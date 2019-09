Přehled tisku: Home Credit na hongkongské burze, pomalé vyplácení dotací a zájem o okružní plavby

Společnosti Home Credit byl schválen vstup na hongkongskou burzu. Ta však kvůli probíhajícím protestům zažívá dlouhou šňůru propadů, píše deník E 15. Tématem Seznam Zpráv jsou problémy s vyplácením dotací pro sportovní organizace, kvůli kterým musí některé z nich žít z úspor nebo na dluh. Hospodářské noviny se zaměřily na zvyšující se oblibu okružních plaveb na obřích lodích. Více se dozvíte v úterním přehledu tisku, který sestavil Radiožurnál. Praha 7:27 3. září 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Společnost Home Credit ze skupiny PPF smí vstoupit na burzu v Hongkongu | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Hospodářské noviny

Na okružní plavby na obřích lodích se vydává stále víc Čechů, všímají si Hospodářské noviny. Podle Asociace cestovních kanceláří se loni pro dovolenou na moři rozhodlo 4 500 českých turistů. Zájem o okružní plavby roste celosvětově. Největším trhem pro prodejce okružních plaveb v Evropě je Německo, které v roce 2014 předstihlo Británii.

Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže dávají Češi přednost plavbám po Středomoří, dále si vybírají cesty po karibské oblasti nebo po Asii. Nové zájemce se majitelé lodí snaží nalákat na tematické okružní plavby zaměřené například na milovníky tvrdého rocku nebo golfu. Existují také nabídky kulinářských výletů. Hospodářské noviny však upozorňují, že obří lodě patří k největším znečišťovatelům ovzduší.

Regionální Deník

Řada českých nemocnic netřídí svůj odpad a všechno posílá do spaloven, upozorňuje úterní vydání regionálního Deníku. Ekologové varují, že část nemocniční odpadu je toxická. Další tuny vyhozeného zdravotnického materiálu by se podle nich ale mohly recyklovat. Vyzývají ministerstva zdravotnictví a životního prostředí, aby nemocnicím šetrnější nakládání s odpadem nařídila.

Ve spalovnách nyní kvůli nemocnicím končí třeba předměty se rtutí nebo plastové výrobky z PVC obsahující chlor. Při jejich spalování pak do vzduchu unikají mimo jiné vysoce toxické dioxiny, píše Deník. K šetrnějšímu nakládání s odpady nemocnice vyzvala i Světová zdravotnická organizace. Řada okolních zemí její apel vyslyšela a své zákony upravila tak, aby bylo pro nemocnice třídění odpadu výhodné. Podle ministerstva životního prostředí nemocnice vyprodukují zhruba 39 tisíc tun odpadu za rok. Zda a jak ho třídí, kontroluje Česká inspekce životního prostředí.

E15

Společnost Home Credit ze skupiny PPF smí vstoupit na burzu v Hongkongu, informuje deník E15. Plán českého poskytovatele úvěrů minulý týden schválil kotační výbor tamní burzy. Během několika týdnů by společnost miliardářů Petra Kellnera a Jiřího Šmejce měla začít jednat s potenciálními investory. Teprve po těchto jednáních bude jasné, jestli Home Credit nabídku opravdu uskuteční.

Zájem o vstup na burzu společnost potvrdila, podrobnosti ale kvůli regulatorním pravidlům neprozradila. Hongkongskou burzu přitom aktuálně kvůli protestům obyvatel provází nejistota a zažívá nejdelší šňůru propadů za posledních pětatřicet let, připomíná E15. To může odradit spoustu investorů, kteří by o akcie Home Creditu měli zájem.

Právo

Šestapadesátileté ženě se podařilo zvrátit víc než půl století staré rozhodnutí komunistických soudů a poznala díky tomu svého otce. S jejím příběhem přišel deník Právo. V roce 1963 pražská justice zamítla žalobu její tehdy náctileté matky, která chtěla potvrdit otcovství jednoho soudce. Dcera po letech podala žalobu znovu a Ústavní soud jí dal letos za pravdu.

V procesu z šedesátých letech soud vůbec nepřistoupil ke krevnímu testu. Žena, která dnes žije ve Spojených státech, se na české soudy obrátila v roce 2015, nejprve ale neuspěla. Teprve senát Ústavního soudu rozhodl, že je nutné provést nový spravedlivý proces. Ještě před nařízením testu DNA se víc než osmdesátiletý muž k dceři přiznal na matrice. Žena Právu řekla, že složitého procesu s českými soudy nelituje, protože si vždy přála vědět, kdo je jejím otcem. Že se muž v 60. letech k otcovství nepřiznal, podle ní ovlivnilo celý její život i vztah s matkou.

Seznam Zprávy

Peníze z dotační výzvy Můj klub zatím dostala jen třetina sportovních organizací, které o příspěvek žádaly. Upozorňuje na to server Seznam Zprávy. Žádost o dotaci pro letošní rok podalo zhruba šest tisíc klubů. Z celkové částky 1,5 miliardy korun stihlo ministerstvo školství vyplatit jen 450 milionů. Organizace tak žijí z úspor nebo na dluh.

Zhruba u dvou tisíc klubů ale ministerstvo školství o dotaci dosud ani nerozhodlo. Podle mluvčí resortu Anety Lednové můžou za zdržení organizace, které chybně vyplňují žádosti. Dotace je v současné době schválená pro víc než čtyři tisíce klubů, na účet ale zatím dorazila jen polovině z nich. Podle Seznam Zpráv byli loni úředníci dvakrát rychlejší.

Lidové noviny

Stovky tisíc domácností nejsou podle Lidových novin stále připravené na novou generaci digitálního vysílání. Vypínání sítí pro digitální televizní vysílání DVB-T přitom začne už za necelé tři měsíce. Starší televizory a set-top boxy nový formát DVB-T2 nepodporují. Češi proto kupují víc televizí než loni.

Podle mluvčí společnosti Alza Patricie Šedivé se prodej televizorů oproti loňskému roku od ledna do srpna zvýšil o deset procent. U set-top boxů je nárůst prodeje čtyřicetiprocentní. Poptávka nejspíš ještě poroste, až některé starší televize kvůli přechodu na nový formát přestanou fungovat. Ministerstvo průmyslu předpokládá, že lidé za nové televize a set-top boxy pro příjem signálu DVB-T2 utratí minimálně tři miliardy korun. Náklady ale můžou být ještě vyšší, pokud dají lidé kvůli častým změnám přednost před pozemním vysíláním třeba satelitu nebo kabelové televizi.