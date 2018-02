ONLINE: Stovky taxikářů protestují v centru Prahy. Policisté zastavují kvůli pomalé jízdě první řidiče

Taxikáři se vydali ze Strahova do centra Prahy zhruba ve 13.30. První kolona vyjíždí ve směru přes Chotkovy sady, kolem úřadu vlády a přes Hlávkův most na magistrálu. Druhá sjede ze Strahova na Holečkovu a pojede přes Zborovskou, Jiráskův most a Resslovu na I. P. Pavlova, kde rovněž najede na magistrálu.

Poté chtějí taxikáři jezdit podle předpisů po obou trasách ve smyčce tam a zpátky. Blokádu magistrály ani jiných ulic neplánují. Po dvou hodinách se vrátí na Strahov. V pátek se mají sejít ve stejný čas na stejném místě a akci zopakovat.

Pražští policisté upozornili, že obyvatelé hlavního města by se měli připravit na dopravní komplikace. Už také začali zastavovat první řidiče, které podezřívali z bezdůvodně pomalé jízdy. Situaci ze vzduchu monitoruje vrtulník.

Nikdo mě neoslovil

Taxikáři ještě před zahájením protestu vyzvali vládu v demisi, aby se dostavila na Strahov k jednání. Nikdo z ministrů ani premiér v demisi a šéf ANO Andrej Babiš ale nedorazil.

Babiš zdůraznil, že ho nikdo neoslovil. Doplnil, že když ho taxikáři pozvou, rád je vyslechne. „Mne nikdo nepsal, nikdo mne nikam nepozval, takže, když mne někdo pozve, tak si je rád vyslechnu," uvedl premiér v demisi.

Protest se podle něj týká magistrátu, který se zástupci nespokojených taxikářů jednal, nikoli vlády. „My jsme o tom nemluvili, nám nikdo nepsal, mluvili o tom s magistrátem," dodal Babiš.

Ministr dopravy Dan Ťok za ANO uvedl, že za taxikáři nedorazí. Bude s nimi jednat na pravidelné schůzce ve druhé polovině února. Slíbil, že novela k regulaci alternativních přepravních služeb bude hotova v řádu týdnů.

Taxikáři z celé republiky

Protestní jízdu kritizuje pražská primátorka Adriana Krnáčová z ANO. „Tím, že budou takovým způsobem protestovat proti něčemu, co není možné ze dne na den vyřešit, si myslím, že je to naprosto zbytečné,“ tvrdí Krnáčová.

Na parkoviště u Strahova se během dopoledne podle organizátorů sjelo až 2000 aut, magistrát uvádí 1400 vozidel. Taxikáři měli na vozech vylepené červené čtverečky, které označovaly jejich nesouhlas s fungováním služeb typu Uber.

Kromě převážné většiny pražských taxikářů byli na místě i kolegové z jiných krajů, například z Olomouce nebo Vysočiny. Pro účastníky byl připraven i stánek s občerstvením, kde se prodávaly párky, klobásy, polévka nebo teplé nápoje.

Řidičů taxi je v hlavním městě podle odhadů zhruba 8300. Některým pak vadí, že řidiči Uber nemají auta evidovaná jako vozidla taxislužby a nemají taxametry. Vláda podle nich situaci neřeší, podle ministerstva dopravy by příslušná novela měla být hotová v horizontu několika týdnů.

Služba Uber je alternativou taxi. Lidé si přes aplikaci v mobilním telefonu mohou zavolat řidiče, který je odveze na požadovanou adresu. Řidiči jezdí buď pro společnost, nebo jako živnostníci ve vlastním autě.

