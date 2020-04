‚Tihle lidé jsou andělé a obdivuji je za to, jak riskují.‘ Po podání remdesiviru už muž není na ventilaci

Stav pacienta s covid-19, kterému lékaři jako jedinému v Česku podávali americký lék remdesivir, se výrazně zlepšil. Třiapadesátiletý muž, který měl jeden z nejtěžších průběhů onemocnění u nás, už komunikuje a nepotřebuje ventilátor. Podle informací, které Radiožurnálu poskytla mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Marie Heřmanová se zvažuje jeho přeložení na jiné oddělení. Praha 20:29 14. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pacient Robert, kterému byl jako jedinému v Česku, podán lék Remdesivir. | Zdroj: Facebook - Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Lékaři odpojili od umělé plicní ventilace pacienta, kterému byl jako jedinému v Česku podán lék remdesivir. Podle lékařů ale stále není jasné, v jaké míře u pacienta zabral experimentální lék a nakolik mu pomohla další léčba.

Tři české nemocnice by mohly léčit remdesivirem. Pacient, kterému byl podán, je již při vědomí Číst článek

Mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Marie Heřmánková pro Radiožurnál potvrdila, že lékaři již pacienta odpojili od plicní ventilace a těší se dobrému zdraví, zvládá komunikovat s lékaři i s rodinou.

Protože je jeho stav dobrý, nemocnice zvažuje jeho přeložení. „Zvažuje se jeho přeložení na jiné oddělení, na jinou kliniku v rámci Všeobecné fakultní krajské nemocnice,“ sdělila Heřmánková.

Všeobecná fakultní nemocnice podle mluvčí Heřmánkové také dále čeká na dodávku japonského favipiraviru. Do konce týdne by podle ní mohly být dořešené smlouvy a dodávka léku na COVID-19 by mohla do nemocnice dorazit.

Všeobecná fakultní nemocnice je taky místem, ze kterého se bude japonský lék distribuovat do dalších míst, kde se léčí pacienti nakažení koronavirem.