci může převzít, je výsměch a facka všem slušným lidem v téhle zemi.

Jiří Pospíšil (TOP 09)

Považuji toto řešení a rozhodnutí ministryně Malé za rozumné. Ministryně Malá, která začala funkci vykonávat a byla již od počátku spojená s řadou kontroverzních výroků anebo skandálů, co se týče diplomových prací, by těžko mohla být silnou ministryní spravedlnosti, která by mohla provést důležité reformy v oblasti justice. Ta její pozice díky těmto skandálům byla oslabená a bylo zřejmé, že pokud by zůstala ve funkci, tak by byla ministryní, která by pouze udržovala resort v chodu a neměla by dostatečnou sílu pro nutné reformy. Rozhodnutí je podle mého názoru správné a přišlo včas.

Dovolím si říci, že pokud se Babiš stane ministrem spravedlnosti, tak to bude, jako když je kozel zahradníkem, jak se říká v tom slavném českém úsloví. Trestně stíhaný premiér, který současně stojí v čele justice, to mi připadá, že je spíš dobrý vtip a doufám, že tato vláda najde rychle jiného vhodného kandidáta do čela ministerstva spravedlnosti.

Tomio Okamura (SPD)

Andrej Babiš předvedl totální neschopnost a je to neuvěřitelná blamáž a selhání, že po devíti měsících jednání o vládě nebyl schopný dojednat funkční vládu. Dokonce jsme v situaci, že dva z členů vlády musí zajišťovat dvě až tři funkce, to znamená, Andrej Babiš by měl mít nově na starosti i ministerstvo financí, pan Hamáček má na starosti tři pozice, místopředsedu vlády, ministra vnitra a ministra zahraničí, aby vůbec nějaký slepenec vznikl.

Je to mocenský pakt, který nemá žádný program, nemá žádnou programovou shodu a podle toho to vypadá, protože když se někdo hádá o moc a o peníze, tak se rozhádá při první možné příležitosti, rozklíží se to, odstupují lidé, vyplouvají na povrch různé skandály a myslím, že je to neuvěřitelná blamáž a ostuda.