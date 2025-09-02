Téměř 40 milionů korun. Frýdlantská Základní škola speciální dokončila rekonstrukci staré budovy

Žáci frýdlantské Základní školy speciální mají k dispozici nové třídy, šatny i sociální zázemí. S koncem prázdnin totiž dělníci dokončili rekonstrukci zastaralého pavilonu. Nové prostory jsou barevné a veselé a především mnohem víc vyhovují speciálním potřebám žáků. Školu navštěvuje stovka dětí s lehkým až hlubokým mentálním postižením. V nových třídách už se společně s učiteli začaly zabydlovat.

„Hodně se mi tady líbí, je to tady hezké. Už jsem tady byla v osmičce, teď jdu do devítky,“ říká patnáctiletá Iva, která prožije poslední ročník základní školy v nové budově. Ta nahradila původní zastaralý pavilon, který už podle ředitelky Jaroslavy Smolové dlouhodobě nevyhovoval.

‚Stará budova byla v havarijním stavu,' říká ředitelka Základní školy speciální ve Frýdlantu Jaroslava Smolová. Město nyní dokončilo rekonstrukci nového pavilonu

„Stará budova už byla v havarijním stavu – nevhodný stavební materiál, rozvody elektřiny byly ve špatném stavu, neustále nám vypadávaly pojistky, vodovodní havárie, ucpávaly se odpady. Takové ty klasické neduhy starých budov,“ vysvětluje Smolová.

Prostředí nevyhovovalo ani esteticky. „Popraskané zdi a okna, která se rozpadala, nebyly hezké na pohled,“ dodává ředitelka. V nové budově je proto hodně barev. Například každá třída má jinak barevné dveře, což má podle Smolové taky praktický důvod, aby si děti pamatovaly, která je jejich třída.

Místnost Snoezelen

Nové prostory jsou uzpůsobené speciálním potřebám dětí. „Máme koupelnu, která je určená pro imobilní děti, aby se mohly třeba osprchovat nebo si dojít na záchod, který je určen pro vozíčkáře,“ vysvětluje ředitelka.

V budově Základní školy speciální ve Frýdlantu vznikla speciální místnost Snoezelen, terapeutická odpočinková místnost, ve které je měkký růžový koberec a spoustu světelných prvků | Foto: Kateřina Hartmanová | Zdroj: Český rozhlas

V budově Základní školy speciální ve Frýdlantu vznikla speciální místnost Snoezelen, terapeutická odpočinková místnost, ve které je měkký růžový koberec a spoustu světelných prvků | Foto: Kateřina Hartmanová | Zdroj: Český rozhlas

V budově vznikla také speciální místnost Snoezelen, což je terapeutická odpočinková místnost, ve které je měkký růžový koberec a spousta světelných prvků, které mají mít uklidňující účinek. „Zklidnit smysly, uvolnit napětí, aby postupně odešla negativní nálada,“ doplňuje ředitelka.

Rekonstrukci školy začala radnice připravovat už před devíti lety. „Stavba se prodražila za ty roky bezmála o devět milionů korun, proto jsme ji nemohli realizovat celou. Nedostali jsme na ni dvakrát dotaci, dvakrát ministerstvo pro místní rozvoj vůbec dotace nevypsalo. Proto jsme se v minulém roce rozhodli, že to zaplatíme ze svého. Stálo to bezmála 40 milionů korun,“ říká starosta Dan Ramzer (ODS).

Radnice do budoucna počítá ještě s opravou druhé budovy. Tam plánuje vyměnit střechu a obnovit fasádu. Upravit chce taky atrium, plánuje ho z části zastřešit, aby bylo možné mezi budovami procházet v suchu.

