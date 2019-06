V Temelíně odstaví druhý jaderný blok, vymění se rotor a štít generátoru

Energetici v pátek večer zahájí plánovanou odstávku druhého bloku jaderné elektrárny Temelín. Odstávka by měla trvat dva měsíce. Energetici při ní vymění část paliva, zkontrolují. Uvedl to temelínský mluvčí elektrárny Marek Sviták. Letos je to v Temelíně druhá plánovaná odstávka, na jaře energetici na dva měsíce odstavili první blok.

