Manévry u Temelínu. 300 vojáků a policistů cvičilo obranu elektrárny před teroristy i útokem letadla

„Vojáci nechávají projet podezřelé vozidlo přes kontrolní místo. Vše probíhá záměrně a po dohodě s policií. Ta skupinu dlouhodobě sleduje. Nezná však kontakt, se kterým se chtějí podezřelé osoby setkat. Z taktických důvodů nechávají bezpečnostní složky setkání proběhnout uvnitř armádou střeženého perimetru, ale stále mimo elektrárnu. Zásah je rychlý a nekompromisní,“ popisuje dynamickou ukázku zásahu proti teroristům Sviták.

Skupina ČEZ, Armáda ČR a Policie ČR pořádá podobně velké cvičení jaderných elektráren jednou ročně.

Letos poprvé se ho ale také účastnily dvě roty příslušníků aktivních záloh, kteří společně s profesionálními vojáky z 25. protiletadlového pluku ze Strakonic postavili kolem elektrárny i rozvodné stanice v Kočíně řadu zátaras, dvě kontrolní stanoviště i kilometr žiletkového plotu.

„Při zhoršení bezpečnostní situace by bylo naším úkolem zajistit okolí elektrárny. Tentokrát na tom spolupracovali záložníci z Krajských vojenských velitelství Pardubice a České Budějovice. Vzdušný prostor by chránil 25. protiletadlový pluk ze Strakonic. Obě roty i pluk ze Strakonic prokázaly, že jsou připraveny plnit stanovené úkoly v plném rozsahu,“ popsal úkoly armády plukovník Petr Holý, ředitel Krajského vojenského velitelství Pardubice.

Vojáci ze Strakonic také trénovali zásah proti dopravnímu letadlu. K tomu použili protiletadlový raketový komplet 2K 12M KUB M, radar pro vyhledávání a zaměřování vzdušných cílů či komunikační systémy pro velení a řízení palby.

Jaderná elektrárna Temelín patří k nejstřeženějším objektům v České republice. Její ochranu běžně zajišťuje nejen policie a armáda, ale také bezpečnostní agentura. Pokud by ale hrozil teroristický útok, běžná bezpečnostní opatření by se ještě zpřísnila.

Cvičení v jaderné elektrárně neprobíhá jen jednou za rok. „Temelín cvičí dvakrát ročně společně s policií, jednou měsíčně si řešení nestandardních situací trénuje sám,“ popsal Sviták. Cvičení Safeguard se příští rok přesune do druhé české jaderné elektrárny, do Dukovan. Zpátky do Temelína se tak vrátí až za dva roky.