‚Částečně to byla chyba.‘ Podle šéfky Finanční správy byly někdy zajišťovací příkazy příliš přísné

Od politiků jsem nedostala žádné zadání. Ve Dvaceti minutách Radiožurnálu to říká generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová, která zároveň připouští, že jejím cílem je zklidnění situace po kritice v médiích v rámci finanční správy. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 19:24 2. května 2019

„Zajišťovací příkazy jako takové byly pojaty docela nestandardně. Domnívám se, že to bylo vzhledem k tomu, že jsme měli propad DPH a daňové podvody dosahovaly docela vysoké úrovně,“ vysvětluje.

Dodává také, že s nástupem kontrolních hlášení se rozkryly daňové podvody v plné výši a cílem bylo zachránit co nejvíce prostředků do rozpočtu. „Nálezy nebo rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nebo i soudů krajských nám vyčítají, že jsme měli možnost postoupit i jinými kroky. Z mého pohledu v některých případech ta praxe byla až moc přísná, částečně to byla chyba,“ říká k zajišťovacím příkazům.

Hranice zajišťovacích příkazů

Zajišťovací příkazy podle statistik klesají, uvádí Richterová. Za poklesem stojí více faktorů než jenom změna metodiky. „Umíme zacílit na daňový podvod, umíme i jinými nástroji reagovat na činění podvodu,“ říká s tím, že ještě loni to ještě nebylo tak rozpracované.

Podle Richterové má nyní finanční správa stanovené hranice, kdy je nutné zajišťovací příkaz použít. „Ta hranice je, že máme prokazatelně identifikovaný podvod a dále, že máme opravdu prokazatelnou obavu, že bude daň obtížně vybíratelná až v momentě, kdy jí vyměříme. K tomu musíme detailně prověřit daňový subjekt,“ vysvětluje.

Politické zadání ve své funkci Richterová podle svých slov nedostala. „Samozřejmě se ode mě očekává to, aby se situace na Finanční správě zklidnila. V médiích zaznívala hlavně kritika vůči finanční správě, takže jsem si to takhle dovodila,“ říká.