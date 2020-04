Zpravodajská televize CNN Prima News začne vysílat 3. května. Láká na moderní studio a 30 pořadů

Vlastní obsah bude kanál nabízet od 6.00. Přinese, co se stalo v noci ve světě i aktuální zprávy z Česka. Dvakrát denně - v 9.30 a 17.30 - bude vysílat interview s hostem. Zprávy bude televize vysílat až na výjimky každou hodinu. Dění uplynulého dne shrnou hlavní hodinové zprávy v 18.55 a pořad 360̊ od 21.40.

„Televizní kanál CNN Prima News nabídne od pondělí od 6.00 hodin ráno v premiéře 19 pořadů denně a společně s hlavní zpravodajskou relací to budou právě pravidelné Zprávy s novými tvářemi, které divákům poskytnou v průběhu celého dne objektivní, rychlý, srozumitelný a přesný zpravodajský servis. V neděli se rozjede také nová online platforma CNNPrima.cz s kvalitním a obrazově atraktivním obsahem, doplňujícím televizní vysílání,“ uvedl generální ředitel skupiny Prima Marek Singer.

Dvoupatrové studio

CNN Prima bude podle něho vysílat z jednoho z nejmodernějších televizních studií v Evropě v novém sídle společnosti na pražské Vinici. Celková plocha studia CNN Prima News je téměř 300 metrů čtverečních.

Prostoru dominuje moderátorský pult se zabudovanou LED obrazovkou, hned za ním je jeden z několika velkých studiových LED panelů. Studio má jako jediné v zemi dvě patra, z horního bude možné vysílat a také vstupovat živě do programu. Barevnost studia odpovídá logu CNN Prima News, tedy modrá, červená a bílá.

Záměr spustit čistě zpravodajskou televizní stanici oznámila Prima loni v dubnu. CNN Prima News se stane devátou stanicí v portfoliu skupiny Prima. Konkurovat jí budou mj. stanice ČT24 nebo portál Seznam Zprávy.

Zpravodajství i online

Roční náklady na provoz se pohybují v řádu stovek milionů korun. Prodej reklamy by měl postupně nabíhat během roku. Celá platforma zahrnující vysílání i on-line by se mohla do černých čísel dostat příští rok.

CNN Prima NEWS funguje na základě smlouvy s divizí CNN International Commercial (CNNIC), která poskytuje licenci k používání značky CNN a k přístupu k obsahu a tvorbě programu v rámci celého portfolia CNN.

„Spolupracujeme s mediálními společnostmi po celém světě. Na základě této licenční smlouvy jsme v úzké spolupráci se společností Prima vytvořili infrastrukturu a zajistili školení a poradenství. Nyní s nadšením očekáváme, až místní verze nejprestižnější světové značky v oblasti zpravodajství zahájí své vysílání v České republice,“ uvedl viceprezident pro strategická partnerství divize CNN International Commercial Kostas Oikonomou.

Pro všechny zdarma

CNN Prima NEWS bude k dispozici zdarma po celé ČR v rámci pozemního vysílání DVB-T v regionální síti 8, v DVB-T2 přechodové síti 12 a ve finální síti DVB-T 22. Vysílání nového kanálu zajistí také satelitní provozovatelé, kabeloví operátoři i internetové televize, jako jsou Vodafone/UPC, Skylink, O2 TV, T-Mobile, Telly, Kuki nebo sledovanitv.cz.

Dostupný bude i na Slovensku u FreeSAT, Skylink, Orange Slovensko, SWAN a Slovak Telekom, včetně Magio. I na Slovensku bude mít CNN Prima téměř stoprocentní pokrytí.

Zpravodajství bude vedle televizního vysílání dostupné přes HbbTV, internet nebo sociální sítě. Web by se měl během příštího roku dostat mezi nejnavštěvovanější zpravodajské servery v Česku.