Kolony a troubení. Taxikáři protestovali v pražských ulicích, doprava na několika místech zkolabovala

Pražská primátorka Adriana Krnáčová z hnutí ANO mluvila před zahájením protestu se zástupci taxikářů, kteří chtěli protestovat. Snažila se je podle svých slov přesvědčit, aby od blokády upustili. Řešení ale nenalezli a taxikáři po desáté hodině ranní vyjeli do ulic hlavního města.

Taxikáři si k protestní jízdě vybrali trasu od Lipské ulice směrem na letiště, zpět kolem hotelu Marriott na Lipskou a opět nájezdem před Evropskou na Lipskou. Pomalou jízdou během dopoledne téměř zastavili provoz od Evropské ulice směrem k Letišti Václava Havla, po jedné hodině odpolední se pak začala situace podle policie pomalu zklidňovat.

Příjezd na @PragueAirport úplně zacpaný. Taxikáři jedou zhruba patnáctikilometrovou rychlostí. pic.twitter.com/fHx0w7tKlx — Filip Titlbach (@FilipTitlbach) 2. října 2017

Protestní jízdy se zúčastnilo 1000 až 1200 taxikářů, uvedl David Bednář ze Sdružení českých taxikářů. Zhruba 120 taxikářů pak odpoledne odjelo protestovat k pražskému magistrátu, kde doprava opět zhoustla.

„Okolí pražského magistrátu je neprůjezdné. Taxikáři troubí a jezdí dokola," hlásila z místa reportérka Radiožurnálu Veronika Hlaváčová.

Okolí pražského magistrátu je neprůjezdné. Taxikáři troubí a jezdí dokola. Na místě situaci sleduje @Radiozurnal1 pic.twitter.com/1lR3zYAP85 — Veronika Hlaváčová (@veronikahlavac) 2. října 2017

Protesty pak kolem třetí hodiny odpolední skončily. Podobné akce by se ale mohly opakovat, organizátoři pondělní blokády se večer chtějí poradit o dalším postupu.

Bednář ze Sdružení českých taxikářů už dříve uvedl, že se bude protestovat tak dlouho, dokud to bude potřeba.

„Nemáme to časově omezené. Budeme jezdit a kroužit do té doby, dokud bude potřeba. Dokud nebude zastaven provoz nelegální taxislužby. Když se to nestane v pondělí, přijedeme v úterý znovu,“ uvedl Bednář pro Radiožurnál.

Protest může podle organizátorů trvat i několik dní. Možností je také jeho přesunutí k magistrátu hlavního města nebo ministerstvu průmyslu a obchodu.

Taková forma nátlaku je nepřijatelná!Letiště je ale v rámci možností pod kontrolou. Teď jedou do centra, přitom slíbili, že to neudělají — Adriana Krnacova (@adkrn) 2. října 2017

Třináct přestupků, jeden řidič skončil na služebně

Několik desítek policistů a strážníků na zhruba dvaceti stanovištích dohlíželi v okolí Letiště Václava Havla na bezpečnost a plynulost dopravy. Situaci ze vzduchu monitoroval vrtulník, který přenášel aktuální informace do velicího štábu.

Policisté zatím v souvislosti s protestem zaznamenala 13 přestupků. Řidiči podle policejního mluvčího Jana Daňka například omezovali plynulost silničního provozu. Jednoho z nich pak museli policisté odvézt na služebnu.

„Na policejní služebně skončil 48letý řidič vozidla Volkswagen Passat, který opakovaně odmítal uposlechnout výzvu policistů. Jeho jednání bude s největší pravděpodobností oznámeno do správního řízení," informovala na svých stránkách policie s tím, že vozdilo bylo odtaženo.

Dostat se na letiště a pak se dostat ještě z něj je docela nadlidský výkon. @iROZHLAScz pic.twitter.com/CE81Mcd0gi — Dominika Píhová (@DominikaPihova) 2. října 2017

Autobusy v problémech

Autobusová doprava na pražské letiště byla v pondělí komplikovaná. Kvůli protestu taxikářů byly linky dočasně vedené oklikou a nejezdily přes pravidelné zastávky u letiště.

Právě jsme spustili dočasnou zastávku MHD na konci Terminálu 2 pro všechny autobusové linky 100, 119, 191 i Airport Express. pic.twitter.com/ThXROep44t — Prague Airport (@PragueAirport) 2. října 2017

Autobusy pak také jezdily kvůli protestu vnitřkem letiště přes starou Ruzyni. Cestující museli čekat na spoje delší dobu. „Čekám tu půl hodiny, ale chápu, že je to výjimečná situace," řekl ČTK turista čekající po příletu do Prahy na autobus. Situace se pak vrátila do normálu před druhou hodinou odpolední.

„Ve spolupráci s dopravním podnikem jsme skutečně zřídili objízdnou trasu po komunikacích na vnitřku letiště. Je to proces, který už jsme si odzkoušeli minulou středu, kdy byla nedaleko letiště velká dopravní nehoda, a příjezd na letiště se zatarasil,“ popsala pro Radiožurnál mluvčí letiště Václava Havla Marika Janoušková.

Pražské letiště kvůli protestu taxikářů zřídilo informační centrum. Přilétajícím cizincům radilo, jak využít městskou hromadnou dopravu. Vyřešit problémy cestujícím pomáhalo 40 až 50 lidí, o které muselo letiště navýšit počet pracovníků.

„Jsou k dispozici počítače s internetem, telefonní linky a informační asistenti, aby si cestující mohli svůj let přebukovat nebo si zajistit jinou dopravu,“ popsala Janoušková. Podle ní zatím nikdo neoznámil, že by kvůli protestům zmeškal svůj let.

Autobusy městské hromadné dopravy jezdí vnitřkem letiště přes starou Ruzyni | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

K protestu se přidali i brněnští taxikáři

K pražským taxikářům se přidali po poledni i jejich brněnští kolegové. Proti službám typu Uber vyjelo od Riviéry na 70 vozů taxi na letiště po městském okruhu. V Brně je 450 řidičů s koncesí.

Taxikáři dorazili po půl hodině na letiště v Tuřanech a vyrazili zpět na Riviéru. Provoz v postižených ulicích pouze na pár minut zhoustl, zůstal však plynulý. Cílem podle Sdružení českých taxikářů nebylo blokovat dopravu, šlo o demonstrační jízdu.

U Bauerovy ulice stojí teď asi 70 taxikářských aut, řidiči na letiště v Tuřanech ještě nevyjeli. pic.twitter.com/edVyYgwOFG — Tomáš Kremr (@kremrt) 2. října 2017

K protestům pražský taxikářů proti službám typu Uber se v pondělí naopak nepřipojily dispečinky Taxi Praha a Fix, které mají smlouvy s letištěm. Tyto společnosti zvítězily ve výběrovém řízení na oficiální letištní taxi a jejich vozy smí nabírat cestující přímo před terminály.

Nepřipojili se ani taxikáři využívající službu Liftago. Tato společnost rovněž zprostředkovává přepravu prostřednictvím mobilní aplikace, využívá k ní ale pouze registrované řidiče taxi.

'Bezdůvodně pomalá jízda je ohrožením provozu'

Dopravní expert Roman Budský z neziskové organizace Tým silniční bezpečnosti před protestem upozornil, že celý protest je v rozporu se zájmy běžných občanů a jedná se o ohrožení bezpečnosti provozu.

„Řidič nesmí omezovat plynulost silničního provozu bezdůvodně pomalou jízdou, případně pomalým předjížděním,“ uvedl pro Radiožurnál Budský. „Policista může řidiči dát pokyn, aby zrychlil jízdu. Pokud se tak nestane, hrozí bloková pokuta do 2000 korun, respektive kdyby to šlo do správního řízení, tak 1500 až 2500 korun,“ dodal.

Policie měla podle něj odklánět auta na odstavnou plochu a tam případné přestupky s taxikáři řešit. Postih řidičů ale mohl být podle něj komplikovaný.

„Bude to problém, protože ti, co pojedou úplně vpředu, jedou nepřiměřeně pomalu, ale ti za nimi už se budou vymlouvat, že nemohli jet rychleji, a bude se to složitě dokazovat,“ vysvětlil Budský.

Ne všichni taxikáři se k blokádě připojí. Někteří proti @Uber_Czech protestují tak, že si dnes na střeše auta dali na šikmo ceduli taxi. pic.twitter.com/SBJ0mz5qrh — Filip Titlbach (@FilipTitlbach) 2. října 2017

Taxikáři vs. Uber

Desítky pražských taxikářů už v průběhu září několikrát letiště obsadily. Vadí jim, že pro řidiče Uberu neplatí stejné podmínky jako pro ně: jezdí bez taxikářské koncese, nemají auta evidovaná jako vozidla taxislužby a nemají taxametry. Často také nemají vozidla označená názvem provozovatele a svítilnou s nápisem. Uber se ale brání, že není klasickou taxislužbou, ale sdílenou ekonomikou.

Služba Uber je alternativou taxi. Lidé si přes aplikaci v mobilním telefonu mohou zavolat řidiče, který je odveze na požadovanou adresu. Klient pak zaplatí za čas strávený na cestě a ujeté kilometry. Řidiči společnosti jezdí buď pro společnost, nebo jako živnostníci. Vydělávají si jízdou ve vlastním autě.

Společnost Uber v první polovině letošního roku v hlavním městě přepravila o 340 procent více lidí než ve stejném období loni, konkrétní počet uskutečněných jízd nechce sdělit. Uber v Česku působí tři roky, nyní ale pouze v Praze.

Původně fungoval i v Brně, kvůli soudům však přerušil činnost. Spory má firma i s pražským magistrátem, podle něhož řidiči Uberu porušují zákon.