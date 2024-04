Tato ODS si s ANO kolem krku nepadne. Kongres ukázal, že vsází vše na pokračování vládní sestavy

Kongresem nejsilnější vládní strany v Ostravě se nesla nálada, která by se dala shrnout slovy: „To nejhorší už je za námi.“ Vedení ODS chválilo vlastní vládu za to, jak se vyrovnala s těžkými krizemi, a vymezilo se především vůči „populistům, demagogům či dokonce proruským extremistům“, jak onálepkovalo opozici v čele s hnutím ANO Andreje Babiše. Představitelé strany, kteří s tímto kurzem nesouzní, se projevili minimálně. Ostrava 20:12 14. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Fiala na kongresu ODS | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Premiér Petr Fiala dostal od delegátů kongresu nejbližší spolupracovníky, jaké si přál.

Premiér Fiala popáté obhájil post předsedy ODS. Ve vedení strany je nově i poslankyně Decroix Číst článek

Stranickou dvojkou zůstává ministr financí Zbyněk Stanjura a obhájili i všichni tři dosavadní řadoví místopředsedové: ministři Martin Kupka s Martinem Baxou i lídr do eurovoleb Alexandr Vondra. Stávající sestavu doplnila poslankyně Eva Decroix.

Z projevů tohoto nově potvrzeného vedení ODS lze zřetelně poznat směřování nejsilnější vládní strany. Občanští demokraté vsadili na to, že nemají jiné alternativy než vládnout v současném spojenectví s partnery z řad TOP 09, KDU-ČSL, Starostů a Pirátů.

V příštích dvou letech čeká toto vedení v čele s Fialou kaskáda hned čtyřech voleb. Nejprve červnové hlasování do Evropského parlamentu, na podzim krajské a senátní volby a o rok později vše vyvrcholí i sněmovními. A i k těm se ve svém projevu vztáhl premiér a předseda ODS Petr Fiala.

Předsednictvo ODS na tiskové konferenci po zvolení nového vedení strany | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Bude se rozhodovat o tom, zda v naši zemi budou i nadále rozhodovat demokratické prozápadní síly, či zda moc uchvátí populisté a proruští extrémisté. Bude to souboj dvou světů. Buď vyhrajeme my a budeme zemi dále posouvat kupředu, nebo oni a znovu se z nás pokusí udělat periferii Evropy,“ prohlásil.

„Varováním nám budiž vývoj v některých zemích, které jsou nám historicky blízké,“ dodal.

Potvrdil tím tak tezi, kterou nedávno pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál nastínil ředitel agentury Median Přemysl Čech: „Vliv může mít i vývoj na Slovensku. Kdyby zklamaný volič pětikoalice nechtěl přijít volit, může ho nakonec přesvědčit to, jak k sobě mají blízko Andrej Babiš a Robert Fico. Příští sněmovní volby můžou mít opět nádech toho, že je země na rozhraní,“ popsal sociolog.

V dobrých časech vlády socialistů a populistů rozhazují plnými hrstmi na všechny strany a je jim jedno, kdo to zaplatí. V dobách zlých je tady ODS, aby zachránila, co se dá. Někdo to prostě pro naši zemi udělat musí… pic.twitter.com/mMiMSoL1wB — Petr Fiala (@P_Fiala) April 14, 2024

Boj s populisty

Kongres sice nepřijal žádné usnesení či závazek, že po příštích sněmovních volbách ODS nebude na celostátní úrovni spolupracovat s hnutím ANO, bylo však patrné, že preferovanou variantou je pokračovat ve zmíněné sestavě.

Premiér Fiala rád opakuje, že i když ODS „mnozí komentátoři“ podezřívají z toho, že po spojenectví s ANO pokukují, zatím k tomu nedošlo. A to i když po volbách 2017 i 2021 by ANO a ODS měly pohodlnou sněmovní většinu.

„Nemám v úmyslu nechat tuto zemi populistům a extrémistům,“ prohlásil Fiala.

Na podobné vlně se nesla většina projevů nejužšího vedení ODS i hostů z řad vládních koaličních partnerů.

Ministr financí Zbyněk Stanjura mluvil o tom, jak spolu s Jurečkou u Ústavního soudu „porazili populisty 10:0“ a zdůraznil, že největšími soupeři ODS nejsou současní koaliční partneři, ale opozice. „Známe jí, jsou to populisti a populisti,“ řekl směrem k ANO a SPD.

Stanjura: Nepopulární kroky jsou za námi. Do voleb musíme vysvětlit, že dopady nebudou tak drastické Číst článek

„Příští sněmovní volby budou soubojem o charakter státu a našimi soupeři budou populistické strany, které zpochybňují i základní bezpečnostní otázky. ODS bude v boji proti nim hlavní silou,“ zmínil zase staronový stranický místopředseda a ministr kultury Martin Baxa.

Paradoxní je, že vymezování vůči Babišově ANO přišlo od představitelů ODS zrovna v Ostravě. Právě ta je totiž dlouhodobou laboratoří spolupráce pravice s hnutím ANO. Bývalý primátor z ANO Tomáš Macura přibral ODS do městské koalice už v roce 2015 a bývalý hejtman z ANO Ivo Vondrák po krajských volbách 2016.

Macura ani Vondrák už v ANO nejsou, krajská i městská spolupráce ANO a ODS ale od té doby pokračuje. Změny na ostravské radnici dokonce před rokem vyústily v to, že se primátorem stal lídr Spolu a člen ODS Jan Dohnal.

‚Není jiné alternativy‘

Volby by vyhrálo hnutí ANO s 34,5 procenta. Naopak do Sněmovny by se nedostali TOP 09 a lidovci Číst článek

Fialu na kongres přijeli podpořit všichni čtyři vicepremiéři jeho vlády. Marian Jurečka (KDU-ČSL), Vlastimil Válek (TOP 09), Vít Rakušan (STAN) i Ivan Bartoš (Piráti) svými projevy na začátku sobotního programu nastolili náladu celého kongresu.

„Není jiné alternativy než to, že spolu budeme spolupracovat i po příštích parlamentních volbách. Spolupráce se osvědčila,“ řekl ministr vnitra a šéf Starostů Rakušan.

„Ukázalo se, že koalice Spolu není jednorázový projekt, pokračuje ku prospěchu občanů České republiky. Jsem bytostně přesvědčený, že dokážeme vyhrát příští volby do Poslanecké sněmovny. Naše řešení fungují,“ zmínil 1. místopředseda TOP 09 a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Lídr KDU-ČSL a ministr práce Marian Jurečka pódium využil i k tomu, aby v souvislosti s důchodovou reformou zaútočil na ANO: „Babišovi nejde ani o důchodce ani o děti, ale jen o hlasy. Je schopen během několika let popřít sám sebe.“

Petr Fialu přijeli podpořit do Ostravy koaliční partneři, kteří byli v dobré náladě | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Nedocházelo ale k vymezování jen vůči ANO, šéf poslanců ODS Marek Benda například ve svém projevu varoval před tím, že v příští Sněmovně bude minimálně 25 Pirátů oproti současným čtyřem.

„Ve Sněmovně budeme potřebovat více ideologů, nikoliv jen praktiků. Nebude stačit se s nimi jen domlouvat, ale budeme muset Piráty argumentačně převálcovávat,“ zmínil ve svém projevu.

ODS se posouvá spíš mým konzervativním směrem. Vládní spolupráci s Piráty jsem čekal horší, říká Benda Číst článek

Pro iROZHLAS.cz ale poté ke svým tvrdým slovům doplnil, že Piráti jsou pro ODS spojenci proti populistům. „Však jsme s nimi ve vládě a chceme být i po roce 2025,“ vysvětlil Benda.

Demokrat Blažek

Ministr spravedlnosti Pavel Blažek vystoupil v sobotních večerních hodinách s projevem, ve kterém se vrátil ke své loňské schůzce s Martinem Nejedlým i vyjednávání s Pražským hradem a Andrejem Babišem po posledních sněmovních volbách.

Postěžoval si také, že ministerstvo spravedlnosti se v posledních letech stalo bojištěm „kulturních válek“, vymezil se vůči „neoliberálním pražským redakcím“, které si dle něj přejí, aby tento resort nevedla ODS, ale „neoliberální strany“.

Těmi měl nejspíš na mysli Starosty, Piráty a TOP 09, jejíchž zástupce původně dle Blažka nechtěl prezident Miloš Zeman do funkcí jmenovat, případně k nim měl nejvíce připomínek, jak popsal, když objasňoval svou roli v povolebním vyjednávání.

„Média byla ráda, že se jejich miláčci brzo objevili ve vládě a z Blažka byl muž na špinavou práci a přes palubu s ním. Jsem ale přesvědčen, že jsem předvedl práci demokrata,“ dodal.

Jedna z velmi výrazných tváří ODS, která není vždy tak úplně v souladu se současným vedením, hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba, na kongresu vůbec nevystoupil.

ODS má pro zbytek volebního období hlavní úkol: přesvědčit zklamané voliče. Může strašit Slovenskem Číst článek

Jiný enfant terrible strany, končící europoslanec Jan Zahradil, se vymezil vůči zmíněné komunikační linii stranického vedení. Varoval před tím, aby se strana nedopouštěla černobílého rámování vládně-opozičního souboje.

„Má poznámka se týká stylu rétoriky, který jsem na tomto kongresu zaznamenal. Velmi bych se přimlouval za to, abychom přestali s hysterickou rétorikou, kdy si sami sobě namlouváme, že jsme ti jediní praví demokraté a opozice nebo kdokoliv, kdo má jiné názory, je nositel antizápadních narativů, Putinův agent atd. Není to pravda, je to dle mě nezodpovědné, hluboce to štěpí společnost, ničí to jakýkoliv pocit soudržnosti a ujišťuji vás, že se nám to vrátí,“ uvedl Zahradil.

Mnohé z toho, co popsal, přitom sedí na nominační projev předsedy Fialy.