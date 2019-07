Povinné přestávky nebo tachografy. Ministerstvo chystá pravidla pro nákladní auta s doklady traktoru

Řidiči některých traktorů mohou mít brzy část povinností jako šoféři kamionů. Pokud jejich stroj zvládne rychlost nad 40 kilometrů v hodině, měli by zaznamenávat svoji jízdu a zároveň dodržovat povinné přestávky. Počítá s tím připravovaná novela zákona o silniční dopravě. Návrh míří zejména na takzvané tatraktory. Praha/Moravské Budějovice 23:20 29. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tatratraktor - fakticky jde o nákladní auta, ale v technickém průkazu jsou označena jako traktor | Foto: František Jirků | Zdroj: Český rozhlas

Zemědělci v Lesonicích u Moravských Budějovic mají několik takzvaných tatraktorů, kterých by se měla týkat připravovaná novela silničního zákona. A to včetně původního prototypu. Fakticky jde o nákladní auta, ale v technickém průkazu jsou označena jako traktor.

„S traktorem to má společného především to, že je to schopné jezdit v terénu. Má omezenou rychlost, nižší oproti náklaďáku,“ popisuje pro Radiožurnál Jan Chromý, který je autorem nápadu na tatraktor.

„Byl to náš nápad, takže jsme si to dělali pro sebe, protože jsme to chtěli vyzkoušet. Chtěli jsme do zemědělství dostat technologický pokrok,“ vysvětluje Chromý.

Oproti klasickým nákladním autům mají řidiči tatraktorů o řadu povinností méně, včetně absence povinných přestávek.

Ministerstvo dopravy ale nyní připravuje novelu zákona o silniční dopravě, podle které i provozovatelé těchto vozů budou odpovídat za stejný přestávkový režim jako majitelé kamionů. Dokazovat to mají například tachografem.

„Pokud je již traktor vybaven tachografem, potom bude řidič vést záznam o své činnosti jeho prostřednictvím. Pokud vozidlo tachografem není, bude řidič záznam o své činnosti vést ručně,“ přibližuje Lenka Rezková z ministerstva dopravy.

Nařízení se má vztahovat nejen na tatraktory, ale i na rychlejší traktory, pokud budou jezdit po veřejných komunikacích. Úprava má začít v květnu příštího roku a celkem se kvůli ní musí změnit pět zákonů.

