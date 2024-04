Téměř 134 milionů korun na účtech. Policie prošetřuje výdělky léčitele a vůdce kutnohorské sekty

Dvacet let vybíral od každého klienta za léčitelské sezení 500 korun, později si od následovníků nechal zasílat statisíce i miliony. Když před rokem a půl vůdce kutnohorské sekty Richard Šiffer zemřel, na účtech měl přes 133 milionů korun. Jeho pochybnou živností se nyní zabývá středočeská hospodářská kriminálka. Serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu to potvrdila mluvčí Vlasta Suchánková. KUTNOHORSKÁ SEKTA Kutná Hora 5:00 26. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vůdce kutnohorské sekty Richard | Zdroj: iROZHLAS.cz

Středočeská hospodářská kriminálka vyšetřuje léčitelství a výdělky vůdce kutnohorské sekty Richarda Šiffera kvůli podezření na spáchání trestného činu neoprávněné podnikání.

„V rámci trestního řízení byly v těchto dnech zajištěny finanční prostředky v řádech několika desítek milionů korun,“ potvrdila serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Poté, co vůdce sekty na podzim roku 2022 náhle zemřel, zůstaly po něm jen u jedné z bank dva účty, na kterých nashromáždil 133 924 049 korun. Vyplývá to z dokumentů, do nichž měly server iROZHLAS.cz a Radiožurnál možnost nahlédnout.

Z vraždy kutnohorského léčitele, kterou nyní projednává pražský městský soud, jsou obžalované dvě jeho následovnice, zubařka Magdalena Š. a penzistka Irena S. Tvrdí, že je přesvědčil o tom, že po jeho smrti zmizí na druhý břeh i jeho tělo, jak několik let hlásal.

Milion sem, milion tam

Obě členky sekty se také významně podílely na konečné částce, kterou se Šifferovi podařilo za více než dvacet let léčitelství „našetřit“. Po celou dobu totiž od svých klientů vybíral 500 korun v hotovosti za jednu seanci. V prvních letech ho navštěvovali pacienti jednotlivě po půl hodině, později ale „léčil“ skupiny čítající najednou i šest lidí. Někteří z klientů pak popsali, že ho mohlo v jeho bytě týdně navštěvovat až přes 400 lidí.

Velké finanční obnosy mu pak dávali samotní členové sekty. Někdy kvůli tomu, že se chtěli vykoupit ze svých hříchů, jak jim tvrdil. Jindy mu posílali peníze na účet, protože jim sliboval lepší zúročení.

Stejně tak dělaly i ženy, které nyní stojí před soudem, a proto policisté již dříve vyloučili, že by ho zabili pro finanční motiv. Obžalovaná zubařka Magdalena mu totiž měla zaslat přes tři miliony korun a v posledním roce jeho života, kdy spolu tvořili pár, mu odevzdávala veškeré výdělky. Řádově mu tak mohla poskytnout mnohem vyšší finanční prostředky.

Ještě více mu pak měla zaslat obžalovaná učitelka v důchodu Irena. Policie došla k částce zhruba 38 milionů korun, ale i ona mu předávala peníze v hotovosti, takže částka může být mnohem vyšší.

Dalším Šifferovým příjmem byly takzvané dopisy, ve kterých museli členové popisovat události, kterých litují, a své špatné vlastnosti. Za taková psaníčka pak vybíral od tisíce korun až po několik desítek tisíc. Tvrdil, že jen díky nim budou moct jejich duše odejít s ním do lepšího světa. Spíše je ale používal k dalšímu vydírání.

Jindy si zase nechával vyplácet provize například za prodej nemovitostí. Jedna ze členek před soudem uvedla, že se sice na prodeji nepodílel, ale následně si řekl o 100 tisíc korun. Tvrdil, že se dům prodal díky němu, protože to svými schopnostmi ovlivnil.

Komunita u Malešova?

Několik milionů také vybral, když svým stoupencům tvrdil, že plánuje postavit odtržené sídlo od zbytku společnosti, kam by se hromadně přestěhovali. Projekt až osmi domů plánoval v městysu Malešov, počet se ale, jak popisují bývalí Richardovi následovníci, mnohokrát změnil.

Všechny domy v těsné blízkosti měly být specifické v tom, že by byly postavené v takzvaném zlatém řezu, tedy v harmonickém poměru částí k celku a částí k sobě navzájem.

„Byly to zálohy na pozemek asi v hodnotě 2,8 milionu korun. Chtěl to po mně, abych mu to posílala,“ uvedla před soudem jedna ze členek sekty.

Už dříve se řešilo, co s penězi bude, jediným dědicem léčitele Šiffera je totiž jeho syn. Ten se k otázce peněz na jeho účtech vyjádřil u soudu loni v květnu. Deníku Blesk řekl, že o nich zatím nepřemýšlel a kdyby byla možnost, asi by je Šifferovým klientům vrátil.

Kutnohorská sekta

Kutnohorské společenství vešlo ve známost až poté, co zubařka Magdalena a důchodkyně Irena podle obžaloby usmrtily vůdce sekty Richarda v noci na 4. října 2022 v bytě v pražských Hájích. Obě ženy jsou před Městským soudem v Praze obžalované z vraždy. Obžaloba uvádí, že vystudovaná doktorka pedagogiky předtím zubařku utvrzovala v tom, že musí muži vyhovět v jeho přání zemřít.

U soudu vyšlo najevo, že zavražděný padesátiletý muž působil v Kutné Hoře jako samozvaný léčitel. Shromáždil kolem sebe stoupence, kteří se řídili v osobním i pracovním životě jeho pokyny. Svědci vypovídali o tom, že je fyzicky i psychicky týral.

Tři měsíce před úmrtím Richarda ve společenství zemřeli dva muži. Oběma případy se stále zabývá policie. V souvislosti s úmrtím, ke kterému došlo v okolí hradu Český Šternberk, již obvinila šest lidí z nejbližšího okruhu Richardových stoupenců.