Přijde Česko o 200 milionů? Technologický park v Písku se dražil za zlomek ceny, nikdo ho nechtěl

Stát zřejmě přijde o více jak 200 milionů, které poskytl v roce 2013 jako dotaci na stavbu Technologického parku v Písku. Už od počátku dotace budila pochybnosti, majitelé byli neznámí a v žádosti o dotaci neuváděli pravdu. Okolnosti, za jakých byla dotace přiklepnuta, prověřuje policie. V pátek se stavba, která nikdy nezačala fungovat, prodávala v dražbě. A nikdo o ní neměl zájem ani za vyvolávací cenu sto milionů korun. Písek 6:00 14. prosince 2019

„Nevydražilo se to,“ oznámila v pátek výsledek aukce zástupkyně dražební společnosti Klára Odehnalová. Důvodů, proč to tak dopadlo, mohlo podle ní být více, včetně toho, že vyvolávací cena 100 milionů korun za technologický park, na jehož výstavbu šla dotace 220 milionů korun, byla pro případné zájemce příliš vysoká.

Výsledek aukce ukázal, že projekt bude téměř jistě pro veřejné rozpočty znamenat více než dvou set milionovou ztrátou. Dotace, která byla na technologický projekt poskytnuta, musí být vrácena Evropské unii. A na to, aby se vyplatili všichni věřitelé příjemce dotace z řad soukromníků, by ani zdaleka nestačila částka 100 milionů, na stát tedy téměř jistě nic nezbyde.

Silný investor z opuštěného domu

Ministerstvo průmyslu, které o dotaci rozhodlo, na otázky k tomuto případu odpovídat nechce. „My v tuto chvíli moc co říct nemáme kromě toho, že to vyšetřuje policie. A ona spousta těch věcí se odvíjí od toho, jak dopadne to samotné šetření,“ uvedla pro Radiožurnál mluvčí Štěpánka Filipová.

Pro podezření z trestného činu poškozování finančních zájmů Evropské unie se celou věcí zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu. Ani její mluvčí Jaroslav Ibehej ovšem nechtěl prozradit víc. Policejní pozornost se však upírá na mnoho nesrovnalostí, které celý projekt od počátku provázely. A právě tyto nesrovnalosti nakonec vyústily v to, že stát téměř jistě o peníze z dotace přijde.

Pochybná je již firma RG Group, která dotaci získala. Z obchodního rejstříku nelze zjistit, komu vlastně tato firma patří. Jasno o tom nemělo ani ministerstvo, když dotaci poskytovalo. Firma v žádosti o dotaci tvrdila, že za sebou má silného investora společnost Bio Group, která ale žádným silným investorem nebyla. Šlo o téměř nečinnou firmu, která jako své sídlo uvádí adresu domu na okraji Prahy, který byl dříve opuštěný a dnes již vůbec nestojí – majitelé ho srovnali se zemí.

Kromě toho se RG Group zaštítila spoluprací s Českým vysokým učením technickým. Zástupci ČVUT však něco takového popřeli. Jenže žádnou z těchto nesrovnalostí tehdejší kontroloři ministerstva průmyslu, které tehdy vedl Jiří Cieńciała, neodhalili.

Dnes je jedinou členkou představenstva firmy RG Group téměř osmdesátiletá Milena Berendová, která ale říká, že o společnosti vlastně vůbec nic neví. „Já jsem tam byla jenom proto, abych jim provedla kolaudaci. Ta se povedla stoprocentně, ale já jsem tam jinak nechodila, nic. Akorát na závěr že jsem jim připravila kolaudaci,“ uvedla. Další osoby se za firmou dohledat nedají.

Protože firma a celý projekt s ní zkrachovaly, bude muset Česko dotaci ve výši 220 milionů korun vrátit Evropské unii. Vymáhat by je mělo na příjemci dotace, tedy firmě RG Group. Tak jako všichni věřitelé by ministerstvo mohlo miliony z dotace získat zpět v rámci insolvenčního řízení, kterým zkrachovalá firma RG Group prochází. Právě v rámci něj se technologický park v pátek prodával. Jenže ani za 100 milionů korun o něj nikdo neměl zájem.

Ministerstvo se tedy zpět k penězům s největší pravděpodobností nedostane. Firma RG Group se totiž velmi zadlužila a budovu vybudovanou za dotační peníze využila, aby proti ní své dluhy zajistila. Celkem jde o více než 300 milionů korun. A stát se při vyplácení peněz dostane na řadu až po těchto zajištěných věřitelích.

Pohledávky v daňovém ráji

Celá věc budí velké podezření i kvůli tomu, že mezi zajištěnými věřiteli jsou dvě firmy, jež si nárokují celkem částku 235 milionů korun, a které ale jsou navzájem provázané – jedna z firem jménem Datahit vlastní druhou jménem Stavby Jelínek. Jejich konečný majitel, firma Villagio Group, sídlí v daňovém ráji na Seychelách, takže nelze zjistit, kdo za těmito společnostmi doopravdy stojí.

Jednatelkou firmy Stavby Jelínek byla Zdena Malá, která nedávno musela prodat v exekuci svůj dům. Když navíc letos v červnu z funkce odešla, nikdo ji na postu jednatelky nevystřídal. Za společnost, která si u příjemce dotace firmy RG Group nárokuje přes 90 milionů korun, tedy nevystupuje již vůbec nikdo.

Obě společnosti tyto pohledávky vůči příjemci dotace získaly od společnosti, která měla na starost celou stavbu technologického parku. Tou byla firma Eldex z Prachatic, která těsně po dokončení celého půlmiliardového projektu změnila majitele. Stala se jím již zmiňovaná seychelská firma Vilaggio Group a na post jednatelky ve firmě nastoupila také již zmiňovaná Zdena Malá. Pak společnost zanikla a její pohledávky přešly dále na firmy Datahit a Stavby Jelínek.

Z účetnictví prachatické firmy Eldex navíc lze vyčíst, že rok před započetím svých prací na projektu technologického parku pro ni pracovali pouze tři zaměstnanci a ročně vykazovala tržby okolo sedmi milionů korun. Přesto si ji příjemce dotace ve výběrovém řízení vybral jako dodavatele půlmiliardového projektu. Předtím z něj však vyřadil zavedené firmy jako Strabag nebo Unistav s tím, že k tomu nemají potřebné zkušenosti.

Z účetních závěrek firem Stavby Jelínek a Datahit pak nelze vyčíst vůbec nic, protože je v rozporu se zákonem ve sbírce listin nezveřejňují vůbec.