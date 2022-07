‚Nemůžeme tomu zabránit.‘ Rýmařov se potýká s další technoparty, obci nepomohla ani nová vyhláška

Město Rýmařov na Bruntálsku a okolní obce řeší problémy spojené s technoparty, která se koná v rýmařovské místní části Stránské. Lidé si stěžují především na značný hluk. Rýmařovský starosta Luděk Šimko (PRO Zdraví a Sport) v neděli řekl, že město akci na soukromém pozemku nemůže zakázat, pouze dát organizátorům zpětně pokuty za porušení městské vyhlášky. Situací řeší i ve spolupráci s policií. Rýmařov (Bruntálsko) 14:16 3. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letos už jde ve o druhou technoparty, první se konala v červnu (ilustrační foto) | Foto: Martin Stolař / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Policejní mluvčí Soňa Štětínská potvrdila, že policie se událostí od pátku zabývá. Na místě policisté dosud neřešili žádné závažné protiprávní jednání, ale přijali několik oznámení o rušení nočního klidu hlasitou hudbou.

„Hlavně v pátek v noci byly problémy. Byla hlasitá hudba, zase si stěžovali lidé v okolních obcích, na které je namířená ta aparatura. Řešili jsme to v místní částí Stránské a obcích, které to postihuje, byla tam i policie. Je to prostě problém,“ řekl Šimko.

Rýmařov měl s technoparty ve Stránském problém už loni. Proto na podzim připravil vyhlášku, v níž nastavil podmínky, které by pořadatelé akce měli splnit. „Ale pro ně to je jenom přestupek. Podmínky, které tam máme nastavené, jsou samozřejmě dané legislativou, protože všechny vyhlášky nám kontroluje ministerstvo. Takže oni to poruší a my to řešíme přestupkovým řádem,“ řekl Šimko

Do vyhlášky podle něj město dalo maximum, co mohlo. „Nemůžeme tomu zabránit, řešíme to až následně. Oni jsou si vědomí, že to porušují a že zaplatí. Ale jsou na to připravení, ty finance na to mají,“ řekl starosta.

Letošní druhá technoparty

Letos už jde ve Stránském o druhou technoparty, první se konala v červnu. Porušením vyhlášky se nyní zabývá přestupková komise města. Starosta řekl, že se s organizátory pokoušeli domluvit.

„Organizátor té první technoparty po prvním večeru víceméně nekomunikoval. Tenhle komunikuje, ale stejně to zas první noc bylo nahlas. Co mám ohlasy, tak druhou noc to bylo podstatně lepší. Má to končit dneska, ale u nich nikdy nevíte. Ta minulá akce trvala od čtvrtka do úterý,“ uvedl v neděli Šimko.

Policejní mluvčí řekla, že policisté primárně dohlíželi na veřejný pořádek a bezpečnost silničního provozu. Reagovali i na oznámení o rušení nočního klidu. „Po kontaktu s pořadateli byla učiněna opatření. Policisté budou jednotlivé věci oznamovat příslušnému správnímu orgánu,“ uvedla Štětínská.

V souvislosti s akcí policisté dosud zajistili sedm řidičů, kteří usedli za volant po užití drog. „Jednalo se například o muže ve věku 32 a 46 let jedoucí v pátek po 20.00 nebo 43letou ženu, kterou policisté zastavili a kontrolovali v podstatě v prvních minutách sobotního dne. Rovněž tyto věci přináleží k řešení, na základě oznámení od policie, správnímu orgánu,“ uvedla Štětínská.