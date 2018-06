Advokátní komoře nevadí, že ministryně nemá česká práva. O podezření z plagiátorství se nechce bavit

Vzdělání Taťány Malé (ANO) z Panevropské univerzity v Bratislavě je pro výkon funkce ministryně spravedlnosti postačující. Serveru iROZHLAS.cz to řekla mluvčí České advokátní komory Iva Chaloupková. V rozhovoru zároveň vyvrátila informace, že by komora diplom z této univerzity neuznávala. Rozhovor Praha 6:55 29. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Taťána Malá, Lubomír Metnar a Marta Nováková při jmenování vlády | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iRozhlas

V uplynulých dnech se objevily informace, podle kterých Česká advokátní komora (ČAK) neuznává vzdělání z Panevropské univerzity v Bratislavě, jejíž absolventkou je i nová ministryně spravedlnosti Taťána Malá. Uznává tedy komora toto vzdělání?

Spousta informaci médií „běhá“ jako mediální zkratka. ČAK nikdy nehodnotila kvalitu a úroveň studia na Panevropské univerzitě v Bratislavě.

Nemáme žádné pochybnosti, že by to nebyla kvalitní vysoká škola s právnickým vzděláním. Nemáme ani problém s tím, že ministerstvo tento diplom nostrifikuje (proces uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání, pozn. red.). To všechno jsou patrně legální věci a jsou zcela mimo komoru.

V minulosti jsme měli zásadní problém s tím, že Panevropská otevírala na území České republiky pobočky své školy a bez akreditace a povolení vyučovat české právo na těchto pobočkách české právo vyučovala. Proto jsme jejich absolventy nezapisovali do seznamů advokátních koncipientů, když o zápis žádali. Opět jsme tím ale nehodnotili úroveň jejich vzdělání. Zápisem bychom pouze prohloubili nezákonný stav, který tu tehdy byl. Pokud vím, dnes už ty pobočky snad ani neexistují a problém odpadl.

Pokud jde o žadatele o zápis do seznamu advokátních koncipientů, kteří vystudují jakoukoliv zahraniční vysokou školu práva - ať je to v Oxfordu, nebo v Bratislavě -, díváme se na ně shodně: bez doplnění vzdělání v oboru českého práva je nezapíšeme.

Jednou budou jako advokáti poskytovat českým klientům právní služby v českém právním řádu. Tudíž po všech absolventech zahraničních vysokých škol, kteří žádají o zápis do seznamu českých advokátních konciepentů, chceme, aby si doplnili vzdělání v základních oborech českého práva. Obvykle to dělají formou mimořádného studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy.

Nemáte tedy pochybnosti o kvalitě Panevropské univerzity?

My to ani nehodnotíme, ani nezkoumáme. Prostě ji považujeme za klasickou zahraniční školu, která vyučuje právo nebo obor právní věda. Pokud k nám přicházejí uchazeči a mají z této školy ministerstvem školství uznaný diplom, nemáme s tím vůbec žádný problém. Považujeme její absolventy za vysokoškolsky vzdělané právníky. Ale proto, aby mohli vykonávat advokacii a mohli být advokáty v České republice, žádáme doplnění výuky v oboru české právo, protože ani v Oxfordu, ani v Bratislavě se patrně české právo neučí.

Žádný problém

Vedete si evidenci lidí, kteří tyto zkoušky absolvovali?

Pokud chtějí být zapsáni na seznam advokátních koncipientů, musí doložit, že splnili všechny zákonné předpoklady. Ale speciální statistiku, kolik je těch, kteří přicházejí ze zahraničních vysokých škol a doplňují si vzdělání, si nevedeme, ale ročně jsou to jednotlivci.

Paní ministryně Malá dělala koncipientku na Slovensku a rozdílové zkoušky z českého práva pro ni nepotřebovala. Pokud by tyto zkoušky neměla, byl by to - z hlediska její nové funkce - pro advokátní komoru problém?

To pro nás není žádný problém. Paní ministryně má řádně ukončené vysokoškolské právnické vzdělání. Je vysokoškolsky vzdělaným právníkem. Je to jako u lékařů – jste lékař a pak se třeba specializujete na některý obor. Pokud chcete být lékařem specializovaným na onkologii, musíte složit atestace.

Když to přirovnáme k právnickému prostředí, vystudujete vysokou právnickou školu a jste právníkem. Chcete-li se v právnické oblasti věnovat některé speciální profesi, například být soudcem, musíte být soudním čekatelem a složit soudní zkoušky. Chcete-li být advokátem, musíte být advokátním koncipientem a složit advokátní zkoušky. To už je nadstavba nad vysokoškolským právnickým vzděláním.

Nemáme žádný problém s tím, že paní ministryně má vysokoškolské právnické vzdělání. To je úplně normální. Paní ministryně jen není advokátka, není soudkyně ani státní zástupkyně. To ale není žádná diskvalifikace pro to, že by nemohla být ministryní spravedlnosti. Ministr kromě dalšího musí být dobrý manažer, ale nemusí to být nutně advokát nebo soudce.

Na dotaz týkající se podezření odborníků, že část diplomové práce Taťány Malé mohla být opsaná, ČAK odmítla odpovědět.