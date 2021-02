‚Burdovi vyskládáš řešení, hotovo.‘ Soud bude znovu rozhodovat v kauze Techniservu a exposlance Hrbaty

V papírové tašce spolu s vínem skončily tisícikorunové bankovky, které měly ovlivnit, komu připadne veřejná zakázka pro Českou obchodní inspekci. V případu s rysy lehké parodie na kauzu Davida Ratha, figuruje také exposlanec a odposlechy. Michaela Hrbatu a další čtyři lidi Obvodní soud pro Prahu 10 vloni zprostil obžaloby. Proti tomu byl ale odvolací pražský městský soud, který případ kolem firmy Techniserv a bývalého politika ODS znovu otevřel. Původní zpráva Praha 5:00 7. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý poslanec za ODS Michael Hrbata. | Foto: Reprofoto ČT

Odposlechy ukazují, jak se spolu domlouvali. „Vím, že je to drobný, ale kdyby z té České obchodní inspekce vypadly ročně milion, dva…“ řešili například manažeři Techniservu, jak vyplývá z rozsudků, které server iROZHLAS.cz získal prostřednictvím infozákona.

Ve hře byly čtyři zakázky: Česká obchodní inspekce potřebovala proměřit kabeláž, vyměnit síťovou infrastrukturu a opravit část síťové infrastruktury hlavní budovy v pražské Štěpánské ulici, ministerstvo pro místní rozvoj zase poptávalo rekonstrukci světel.

A pětice obžalovaných měla podle státního zástupce zajistit, aby tendry vyhrál pražský Techniserv. Představitelům firmy - zmíněnému Hrbatovi a dále Tomáši Dostálovi a Romanu Šmídovi - v tom měli pomoct Miroslav Burda z České obchodní inspekce a Marta Reichlová z ministerstva pro místní rozvoj, kteří manažerům Techniservu údajně zařídili přístup k parametrům zakázek měsíce před jejich uveřejněním.

S s finančním trestem ve výši 150 tisíc korun ze soudní síně odcházel vloni v červnu nakonec pouze Hrbata, který měl podstrčit úplatek v papírové tašce s vínem.

Soud přitom v rozsudku uznává, že se skupina na podobě zakázek domlouvala. Vyplývá to totiž z odposlechů. Přesto v pražských Vršovicích rozhodli, že ani jeden z obžalovaných nejednal v rámci čtyř zmíněných zakázek protiprávně. Chování manažerů Techniservu je podle soudu sice „nemorální“, za trestný čin ho ale soudci obvodního soudu nepovažují.

„Svědčí to sice o nemorálnosti obžalovaných, kteří ve svůj prospěch využívají jisté důvěry Ing. Burdy, kterému tak doporučují úmyslně špatné řešení v podobě seznamu společností, nikoliv však o jejich protiprávnosti,“ argumentuje soud v rozsudku.

Vyhovuje?

Dle prvoinstančního soudu na beztrestnosti obžalovaných nic nemění ani fakt, že se – dle odposlechů – zástupci firmy dohodli například na tom, že někdejšímu vedoucímu oddělení informatiky České obchodní inspekce Burdovi dají seznam firem, které má jako zadavatel oslovit. Kromě toho se po zveřejnění jedné ze zakázek bavili i o tom, zda jim Burda vyhovuje.

„Dneska to není tak, že když vyběhnou ty veřejné zakázky, že to můžeš nějak ovlivnit, to už jsi skoro jako out, to musíme chystat od začátku, tak jak fakt chystáme s tím Burdou, trvalo to tady nějaký 4 měsíce, nebo 5 měsíců, než jsme to jako kdyby dostali a teď si myslím, že už můžeme tu ČOIku rok kočírovat, možná dva,“ řešili podle odposlechů manažeři firmy.

A pokračovali: „Dáš na to jednoho obchoďáka, který tam jednou za čtrnáct dní zajde. Burdovi vyskládáš řešení, hotovo.“ Burda je podle nich „odvážný a jde jim na ruku“.

S rozhodnutím obvodního soudu ovšem odvolací Městský soud v Praze nesouhlasil. „Podstatné je, že zadavatelé veřejných zakázek – Miroslav Burda z České obchodní inspekce a Marta Reichlová z ministerstva pro místní rozvoj – při zadávání výběrového řízení nepostupovali neutrálně a transparentně vůči vícero v úvahu připadajícím zhotovitelům,“ vysvětlil zrušení rozsudku senát městského soudu pod vedením soudce Jana Kareše a upozornil, že u Reichlové a Burdy policisté zajistili bezmála milionovou finanční hotovost.

Víno jako u Ratha

Znovu se bude řešit i uplácení ze strany exposlance Hrbaty, za které mu soud udělil pokutu 150 tisíc korun. Ten měl spoluobžalovanému Burdovi z obchodní inspekce podle rozsudku přivézt papírovou tašku, ve které bylo novoroční přání a víno. Kromě toho tam na něj ovšem čekal ještě jeden dárek – desetitisícová finanční hotovost.

A ukázalo se, že Burda zase tak „odvážný“ nebyl. Obálku s penězi totiž bývalému náměstkovi ministra obrany Hrbatovi vrátil s tím, že po onkologických problémech přehodnotil svůj život a nechce ztratit práci, která je mu dražší než cokoli jiného. Hrbata obálkový incident nepopřel, podle něj ovšem nešlo o úplatek. V tašce pro Burdu podle svých slov omylem zapomněl hotovost na další dárky.

Jenže odposlechy mluví jinak: Hrbata a Dostál, další manažer z Transervisu, se opakovaně ujišťovali, že je Burda jejich člověk a chtěli si zajistit výhodu i na další případné zakázky. Dostál se podle soudu na poskytnutí úplatku nepodílel, o Hrbatově vině soudní senát ale nepochyboval.

Bývalý poslanec Hrbata se odvolal a soud mu vyhověl. Ani tuto část rozsudku neuznal. Podle městského soudu je správný závěr ten, že Burdu uplácel. Jinak je ale podle soudu rozsudek v jeho případě zmatečný, obvodní soud pochybil i v procesních věcech.

„Kdyby kvůli ničemu jinému, tak kvůli procesnímu pochybení musel být odsuzující výrok pod bodem A nejen zrušen, ale zároveň vrácen k novému rozhodnutí soudu prvního stupně,“ vepsal soud do rozsudku.

Hrbata svým odvoláním navíc možná zavařil i kolegovi Dostálovi. Obvodní soud má totiž znovu posoudit, zda se na uplácení Burdy náhodou také nepodílel. I jeho roli v případu bude muset Obvodní soud pro Prahu 10 znovu řešit 24. února.