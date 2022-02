Tečka i nadále zůstane jedním z nástrojů boje s pandemií, říká náměstek ministra zdravotnictví

Po víc než dvou měsících už v restauracích, kavárnách, ale třeba i u kadeřníka nepotřebují zákazníci certifikát o očkování nebo prodělání nemoci covid-19. Někteří epidemiologové tvrdí, že jde o uspěchané rozhodnutí a může mít dopad třeba na zdravotnická zařízení. „Začínáme v některých regionech klesat. Zrušení opatření nebude mít na zátěž nemocnic vliv,“ tvrdí v rozhovoru pro Radiožurnál náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti). Rozhovor Praha 10:43 10. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic (Piráti) | Zdroj: Profimedia

Někteří experti – třeba viroložka a členka mezioborové skupiny MeSES Ruth Tachezy – to rozhodnutí vlády vnímají trochu rozpačitě. Mluví až o rezignaci vlády. Také imunolog Václav Hořejší z ústavu molekulární genetiky Akademie věd by byl s rozvolněním ještě opatrný. Co říkáte na takové hlasy?

Vzhledem k tomu, že sledujeme predikce, které jsou v souladu s realistickým scénářem tak, jak predikoval ÚZIS, tak vidíme, že v některých regionech začínají počty nakažených postupně klesat.

To znamená, že zrušení tohoto opatření nebude mít vliv na zvýšení zátěže kapacity nemocnic. Proto k tomu mohla vláda přistoupit. Konzultovali jsme to s Národním institutem pro zvládání pandemie, a proto jsme si mohli dovolit to opatření zrušit.

Oni mluvili o tom, že by bylo možná rozumnější to udělat ve druhé polovině února. Ale vy tedy tvrdíte, že velkou zátěž v nemocnicích podle těch predikcí už neočekáváte.

Zrušením toho opatření k tomu nepřispějeme. A co se týká toho termínu, tak rozvolnění bylo plánováno o pár dní později, ale i vzhledem k reakci Nejvyššího správního soudu jsme toto rozhodnutí o několik dnů uspíšili.

Ministerstvo říká, že by si lidé měli i dále nechat v mobilním telefonu nainstalovanou Tečku, kde je potvrzení o očkování nebo prodělání nemoci uložené. K čemu se to kromě cestování do zahraničí ještě hodí?

Je to právě pro to cestování do zahraničí – pokud se vydáte do vzdálenějších zemí, tak i nadále platí povinnost členských států Evropské unie kontrolovat právě platnost Tečky. Dále pokud budete potřebovat certifikát například u lékaře nebo pro jakýkoliv jiný účel, tak v té aplikaci to všechno najdete hezky na jednom místě. Určitě budeme chtít s Tečkou i nadále pracovat v těch dalších měsících.

Znamená to, že pokud se na podzim situace zhorší, bude Tečka znovu potřeba?

Je to vysoce pravděpodobné. Pokud by taková situace nastala, tak Tečka zůstane jedním z nástrojů boje s pandemií.

Zájem o očkování

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) doufá, že se lidé budou chtít dále nechat očkovat proti koronaviru. Ovšem zájem o první dávku byl na konci minulého týdne vůbec nejnižší od začátku vakcinace. Tak jak teď chcete lidi k očkování přimět, když se ta opatření rozvolňují?

Momentálně jsme rozšířili nabídku vakcín o klasičtější typ, takzvanou proteinovou vakcínu od firmy Novavax. Tato vakcína je alternativní možnosti pro ty, kteří dosud vakcinaci odmítali, protože měli strach například z těch mRNA vakcín. U té klasické proteinové vakcíny od firmy Novavax už strach mít nemusí. A mohou se bez problému zaregistrovat a vlastně od druhé poloviny února i nechat naočkovat.

Dobře, ale jaký je o tuto vakcínu zájem? Protože ještě před několika dny mělo o vakcíny zájem jen několik tisíc lidí. A praktickým lékařům se nevyplatí otevírat jedno balení pro jednoho nebo dva zájemce.

Určitě o tom budeme jednat i s praktickými lékaři a samozřejmě využijeme i tu současnou síť očkovacích center tak, aby zájemci byli směřováni na ta správná místa. A mohli tak být naočkováni v co nejkratším termínu.

Některá očkovací centra v tichosti zavírají. Jaká je predikce toho, kolik míst ještě zůstane za měsíc či za dva?

Co se tohoto týká, tak očekáváme, že za ten měsíc až dva budeme více spolupracovat s praktickými lékaři a samozřejmě určitě budeme usilovat o pokrytí očkovacích sítí v některých větších centrech u nemocnic.

Ještě jedno téma – Senát ve čtvrtek bude projednávat vládní novelu pandemického zákona, která mimo jiné rozšiřuje možnosti proticovidových opatření. Jaký čekáte v horní komoře výsledek? Ta předloha nemá podporu všech koaličních senátorů.

Určitě očekáváme férovou, jasnou a věcnou diskusi, která nebude obstrukční. Budeme se bavit o konkrétních parametrech tohoto zákona, o některých jednotlivých bodech a senátoři už avizovali, že v případě přijetí některých pozměňovacích návrhů by byli ochotni tento zákon podpořit.