Politický, ekonomický i symbolický význam. V Praze po 14 hodinách přistál první přímý let z Tchaj-wanu

Pět minut před středeční sedmou hodinou ráno přistál na pražském ruzyňském letišti první přímý let mezi Prahou a tchajwanskou Tchaj-pejí. Opačným směrem pak letadlo odlétlo v 11.05. Nová přímá linka nabídne dva lety týdně každým směrem, z Prahy bude startovat ve středu a v neděli, let trvá zhruba 14 hodin. „Význam je i symbolický, je to první přímá letecká linka do země bývalého východního bloku," komentuje pro Radiožurnál sinolog Filip Jirouš. Rozhovor Praha 16:00 19. července 2023

O jak významné spojení se jedná?

Samozřejmě význam toho spojení ještě uvidíme, ale je pravda, že by to mělo navazovat na, řekl bych, zintenzivňující se vztahy nejenom ekonomické, ale i politické a dejme tomu i bezpečností mezi Českou republikou a Tchaj-wanem.

V tomhle ohledu bych ale řekl, že je tohle rozhodnutí je spíš motivované ze strany Tchaj-wanu jako takového. A dá se říct, že ten význam může být vnímán i symbolicky v tom, že je to první přímá linka do, dejme tomu, země bývalého východního bloku.

Jsou podobné linky i jinde v zemích Unie?

Česká republika se vlastně teď stává pátou zemí Evropské unie, kam tchajwanské aerolinky létají napřímo.

Takže jde vlastně i o politický signál, že naše země hodlá nadále podporovat Tchaj-wan?

Určitě je to signál z obou stran. Je v tom samozřejmě určité politické riziko i kvůli, dejme tomu, možná nějaké reakci Pekingu, i když to bych nepředpokládal, ale tady bych řekl, že hlavně je to politicky motivované ze strany Tchaj-wanu.

Právě na možnou reakci Pekingu jsem se chtěl ptát, protože předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS ve středu řekl, že neočekává reakci Čínská lidové republiky. Vysvětlil to slovy: „Pokud je pravda to, co vždy tvrdí, totiž, že byznysu nikdy bránit nebude, neočekávám reakci.“ Souhlasíte s tím, že není třeba čekat nějakou ostřejší reakci?

Nutně bych nesouhlasil s tím odůvodněním, jelikož Čína samozřejmě už mnohokrát prokázala, že nemá problém zasahovat i do čistě ekonomických vztahů, například v otázce Litvy a právě jejího sbližování s Tchaj-wanem.

Na druhou stranu, tady bych neočekával tu reakci spíše proto, že to politické a obecně nějaké exekutivní rozhodnutí vlastně padlo už v loňském roce, a tím pádem by nedávalo smysl jakkoliv reagovat na situaci, kdy už vlastně jde jenom o plnění té podepsané dohody.

Jaké ekonomické přínosy pro Česko toto spojení může mít?

Může to určitě zvýšit provoz na samotném letišti Václava Havla v tom smyslu, že mnozí turisté a jiní cestující z okolních zemí České republiky mohou využívat tuto linku.

Zároveň, a to si myslím, že může potenciálně do budoucna být poměrně důležité, tahle linka velmi zpřístupňuje cestování do České republiky ze zemí jihovýchodní Asie, včetně například Vietnamu, ale vlastně i dalších států v pacifické oblasti.

Jaký je tedy potenciál ekonomické spolupráce, když se vrátíme k bilaterálním vztahům mezi Prahou a Tchaj-pejí?

Těch plánů je mnoho, včetně například i přemisťování určité části produkce mikročipů do České republiky, o čem se spekuluje už pár měsíců, ne-li snad už rok. Nějaký potenciál a rozhodně i zájem ze strany Tchaj-wanu tu je.

Samozřejmě ale se tyhle věci velmi těžko odhadují dopředu, ale prostor pro vědeckou a ekonomickou spolupráci tu je a vlastně nějakým způsobem se již teď naplňoval. A tahle linka to určitě jenom pomůže posílit.