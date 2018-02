Novela zákona o taxi se na příští schůzi sněmovny nedostane. Řidiči hrozí dalšími protesty

Schválení novely zákona o taxislužbě se odkládá. Sněmovna ji nebude řešit na své příští schůzi. Ministr dopravy v demisi Dan Ťok (za ANO) chce pak vypracovat rozsáhlejší verzi, která by vyřešila situaci kolem fungování služeb typu Uber. Taxikáři se podle svých zástupců poradí o dalším postupu, přičemž hrozí dalšími protesty. Praha 15:56 20. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr v dopravy v demisi Dan Ťok | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

Ťok původně usiloval o zrychlené projednání novely zákona, kdy by ji poslanci mohli schválit už v prvním čtení. Důvodem byly nedávné protesty taxikářů v Praze, kteří pomalou jízdou blokovali dopravu.

Z úterní schůzky se zástupci sněmovních stran ale vyplynulo, že je třeba problematiku řešit komplexně a věc neuspěchat. Novelu zákona proto na své schůzi příští týden sněmovna projednávat nebude.

„Hlasy, které byly na schůzce, nebyly jen o tom, že bychom měli víc reguloval, ale naopak že by měla být jistá míra deregulace, která i taxikářům pomůže. Mělo by jít o srovnání podmínek. Aby se dalo rozumně podnikat a konkurovat si. V důsledku z toho má profitovat zákazník, měl by získat službu, která je férová, bezpečná a je za dobrou cenu,“ uvedl Ťok.

Novela zákona by měla snížit požadavky na řidiče taxi, například zrušit zkoušky z místopisu. Zároveň by taxislužbám umožnila využívat současné mobilní platformy. Ministerstvo také navrhuje, aby zprostředkování jízdy už nebylo volnou, ale vázanou živností.

Zákon může být schválen až za rok

Šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek ale upozornil, že komplexní zákon by mohl být schválen až zhruba za rok. Ťok uvedl, že se bude snažit o rychlé projednání návrhu.

Taxikáři se podle svých zástupců poradí o dalším postupu, přičemž hrozí dalšími protesty. „Musíme se poradit. Sejdeme se určitě ještě tento týden. Novela je sice hezká, ale je třeba řešit aktuální situaci," řekl ředitel City taxi Tomáš Horčička.

Podle mluvčí Asociace koncesionářů v taxislužbě Karolíny Venclové jsou taxikáři naštvaní. Dá se prý počítat s tím, že se vrátí k protestům. „Toto jsme nečekali, protože jsme uvěřili a zachovali se jako slušní lidé. A nebylo se k nám tak zachováno," uvedla Venclová.

Na úterní schůzce sněmovních stran k novele zákona o taxi chyběli zástupci ODS a KDU-ČSL, kteří se omluvili. Znovu o ní chtějí politici jednat za dva týdny.

Do té doby strany předloží své návrhy k novele a ministerstvo dopravy je do ní pak zapracuje. Většina stran, které se schůzky účastnily, chtějí prosadit nová pravidla do poloviny roku.

Řešení situace kolem alternativních taxislužeb slíbili Babiš a Ťok minulý týden po jednání se zástupci pražských taxikářů. Ti předtím protestovali proti těmto službám pomalou jízdou centrem metropole, při které blokovali dopravu.

V pondělí pražské dispečinky taxi varovaly, že pokud do neděle firmy Uber a Taxify nezlegalizují svou činnost, uskuteční se další protesty.