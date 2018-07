Počet účastníků technoparty na Ústecku roste, na noc by hudba měla utichnout

Odhadem mezi 2000 až 2500 lidí dorazilo do sobotního dopoledne na technoparty, která se od pátku koná v ústecké čtvrti Všebořice. Akce na soukromém pozemku by měla trvat do pondělí. Aparatury začaly hrát až v sobotu ráno, vždy v noci by měly být vypnuté. Policisté podle mluvčí Aleny Bartošové zatím zaznamenali jednu krádež. Ústí nad Labem 14:57 28. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Účastníci neohlášené technoparty se z Chuderova u Ústí nad Labem přesunuli do ústecké čtvrti Všebořice | Foto: Hájek Ondřej | Zdroj: ČTK

„Žádný závažnější incident jsme neřešili, účastníci poslouchají pokyny. Zaznamenali jsme pouze majetkový delikt, a to v podobě krádeže mobilního telefonu a peněženky s doklady a platební kartou,“ uvedla Bartošová. „Situaci ale dále monitorujeme,“ dodala.

Akce se koná na soukromém pronajatém pozemku v krajském městě na dohled od všebořického sídliště.

Místostarosta městského obvodu Centrum, kam Všebořice patří, Karel Karika zatím registruje jednu stížnost na hluk. Podle něj jako samospráva nemají možnosti situaci aktuálně řešit.

„Od nás nešlo žádné povolení. Měli by dodržet noční dobu klidu,“ dodal. Potvrdil, že mezi majitelem pozemku a organizátory akce panuje dohoda, že zvukové aparatury budou ve 22:00 vypnuty.

Kromě státních policistů na akci dohlíží i městští strážníci. „Máme na starost veřejný pořádek okolo. V noci žádné stížnosti nebyly, uvidíme, co dnešek. Doufáme, že dodrží, co slíbili, že to v deset večer vypnou,“ uvedl mluvčí ústecké městské policie Jan Novotný.

Přesun z Chuderova

Původně se účastníci sjížděli od čtvrtka na louku u obce Chuderov nedaleko Ústí. Lokalita je ale v chráněné krajinné oblasti, proto je policie vyzvala k odchodu a účastníci se nato přemístili se do Ústí.

„Z pátečního odhadu 1000 účastníků se počty dnes navyšují příjezdem dalších osob,“ řekla Bartošová. Na technoakci Falanx 2018 do 30. července zve na facebooku veřejná skupina C23CHTEKNO.

V Ústeckém kraji se konala technoparty například v roce 2015 u Červeného újezdu na Teplicku. Akce byla nahlášena jako soukromá a sjelo se na ni 4000 lidí. Letos na přelomu dubna a května se na kraji Liberce konala technoparty Czarotek, té se zúčastnilo podle policie asi 7000 lidí.