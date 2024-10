Teď už je to jen mezi Spolu a STAN. My míříme do opozice, říká Havlíček ke Středočeskému kraji

Hnutí ANO dalo ve středních Čechách lídrovi Spolu Janu Skopečkovi (ODS) nabídku společné koalice i křeslo hejtmana, nyní je ale připraveno odejít do opozice. „Míříme do opozice, budeme tvrdou, náročnou a nekompromisní opozicí. Jsme přesvědčeni, že se do vedení ještě v tomto období vrátíme, ale už s naším hejtmanem,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál 1. místopředseda ANO a nově zvolený zastupitel kraje Karel Havlíček. Rozhovor Praha 11:42 4. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Celostátní sněm ANO. Karel Havlíček | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ve Středočeském kraji jsou možné jen dvě varianty složení krajské vlády: ANO a Spolu, nebo STAN a Spolu. Jaká byla vaše finální nabídka při vyjednávání s koalicí Spolu?

My jsme v podstatě ani nějak extra nevyjednávali. Předložili jsme nabídku a řekli jsme, že je konečná. Byla velkorysá, nabídli jsme panu Skopečkovi pozici hejtmana a včetně této i pět pozic v 11členné radě.

Zvítězili jsme o parník s dvojnásobným ziskem než celá koalice Spolu. Byla by to většinová stabilní koalice, bylo by to státotvorné a ukázali jsme, že nám nejde o kšefty a o křesla, nikoho jsme nevydírali. To vše ne proto, že milujeme Spolu nebo ODS, pro nás to bylo menší zlo. A rozhodně bychom do této koalice nešli šťastní, ale v krajské a komunální politice musíme být pragmatici. Naším cílem bylo, aby skončila vláda chobotnice ze STAN, která z Kolína řídí paní hejtmanku (Petru) Peckovou.

Co to má být za chobotnici?

Pochopitelně Vít Rakušan.

Ve čtvrtek ale k posunu v jednání mezi STAN a Spolu nedošlo, podle vyjádření to byl spíš krok zpátky. Otevírá se pro hnutí ANO nový prostor pro vyjednávání?

Nikoliv. Z naší strany je to uzavřená záležitost. Dali jsme férovou nabídku, která nás netěšila. Jasně jsme ukázali, že nám nejde o fleky, o funkce. Tím to pro nás skončilo, nebudeme s nikým vyjednávat ve smyslu handlování, nebudeme ani nikoho vydírat. Teď už je to na hře mezi Spolu a STAN. My míříme do opozice, budeme tvrdou, náročnou a nekompromisní opozicí. Jsme přesvědčeni, že se tam ještě v tomto období vrátíme, ale už s naším hejtmanem.

Kdyby se Skopeček nebo další zástupci Spolu na vás ještě obrátili, máte zájem s nimi jednat?

Dali jsme jasnou nabídku, dále už nemá cenu o čemkoliv diskutovat.

Povolební jednání ve středních Čechách se podle Starostů posunula o krok zpátky Číst článek

Celkem jste tedy měli opravdu jenom jedno jednání?

Bylo jedno hlavní jednání, to si vedla jednička a dvojka naší kandidátky, Tomáš Helebrant a Jiří Bouška. Já už jim do toho pak nezasahoval.

Vy jste nebyl součástí vyjednávacího týmu?

Ne, ne, nebyl. Ale pánové Helebrant a Bouška mě pak o všem informovali, a pokud vím, pak si telefonovali a říkali si nějaké informace, abych byl úplně přesný. Ale neměnili jsme naši pozici a panu Skopečkovi jsme to řekli za začátku jasně, že to je jediná nabídka, finální nabídka, nebudeme licitovat, nebudeme vydírat a je čistě na vás, abyste si ji zvážili.

Reálně jste jim vlastně skoro nemohli nabídnout nic navíc, protože kdybyste jim dali hejtmana i většinu v radě, tak to by nadávalo vůbec smysl s nimi do toho takto jít…

Možná by někdo řekl, že za každou cenu, třeba za většinu v radě, ale to už nám za to ani nestálo. My nepolitikaříme, ale podívejte se, co probíhá mezi Spolu a STAN už teď, a to ještě spolu ani nezačali pořádně vládnout a už se vzájemně vydírají.

‚Jen preference, ne dohoda.‘ Spolu by se ve středních Čechách mohlo spojit se Starosty, uvedl Skopeček Číst článek

Někde to se STAN jde

Středočeský kraj je zajímavý v tom, že tam je pro vás to „menší zlo“ koalice Spolu, zatímco třeba v Plzeňském kraji to bylo naopak, tam jste si jako koaliční partnery vybrali STAN a lidovce, zatímco ODS a TOP 09 jste nechali v opozici. Do jaké míry je stranické vedení ANO zainteresované do jednotlivých vyjednávání na krajích? Vy i váš předseda Andrej Babiš jste před volbami říkali, že budete do skládání krajských koalic mluvit.

V každém případě chceme mít přehled a nebýt překvapováni, což se v minulosti někdy stávalo. Dnes informováni jsme, ale sami vidíte, že si ty koalice vytvoří kraje samy a nám pak zdůvodní, proč jdou s tou či onou stranou. Vedení do toho ale v podstatě nezasahuje.

Třeba na Pardubicku se to dalo dohromady se SOCDEM, Koalicí pro Pardubický kraj a s ODS, v Plzeňském a Zlínském kraji zase se STAN, někde jinde je to třeba s SPD. Osobně považuji za trochu přišťavenou tu rétoriku toho, jak se krajská politika potom překlopí do národní. Není to tak. V minulosti na krajích běžně vznikaly různé kombinace.

Že se dnes diskutují střední Čechy, tak je to možná proto, že jsou více nasvícené. Ale my to nepolitizujeme. Navzdory tomu, že by naši voliči určitě nebyli a nejsou šťastní z toho, že jsme nabídli pozici hejtmana panu Skopečkovi, tak jsme si řekli, že je to pro kraj to lepší. Tečka.

Zatímco třeba (vedení) ODS proti panu Skopečkovi jde. On byl přitom v tomhle racionálnější a dovedl si s námi koalici představit. Ale jako divý tam vyvádí třeba Martin Kupka (ministr dopravy, místopředseda ODS a také bývalý zastupitel Středočeského kraje), který lítá od čerta k ďáblu a vykřikuje, že když se to udělá s námi, tak se ohrozí demokracie. Myslím, že už definitivně zešílel. Ale samozřejmě on to nemá ze svého, je v tomhle pouze poslíčkem pana premiéra (Petra) Fialy.

6:06 Jsme dost velkorysí, míní Pecková. Jednat se Spolu bude až za týden, musí probrat novou nabídku Číst článek

Ten nechce, aby šla ODS ve středních Čechách s ANO, protože se tak domluvil s panem Rakušanem. Dobře, to je jejich národní politika, ale fakticky tím říkají, že jim o ten kraj nikdy nešlo. Velmi zajímavě to řekl pan (Zbyněk) Stanjura. Že nemůžou ve středních Čechách udělat s ANO koalici, protože by je to poškodilo ve sněmovních volbách 2025. Tím říká, že hrají o své fleky, které jsou důležitější než stabilita Středočeského kraje.

Pánové Kupka, Fiala, Stanjura a tak dále už jsou ale nezachránitelní. Je to konečná. Po příštích volbách končí. Vidí to i v ODS a už je to jen otázka míry té prohry. Z mého pohledu už by mohli být pragmatičtější, že v čele s těmito lidmi už příště nebudou moct vládnout.

Jde i o obecnější pohled na vyjednávání, protože člověk, který v tom konkrétním kraji nežije a nezná jednotlivé vazby mezi politiky, tak vidí, že ANO se spojuje se Spolu, zatímco na celostátní úrovni to jsou nesmiřitelné souboje antibabiš vs. antifiala. Jenže pak vidí, jak se v jednotlivých krajích třeba dohodnou a před voliči to může vypadat nešikovně, byť je jasné, že často je krajská matematika dost složitá.

Dobře, ale to byste pak nemohl udělat ani jedinou komunální koalici. Podívejte se třeba na ANO a ODS v Mladé Boleslavi, kde to funguje výborně. Nejprve byl primátor pan (Raduan) Nwelati z ODS, velmi dobrý primátor, pak si to vyměnili a teď je primátorem náš Jiří Bouška a Mladá Boleslav funguje dobře. Takhle bych to mohl ukazovat kdekoliv jinde.

ANO je natolik velkou stranou, že za svůj úspěch částečně platí tím, že s kýmkoliv to kdykoliv udělá, tak se někdo naštve. Tak to je. Když to uděláme s Přísahou nebo SPD, budou někteří křičet, že máme koalici se stranami, které jsou podle některých na okraji politického spektra. Když to zase uděláme s někým ze současné pětikoalice, tak zase budou křičet jiní, že jsme zradili. Každý má trochu pravdy, ale to podstatné je něco úplné jiného.

Musíme rozlišovat národní politiku, kde se hraje o ideologii, o daně, třeba o migrační politiku nebo o klimatické věci. Zatímco na komunální nebo krajské se hraje o praktické problémy lidí v daných městech. A to fakt není možné dávat dohromady. Navíc když si tam ti lidé takhle vybrali, co s tím můžeme dělat?