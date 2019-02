Taxíky bez taxametrů i konec zkoušek z místopisu. Vláda projedná novelu zákona o silniční dopravě

Vozidla taxislužeb už zřejmě nebudou muset být vybavená taxametrem a střešní svítilnou. Řidiči navíc nebudou muset podstupovat zkoušky z místopisu. Navrhuje to novela zákona o silniční dopravě, kterou ve středu projedná vláda. Stát tím chce umožnit větší využití moderních technologií v taxislužbě a zároveň vyrovnat podmínky pro klasické taxislužby a alternativní přepravce. Praha 15:10 26. 2. 2019 (Aktualizováno: 17:01 26. 2. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Novela počítá s odpovědností provozovatelů taxislužby, včetně zprostředkovatelů, za to, že služby budou poskytovat pouze řidiči s oprávněním. (ilustrační foto) | Foto: Lexi Ruskell | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Sdružení českých taxikářů se návrh nelíbí. Podle něj nebyly při sestavování novely zapracovány jejich připomínky a návrh vyvolá chaos.

Změny se dotknou desetitisíců řidičů. Jen v Praze podle odhadů působí přes 8000 taxikářů, další skoro 3000 šoférů jezdí pro alternativní přepravce Uber a Taxify.

Klíčovou změnou v novele je zrušení povinnosti vést záznam o provozu vozidla. Auta taxislužeb tak už nebudou muset mít taxametry jako dosud. Místo nich by mohly využívat mobilní aplikace, které už nyní používají řidiči společností Uber nebo Taxify. Podle ministerstva dopravy je povinný taxametr v dnešní době zbytečný a sníží se tak zátěž podnikatelů.

Svítilny na autech

Další novinkou je částečné zrušení povinné střešní svítilny na autě. Místo ní budou muset nově být všechna vozidla provozující taxislužbu označena evidenční nálepkou vydanou místním dopravním úřadem za zhruba 500 korun. Platilo by to ale pouze pro taxikáře, jejichž služby si zákazníci budou objednávat předem. Střešní svítilnu tak budou nadále mít vozy taxi, které si lidé objednávají přímo na ulici.

Použití taxametru a označení vozidla střešní svítilnou už teď není vyžadováno v případech, kdy je přeprava domluvená na základě písemné smlouvy a je předem domluvená její cena.

Omezit by se měla také pravomoc obcí stanovit jako podmínku znalost místopisu, absolvování zkoušek obsluhy taxametru a právních předpisů upravujících provozování taxislužby a ochranu spotřebitele. Města už také nebudou smět stanovovat povinné náležitosti aut, například barvu karoserie nebo minimální rozměry vozidla. Úřady budou dále zodpovědné za evidenci a povolování taxislužeb a vydávání licencí pro řidiče.

Alternativní přepravci

Novela počítá s odpovědností provozovatelů taxislužby, včetně zprostředkovatelů, za to, že služby budou poskytovat pouze řidiči s oprávněním. To se dotkne především alternativních přepravců, kteří budou ručit za to, že služby poskytuje řidič se všemi potřebnými doklady.

Sdružení českých taxikářů se návrh nelíbí. Kritizují například zrušení povinnosti mít ve voze taxametr, mobilní aplikace podle nich není dostatečnou zárukou. Loni nespokojení taxikáři několikrát uspořádali v Praze protest proti alternativním přepravcům.

Výhrady má ovšem i Taxify, podle níž je problémem především navrhovaná zodpovědnost platformy za to, že službu bude poskytovat řidič se všemi oprávněními. Podle firmy není možné v reálném čase ohlídat, že zaregistrovaný řidič používající aplikaci nepředá vozidlo i telefon někomu jinému. „Zprostředkovatel tohle dokáže zabezpečit při úvodní registraci, nikoliv však při samotné činnosti,“ řekl šéf tuzemského Taxify Roman Sysel. Zodpovědnost platforem napříč odvětvími, nejen v dopravě, by podle něj měl řešit samostatný zákon, jako je tomu například na Slovensku.

Podle taxikářů Uber a Taxify porušují zákon, protože jejich řidiči jezdí bez licence, a navíc nemusí splňovat stejné podmínky jako provozovatelé klasických taxislužeb. K těmto povinnostem patří nyní zejména povinný taxametr, označení vozidla a zkoušky z místopisu.

Některé pražské taxikáře provázela špatná pověst za účtování přemrštěných částek zejména zahraničním turistům. Podle zástupců taxikářů se to týká zlomku řidičů. Úředníci magistrátu pravidelně pořádají kontroly jak taxikářů, tak řidičů Uberu. Existuje i specializovaná skupina městské policie zaměřená na taxislužby.