Tečka za Mynářovou dotační kauzou. Je definitivně bez viny a může se pokusit získat zpět vrácenou dotaci

Sice některé údaje neuvedl, ale ty nebyly pro žádost o dotaci důležité. S takovým závěrem skončil případ bývalého hradního kancléře Vratislava Mynáře, kterého soud zprostil obžaloby z dotačního podvodu. Státní zástupce se proti verdiktu neodvolal, rozsudek je tedy pravomocný. Teď se čeká pouze na to, zda bude Mynář opět usilovat o vrácenou šestimilionovou dotaci. Původní zpráva Praha 5:00 18. března 2025

„Pokud v trestní věci není podáno odvolání a nerozhodne soud ve druhém stupni, nemůže nejvyšší státní zástupce podat dovolání,“ vysvětlil pro iROZHLAS.cz mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Petr Malý. Dosluhující šéfžalobce Igor Stříž totiž už dříve nevyloučil, že by mohl do kauzy sám zasáhnout. A to podáním případného dovolání k Nejvyššímu soudu.

Jenže ani Mynář, ani dozorující státní zástupce Martin Malůš se proti zprošťujícímu prvoinstančnímu verdiktu neodvolali. Rozsudek je od poloviny března pravomocný a Mynář je podle něj nevinen. Soudce Pavel Dvorský, který zprošťující verdikt v lednu vynesl, vysvětlil, že se nepodařilo žalobci prokázat, že by Mynář jednal při žádosti o dotaci účelově.

Podle mluvčího brněnských žalobců Hynka Olmy neshledal žalobce Malůš žádný relevantní důvod, proč by měl takový závěr soudu napadnout. Podle něj by mohl nejvýše napadat odlišný způsob hodnocení shromážděných důkazů. Tímto svým rozhodnutím ale Malůš uzavřel dveře nejen pro možný přezkum kauzy soudy vyšší instance, ale zároveň zabránil, aby do případu vstoupilo právě Nejvyšší státní zastupitelství.

Mynářova dotační kauza kolem penzionu v Osvětimanech tak definitivně končí, jak potvrdila také pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, která od dubna nahradí ve funkci šéfžalobce Stříže. „Za současné procesní situace zákon podání dovolání neumožňuje,“ napsala v SMS.

Mynářův penzion v Osvětimanech | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vrácení peněz

Otevřít se tím ale může další dějství této kauzy. A to ve chvíli, kdy by Vratislav Mynář požadoval téměř šestimilionovou dotaci na penzion Malovaný v Osvětimanech, kterou vrátil, nazpátek. „Musíme počkat, až to bude pravomocné, potom se tím budeme zabývat,“ řekl novinářům po vynesení verdiktu Mynářův obhájce Lukáš Trojan.

Ministerstvo pro místní rozvoj, na jehož účet nakonec Mynář dotaci vrátil, ale podobný krok nepovažuje za příliš pravděpodobný. „Odpověď od odboru kontroly, který má celou záležitost na starosti, je, že to považují za uzavřenou věc,“ reagovala mluvčí resortu Karolína Nová.

Odkázala se při tom na dopis Mynářova advokáta z dubna loňského roku, který má server iROZHLAS.cz k dispozici. V něm Trojan píše, že se Mynář rozhodl vrátit dotaci „dobrovolně a bezpodmínečně“.

„Neshledáváme proto, že by tam byl nějaký právní nástroj, jak by mohl peníze získat zpět. Asi by byla jiná situace, kdyby mu ta dotace byla ještě před rozhodnutím soudu odňata. V takovém případě by bylo nasnadě požadovat peníze zpět. Ale v tomto případě k vrácení dotace nevidíme jediný důvod,“ uvedla Nová s tím, že však nechce předjímat případné další Mynářovy kroky.

Dopis advokáta Lukáše Trojana ministerstvu pro místní rozvoj, kterým informoval o tom, že Vratislav Mynář plánuje vrátit dotaci na svůj penzion v Osvětimanech „dobrovolně a bezpodmínečně“ | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Že se zřejmě pokusí Mynář peníze vymoci zpět, si myslí vedoucí právník Transparency International Jan Dupák. „Po soudních rozhodnutích v jeho prospěch může Mynář požadavek navrácení peněz z dotace zvažovat. Vrácení dotace bylo ale dříve účelově prezentováno jako zcela dobrovolné, což paradoxně může nyní ztížit její opětovné získání,“ zvažuje právník situaci.

I podle něj by totiž teď bylo pro Mynáře výhodnější žádat navrácení dotace, která mu byla odňata na základě požadavku dotačního úřadu. Takový požadavek existoval do loňského září a Mynář proti jeho platnosti vedl soudní spor, který ukončilo až zářijové rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

„V jeho důsledku byl platební výměr, na jehož základě měla společnost Clever Management dotaci původně vrátit, zrušen. Dotaci ale společnost vrátila už v dubnu 2023, kdy byl platební výměr ještě platný. A to zcela zjevně ve snaze zmírnit dopady trestního řízení proti Vratislavu Mynářovi,“ vysvětluje právník, proč je tedy z právního hlediska nastalá situace složitá. A výsledek dalšího možného řízení pro Mynáře nejistý, když se celou dobu snažil budit dojem, že peníze vrací dobrovolně.

Server iROZHLAS.cz se pokoušel Vratislava Mynáře opakovaně v posledních dvou týdnech kontaktovat skrze různá telefonní čísla. Na telefonáty ani zaslanou textovou zprávu nereagoval. Komentovat věc nechtěl ani Mynářův obhájce Trojan. „Vůbec nic o tom zatím nevím. A ani bych vám to nemohl říct, nejsem k tomu zplnomocněn,“ řekl pouze.

Mynářova dotační kauza V případu šlo o šestimilionovou evropskou dotaci na dostavbu Mynářova penzionu v Osvětimanech, kterou hradní kancléř z období prezidenta Miloše Zemana získal přes svou firmu Clever Management v roce 2011. Podle obžaloby k tomu mělo dojít v rozporu s dotačními pravidly, protože na stejnou stavbu již dříve čerpal dotaci z ministerstva školství pro spolek Chřibák, v němž byl hospodářem. Tuto skutečnost však Mynář podle žalobce Malůše ve své žádosti o druhou dotaci zatajil. Soudce Pavel Dvorský ze zlínské pobočky Krajského soudu v Brně ale v odůvodnění dnes již pravomocného verdiktu vysvětlil, že v žádosti neuvedené informace nebyly pro poskytnutí dotace klíčové. Žalobci Malůšovi se navíc podle soudu nepodařilo z předložených důkazů prokázat, že by exkancléř tyto informace zatajil úmyslně s cílem dotační podmínky obejít. Mynář svou vinu od počátku odmítá. Stejně tak ale odmítl odpovědět na otázku serveru iROZHLAS.cz, proč tedy dotaci v dubnu 2023 jeho firma sama vrátila. A zda to souviselo s žádostí o abolici, která měla jeho trestní stíhání v této kauze zastavit. ČASOVÁ OSA listopad 2009: firma Clever Management žádá o dotaci

firma Clever Management žádá o dotaci červen 2011: ROP Střední Morava udělil firmě dotaci 5 994 108 korun

ROP Střední Morava udělil firmě dotaci 5 994 108 korun duben 2019: dotační úřad zahájil veřejnosprávní kontrolu

dotační úřad zahájil veřejnosprávní kontrolu jaro 2019: organizace Transparency International kvůli údajnému podvodu s dotacemi podává trestní oznámení

organizace Transparency International kvůli údajnému podvodu s dotacemi podává trestní oznámení březen 2020: Radiožurnál informuje, že by firma měla – na základě výsledků kontroly dotačního úřadu – dotaci vrátit

Radiožurnál informuje, že by firma měla – na základě výsledků kontroly dotačního úřadu – dotaci vrátit únor 2021: policie zahájila trestní stíhání Mynáře a firmy Clever Management

policie zahájila trestní stíhání Mynáře a firmy Clever Management březen 2021: státní zástupce zastavil stíhání Mynářovy firmy Clever Management

státní zástupce zastavil stíhání Mynářovy firmy Clever Management červen 2021: státní zástupce zamítl stížnost Mynáře proti obvinění, jeho trestní stíhání pokračuje

státní zástupce zamítl stížnost Mynáře proti obvinění, jeho trestní stíhání pokračuje červen 2021: ministerstvo financí rozhodlo, že firma Clever Management nemusí vracet dotaci

ministerstvo financí rozhodlo, že firma Clever Management nemusí vracet dotaci prosinec 2021: nejvyšší státní zástupce Igor Stříž podal správní žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě

nejvyšší státní zástupce Igor Stříž podal správní žalobu ke Krajskému soudu v Ostravě leden 2023: firma Clever Management žádá o součinnost ministerstvo pro místní rozvoj ve věci vrácení dotace, klade si však podmínky

firma Clever Management žádá o součinnost ministerstvo pro místní rozvoj ve věci vrácení dotace, klade si však podmínky únor 2023: Krajský soud v Ostravě zrušil rozhodnutí ministerstva financí a opět nařídil Mynářově firmě dotaci vrátit

Krajský soud v Ostravě zrušil rozhodnutí ministerstva financí a opět nařídil Mynářově firmě dotaci vrátit konec února 2023: opětovná žádost o součinnost

opětovná žádost o součinnost 7. března 2023: vyhotovena abolice, která měla firmu Clever Management a Vratislava Mynáře vyvinit z trestního stíhání ve věci dotačního podvodu, premiér ji Petr Fiala (ODS) ji však nepodepsal

vyhotovena abolice, která měla firmu Clever Management a Vratislava Mynáře vyvinit z trestního stíhání ve věci dotačního podvodu, premiér ji Petr Fiala (ODS) ji však nepodepsal začátek března 2023: podána kasační stížnost proti verdiktu Krajského soudu v Ostravě, který firmě Clever Management nařídil dotaci vrátit, případ tak přebírá Nejvyšší správní soud

podána kasační stížnost proti verdiktu Krajského soudu v Ostravě, který firmě Clever Management nařídil dotaci vrátit, případ tak přebírá Nejvyšší správní soud 3. dubna 2023: Mynářova firma Clever Management vrací téměř šestimilionovou dotaci bez dodatečných podmínek

Mynářova firma Clever Management vrací téměř šestimilionovou dotaci bez dodatečných podmínek duben 2024: v případu možného poškození finančních zájmů Evropské unie padla obžaloba vůči Vratislavu Mynářovi

v případu možného poškození finančních zájmů Evropské unie padla obžaloba vůči Vratislavu Mynářovi srpen 2024: Nejvyšší správní soud ruší předchozí verdikty správních soudů nižší instance. Podle jeho verdiktu Mynářova firma Clever Management při žádosti o dotaci zákon neporušila.

Nejvyšší správní soud ruší předchozí verdikty správních soudů nižší instance. Podle jeho verdiktu Mynářova firma Clever Management při žádosti o dotaci zákon neporušila. 15. ledna 2025: první nepravomocný verdikt v trestní větvi kauzy – Vratislav Mynář je zproštěn obžaloby. Podle soudce Pavla Dvorského nešlo o trestný čin.

první nepravomocný verdikt v trestní větvi kauzy – Vratislav Mynář je zproštěn obžaloby. Podle soudce Pavla Dvorského nešlo o trestný čin. 13. března: konec Mynářovi dotační kauzy – prvoinstanční verdikt je pravomocný.