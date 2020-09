Češi jsou v názoru na cestu Vystrčila na Tchaj-wan rozdělení téměř půl na půl, ukázal exkluzivní průzkum

Výhrůžky Číny i kritika českých politiků. To vše se skloňuje v souvislosti s cestou předsedy Senátu Miloše Vystrčila z ODS na Tchaj-wan. Češi jsou v názoru na to, jestli tam měl jet, rozdělení na dva skoro stejně velké tábory. S návštěvou nesouhlasí 45 procent obyvatel a 44 procent lidí ji naopak podporuje. Ukázal to exkluzivní průzkum společnosti Median pro Český rozhlas.

