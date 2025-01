Téměř polovina lidí chce elektronicky komunikovat s úřady. Nárazově tuto možnost využívá čtvrtina

Od 1. ledna můžou lidé nově žádat o některé další dávky nemocenského pojištění, a to on-line. Do konce roku vláda slibuje, že bude digitalizovaných 95 procent uřední agendy. Využíváme to ale? Vyřizujeme úřední povinnosti raději přes internet a třeba z pohodlí domova, anebo pořád radši osobně přímo s úředníky? Bleskový průzkum Praha 6:00 3. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Elektronická komunikace s úřady zatím moc rozšířená nebo oblíbená není – tuhle možnost totiž vůbec nevyužívají dvě pětiny lidí. Vyplývá to z průzkumu, který pro Radiožurnál zpracovala společnost Median. V půlce loňského prosince se ho zúčastnilo přes tisíc lidí starších 18 let.

Čtvrtina dotázaných uvedla, že elektronicky vyřizuje věci nárazově, a pětina maximálně párkrát do roka. Když se podíváme ještě na opačný konec žebříčku – prakticky denně přes telefon nebo počítač komunikují s úřady dvě procenta lidí.

Do budoucna by se to ale mohlo změnit. Skoro polovina dotázaných totiž uvedla, že by on-line komunikaci chtěla využívat víc, a to platí taky v případě elektronických dokladů.

„Elektronickou komunikaci a eDoklady chtějí využít spíše mladší respondenti do 44 let věku, lidé s vyšším dosaženým vzděláním a lidé žijící ve velkých městech nad sto tisíc obyvatel,“ popisuje Vojtěch Dufek z Medianu.

Pořád je tedy ale zbylých 51 procent lidí, kteří o častější frekvenci neuvažují.

Jednodušší by mělo být letos vyřídit například nemocenské dávky. Česká správa sociálního zabezpečení také od Nového roku on-line vyřizuje ošetřovné nebo otcovskou poporodní péči. Podle Mariana Jurečky z KDU-ČSL, ministra práce a sociálních věcí, pod které správa spadá, je její systém po posledních novinkách digitalizovaný kompletně.

Od února byste měli mít možnost vyřídit i 114 věcí, které spadají pod resort vnitra, jak o tom před časem mluvil jeho šéf Vít Rakušan z hnutí STAN.

„Ohlásit ztrátu vašich dokumentů, ale i třeba hlášení narození dítěte, náhrada majetkové škody při požáru a podobně, jsme připraveni ty služby rozšiřovat,“ vyjmenovává Rakušan.

Desítky funkcí mají přibýt také na Portálu dopravy, třeba upozornění na platnost technické kontroly, řidičského průkazu nebo dálniční známky.

Je ale nutné připomenout, že vláda má povinnost služby státu digitalizovat a původní termín dokončení, tedy únor 2025, se nestihl. Místo toho kabinet loni v prosinci prosadil ve Sněmovně dvouleté odložení, tedy na rok 2027.

S digitalizací stavebního řízení, která byla loni velmi často propíraraná, se momentálně počítá od ledna 2028. Odložení povinnosti kritizuje opozice. Například podle poslance Roberta Králíčka z hnutí ANO to dokazuje, že vláda neumí digitalizaci koordinovat.

„Proč odkládají o dva roky tento základní zákon, takovou digitální ústavu, kterou mimochodem spolu s námi v minulém volebním období schválili?“ komentuje Králíček.

Pokud odklad posvětí i Senát a prezident, zvažuje hnutí ANO ústavní stížnost.