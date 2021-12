Nečekala jsem, že mě to tak sejme, říká žena v šestém měsíci těhotenství. Kvůli covidu skončila na JIP

Očkování je doporučené především nastávajícím matkám nad třicet pět let a ženám, které se léčí s cukrovkou, vysokým tlakem nebo jsou obézní.

Do žádné z těchto kategorií nezapadá třiatřicetiletá Michaela z Turnova, která je v šestém měsíci a kvůli covidu-19 skončila až na Klinice anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny (KARIM) Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

„Vůbec by mě nenapadlo, že v mém věku mě to takhle sejme,“ říká Radiožurnálu unaveným hlasem mladá tmavovlasá žena z Turnova, kterou záchranná služba odvezla nejdříve do Liberce, ale hned další den ji kvůli zhoršenému stavu převezli na specializované pracoviště do Prahy.

Šest dnů na JIP

Na intenzivní péči strávila šest dnů. „Bez kyslíku to vůbec nešlo. Chodím a samostatně jsem schopná se o sebe postarat teprve pár dnů. Do té doby jsem jenom ležela a sestřičky mi musely se vším pomáhat.“ Michaela si sedá na posteli v malém dvojlůžkovém pokoji, má za sebou šestnáct dní v nemocnicích a je první den zcela bez kyslíkové masky. „Ten týden na ARO utekl tak, že ani nevím. Asi jsem pořád spala.“

Michaela je umístěna na oddělení rizikového těhotenství. U jejího lůžka stojí vedoucí lékař porodního sálu Jiří Vojtěch, se zdravotním stavem pacientky je spokojený. „Tady jsme měli štěstí, především díky fantastické práci anesteziologů se to podařilo zvládnout. Je to ale jedna z mála maminek, která se vrací domů a zůstala těhotná. Maminek, které se takhle kompletně vrátily z KARIMu, těch moc není.“

Michaela poslouchá uklidňující slova lékaře a bezděky si pokládá ruku na břicho. Usmívá se a říká, že zhubla. „Naštěstí miminko by mělo být v pořádku. Doma mám dcerku a tohle bude kluk.“

Michaela nebyla očkovaná i proto, že otěhotněla na začátku léta a v té době lékaři očkování těhotných nedoporučovali, a už vůbec ne v prvním trimestru, tedy v prvních třinácti týdnech těhotenství. Potom Michaela s očkováním váhala. Měla obavy. „Respektuju ty, které se nenechávají očkovat, i ty, co jsou očkované. Za sebe bych asi jednala už jinak. Určitě.“

Změna postoje

Změna postoje odborníků k očkování těhotných je podle gynekologa Jiřího Vojtěcha pochopitelná. „Naše znalosti se vyvíjí. Teprve postupně dostáváme studie, které jsme před epidemií logicky nemohli mít. Proto jsme změnili stanovisko. Žádné publikované studie neprokázaly komplikace po vakcinaci.“

V porodnici lidově řečeno U Apolináře rodí ženy zdravé, nemocné, mladé, starší, s covidem i bez covidu. Na obou porodních sálech je vrchní sestrou Pavlína Jirásková. Otírá si čelo, bere do ruky čaj a na chvíli si sedá na židli. „Teď jsem byla u překotného porodu, dopadlo to dobře. Akorát v těch kombinézách je horko, špatně se dýchá, jsem úplně splavená,“ popisuje pro Radiožurnál.

Porodním sálem se nese křik novorozence a zdravotníci se chystají na další porod. Z rozhovoru je zřejmé, že to bude císařským řezem. Podle vrchní sestry tu rodilo sedmdesát pět žen nakažených covidem-19 a osm z nich mělo těžký průběh. „Na můj vkus je to hodně. To je každá desátá. A žádná nebyla očkovaná. Mně je těch maminek líto i proto, že když leží na ARO, nemají u sebe miminka i několik týdnů, navíc bývají předčasně narozená. Oni je naši pediatři vypiplají, ale je to pro všechny stresující.“

Očkování je důležité

Vedoucí lékař porodního sálu Jiří Vojtěch nepochybuje o tom, že očkování těhotných žen je důležité. Samozřejmě že ví, že i neočkované ženy nakažené covidem-19 mívají lehký průběh. Jako gynekolog ale zvažuje rizika. „Vždycky říkáme, co přinese větší benefit. V tomto případě jednoznačně je benefit mít vakcíny než se nakazit virem, který udělá jasné škody, o kterých víme.“

Přestože „U Apolináře“ má každá desátá rodička těžký průběh, nelze tento údaj zobecňovat, protože na toto specializované pracoviště se dostávají nemocné i z jiných nemocnic. To ale podle Jiřího Vojtěcha nehraje roli. „Absolutní čísla nejsou důležitá. Důležité je, že riziko závažného průběhu covidu-19 je u těhotné ženy dvojnásobné oproti stejně staré vrstevnici.“