Víkendová technoparty na Plzeňsku proběhne u Čížkova, organizátoři se dohodli s majitelem pozemku

Organizátoři technoparty, která se má o víkendu konat na Plzeňsku, se dohodli s vlastníkem pozemku u Čížkova. Najíždějí tam kamiony, organizátoři na místě začali s instalací aparatur a další techniky. Účastníci se na místo začnou sjíždět zřejmě v sobotu ráno, policie situaci sleduje, řekla v pátek večer policejní mluvčí Martina Korandová. Čížkov (Plzeňsko) 21:36 2. srpna 2019

„Na místě je momentálně asi 200 lidí, převážně organizátorů. Většina účastníků pravděpodobně přijede až ráno. Samotná akce ještě nezačala, zatím pouze stavějí aparatury,“ řekla Korandová. Situace na místě je podle ní klidná.

Podle informací stojí vstupné na akci 250 korun. Na místě jsou i zahraniční účastníci, převážně z Francie. Na Plzeňsko někteří přijeli v obytných vozech. Policie kontroluje všechny příjezdové cesty na místo taneční akce, má s sebou i speciální vůz pro rychlou identifikaci z dokladů.

Technoparty se měla původně konat u Přešína na jihu Plzeňsku. Zhruba na šest hektarů pozemků na okraji Brd se mělo sjet zhruba tisícovka lidí včetně cizinců. Akce měla být nahlášená až ve čtvrtek odpoledne a hned poté se přišlo na to, že na původním místě, kde chtěli mladí hrát a nocovat, být nemohou. Nedohodli se totiž nakonec s majiteli pozemků.

Hledali proto novou lokalitu, ve hře byly například pozemky u Spáleného Poříčí. Z místa, kde byli neoprávněně, účastníci v klidu odjeli, uvedla během pátečního odpoledne mluvčí.

Tuto sobotu to bude 15 let, co policie poprvé ukončila zásahem technoparty v Česku. Tehdy šlo o každoroční CzechTek v Boněnově na Tachovsku. O rok později pak policie tvrdě rozehnala taneční party nedaleko Mlýnce na Tachovsku.