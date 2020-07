Bez taxametru a svítilny, ale s nálepkou. Začínají platit nová pravidla pro taxikáře

„Srovnáváme podmínky klasické taxislužby s moderními aplikacemi. Úpravy povedou k zatraktivnění taxislužby, dojde ke zvýšení konkurence mezi dopravci, což může snížit cenu pro zákazníka. Cestující bude při využití aplikace vždy dopředu znát cenu, kterou za cestu zaplatí,“ uvedl ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Jednou z hlavních novinek zákona je zrušení povinnosti mít ve výbavě taxametr a střešní svítilnu. Povinnost odpadne při elektronických objednávkách například přes mobilní aplikaci.

Při elektronických objednávkách však musí být cena určena předem. Při objednání taxi přímo na ulici nebo telefonicky budou moci zákazníky svést stále pouze taxikáři s taxametrem a svítilnou.

Další novinkou je žlutá evidenční nálepka, kterou si taxikáři budou muset během následujícího půlročního přechodného období opatřit od úřadů pro všechna vozidla.

„Cestující díky tomu pozná, že se jedná o evidované vozidlo taxislužby, což znamená, že je pojištěné a podrobuje se častějším technickým prohlídkám. Evidenční nálepka také umožní policii a kontrolním orgánům rozpoznat vozidla taxislužby, včetně těch nevybavených taxametrem,“ dodal Havlíček.

Podle ministerstva by to mělo zamezit provozu taxi neprověřenými řidiči. Zákon proto zavádí i nový institut odpovědnosti provozovatelů, který by měl umožnit sankcionovat provozovatele taxi za porušení povinností či nelegální provoz. To doposud možné nebylo.

Změnou je i omezení některých práv místních úřadů, povinné tak už nebudou zkoušky z místopisu.