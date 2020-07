O nemoci nevěděla, říká hygienička o dívce, která v klubu Techtle Mechtle šířila nákazu koronavirem

Měla to být bezproblémová oslava v klubu Techtle Mechtle. Zvrhla se ale v párty, kterou řeší celá republika. Důvod? Při bujarém večírku se desítky lidí nakazily koronavirem a nemoci předávali dál. Do klubu přitom nákazu přinesla jediná osoba – dívka, která podle hlavní pražské hygieničky Zdeňky Jágrové oslavu pro 27 lidí organizovala. „Podle našich informací o nemoci nevěděla,“ řekla serveru iROZHLAS.cz Jágrová. Praha 7:02 24. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Techtle Mechtle | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Byla to oslava svátku, nebo narozenin,“ řekla serveru iROZHLAS.cz šéfka pražské hygieny. K porušení pravidel v klubu Techtle Mechtle však podle ní nedošlo.

Postih nehrozí ani dívce, která ve vinohradském klubu nemoc roznesla. Ta navíc podle Jágrové celý večírek organizovala a nakazila patnáct ze sedmnácti účastníků oslavy i další návštěvníky klubu. Ty hygienici objevili díky tomu, že byli všichni na jednom místě.

„Byl tam například jeden fotbalista, který byl mezi tím na tréninku a nakazil další fotbalisty,“ vysvětluje Jágrová. Aktuálně podle ní hygienici evidují 98 případů souvisejících s oslavou. Z toho je 68 hostů klubu, sedm zaměstnanců klubu a 23 lidí v jejich rodinách a ve sportovních klubech.

Organizátorka oslavy ale podle Jágrové o nemoci nevěděla. „Neměla v době pobytu v klubu žádné příznaky,“ řekla Jágrová.

„Vycházíme z informací, které nám člověk poskytne v době, kdy je zaskočen tou informací, takže pokud není protřelý ve fabulacích, obvykle říká pravdu. Neměla za sebou ani žádné testy,“ pokračovala hygienička.

To serveru iROZHLAS.cz řekl i jeden z fotbalistů, který se párty účastnil. „Není to vůbec pravda,“ reagoval fotbalový záložník, který si nepřál být jmenován, na informace některých médií, že dívka o tom, že má covid-19 věděla. Sám je mezi nakaženými a momentálně je v domácí izolaci.

Dívka se k situaci vyjadřovat nechce. „Ze strany médií i kluků, kteří se od ní nakazili, to dost schytala,“ vysvětluje fotbalista.

Chovejte se obezřetněji

Přesto, že k žádnému porušení pravidel nedošlo, Jágrová nechápe, že se účastnící párty nechovali obezřetněji. „V dnešní době je s podivem, že pijí z jedné nádoby a předávají si brčko bez toho, že by se nějakým způsobem chránili,“ míní hlavní pražská hygienička.

„Každý by měl být obezřetnější, ale to není trestný čin. Je to jejich hloupost, za kterou momentálně trpí i ostatní, kteří jsou kvůli tomu v karanténě,“ dodala Jágrová.

Klub má kapacitu 500 lidí, provozovatel podle hygieničky nedokáže říci, zda byl prostor plný. „Úplně plný asi nebyl, ale z toho, co máme, ty indicie z těch počtu kontaktů, už je to tak, že těch lidí tam bylo více než sto,“ řekla. Hygienici podle ní pokračují v trasování nakažených.