Technici dokončili instalaci nových varhan v pražské katedrále svatého Víta a připravují je na ladění.

Technici ve Svatovítské katedrále na Pražském hradě dokončili instalaci píšťal nových varhan. Připravují je pro ladění. To by mělo začít v druhé polovině září a trvat přibližně do Vánoc.

V katedrále svatého Víta na Pražském hradě začala instalace nových varhan

Technici dokončili instalaci varhan v katedrále svatého Víta | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Ozvučování těch varhan bude trvat přibližně 900 hodin. Odborníci, varhanáři, ladiči budou muset vzít každou tu píšťalu, pohrát si s ní, naladit ji a chodit také po katedrále, a poslouchat, jak se nese zvuk jednotlivé píšťaly a podle toho ji nastavit,“ říká vedoucí sekretariátu arcibiskupa pražského Vojtěch Mátl.

Ladění se musí přizpůsobit taky turistickému a liturgickému provozu a zároveň vyžaduje úplné ticho. V první fázi ladění půjde podle organologa pražské arcidiecéze Štěpána Svobody o intonaci píšťal. „Probíhá to ve dvou fázích. První za normálního provozu je přípravná. A když se katedrála uzavře v 16:00, tak následně do 24:00 se pracuje za úplného ticha. Když se odposlouchávají jednotlivé tóny, musí to být v úplném tichu,“ vysvětluje Svoboda.

Hlavní intonace se podle něho bude odehrávat každý den s výjimkou nedělí. "Předpoklad je, že když se nic nestane, v polovině prosince by měl být celý nástroj zintonovaný, to znamená ozvučený. Pak bude následovat závěrečná fáze, nástroj se bude procházet, zda je všechno v pořádku, půjde o drobné dolaďování, regulace," doplnil organolog, který na stavbu nových varhan dohlíží.

Ladění budou komplikovat rozměry katedrály. Vzdálenost od píšťal k presbytáři, tedy ke kněžišti s hlavním oltářem, se u katedrály Pražského hradu pohybuje mezi 75 a 80 metry. Zvuk se tedy zpožďuje a zároveň se v prostoru mění, různé stavební prvky pohlcují nebo špatně odrážejí některé frekvence. Poradit si s tím při intonaci je úkol pro stavitele varhan. Práce by měl opět řídit Ulrich Frank, který vedl už samu stavbu.

Varhanám pomohla sbírka

Frank už dříve upozornil, že výsledek ladění a ozvučení nástroje záleží také na klimatu v katedrále. Kvůli zimnímu poklesu teplot a nutným přestávkám budou muset varhanáři a ladiči pokračovat ve své práci v následujícím roce, odhadl.

K píšťalám také sklárna Lasvit připevnila zhruba 180 křišťálových ozdob. Instalace svatovítských varhan završuje téměř desetiletou snahu mnoha dárců, institucí i jednotlivců, kteří se spojili ve veřejné sbírce organizované Nadačním fondem Svatovítské varhany.

Vybralo se více než 106 milionů korun, sbírka pokryla téměř celé náklady. První slavnostní koncert se plánuje na 15. červen 2026, tedy církevní svátek svatého Víta. Většími nástroji než katedrála svatého Víta se bude nadále chlubit olomoucký chrám svatého Mořice s pražským kostelem svatého Jakuba. Tyto nástroje byly původně menší, postupně se rozšiřovaly. Varhany v katedrále svatého Víta jsou jednolitým uměleckým celkem.

Mikuláš Vochozka, ČTK

