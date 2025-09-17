Téměř polovina lidí v exekucích neví, jak funguje oddlužení. Stát by je měl lépe informovat, říká Prokop
Zájem o oddlužení se meziročně zvýšil o 12 procent, růst ale není dostatečný na to, aby se podařilo vyřešit problémy s vysokým počtem lidí v exekuci. Většímu zájmu o oddlužení brání například malá informovanost mezi dlužníky. „45 procent lidí ani nezná princip oddlužení. Nevědí, že když splní podmínky a budou se chovat řádně, tak se zbaví dluhů,“ popisuje sociolog a člen Národní ekonomické rady vlády Daniel Prokop v Životě k nezaplacení.
Co je podle vás základním zjištěním průzkumu o předlužení, který jste v PAQ Research dělali?
Průzkum jsme dělali mezi lidmi, kteří jsou neřešitelně předlužení, mají mnohonásobné exekuce a podobně. Základní zjištění je, že se ukazuje jeden obecný problém českého státu. A to, že udělá opatření, které úplně nefunguje, protože se nedostane k lidem. To je i případ oddlužení.
00:00 / 00:00
Školní psychologové a sociální pedagogové pomáhají. Tam, kde jsou, je neúspěšnost dětí menší navzdory sociálním podmínkám, říká Daniel Prokop
Minulý rok se trošku zlepšily jeho podmínky. Zkrátilo se a už nemá nejasný konec. Teď se na začátku určí, kolik máte splácet, a pokud to dodržíte, tak si můžete být relativně jistý, že se dluhů zbavíte.
Také se navýšil vstup, ale ne úplně, Stále máme kolem 300 až 400 tisíc lidí v neřešitelných dluzích. To stojí společnost spoustu prostředků, protože oni nejsou aktivní na trhu práce, pracují na černo, jsou hodně nemocní a podobně.
Hlavní zjištění výzkumu je, že lidé ani nevědí, jak oddlužení funguje. 45 procent lidí ani nezná jeho princip. Nevědí, že když splní podmínky a budou se chovat řádně, tak se zbaví dluhů. Dvě třetiny lidí nevědí o výhodách a systémových změnách, které přišly minulý rok. Implementaci státních politik brzdí to nevědomost, protože to stát nedostane k lidem.
Tak pojďme připomenout, co vlastně oddlužení je.
My v Česku máme zhruba 600 tisíc lidí v exekucích. Někteří mají třeba jednu nebo dvě, tak se toho zbaví a splácí. Velká část, kolem 300 nebo 400 tisíc lidí, má exekucí více a další velká část z nich je v nich třeba minimálně 10 let. To jsou exekuce z dob, kdy u nás nebyl regulovaný systém poskytování půjček. Hodně z nich by dneska vůbec nemohlo projít. Ale tam začal problém těchto lidí, často kolem roku 2010, 2013 nebo 2016.
S exekucí se potýká až 600 tisíc Čechů. Oddlužení brání neznalost, poradny chystají kampaň
Číst článek
Oni samozřejmě část dluhů splatili. Ale často si třeba znovu půjčili na splacení předchozího dluhu a problémy se jim nakupily. Teď už se z nich nemohou dostat.
Oddlužení funguje tak, že se do něj přihlásíte, soud a insolvenční správce posoudí vaše možnosti splácet. Protože když jste vysokoškolsky vzdělaný člověk v Praze, tak byste asi neměl brát minimální mzdu. Z toho se určí splátky, což je váš závazek. Když tohle budete plnit tři roky a splatíte maximum možného v těchto letech, tak se vám zbytek dluhů odpustí. Zároveň se dluhy přezkoumají, takže se nastolí trochu férovější podmínky i pro věřitele.
Ze zemí, kde oddlužení funguje dobře, jako je třeba Dánsko, víme, že lidé, kteří tímto projdou, se vrátí na trh práce a často začnou legálně pracovat. Tudíž odvádí daně a třeba se i omezí jejich zdravotní problémy. Takže vidíme, že má smysl dlužníky do oddlužení dostat. Ale bohužel se to nedaří, protože o tom jednoduše nevědí.
Obavy a nevědomost
Navíc ohledně toho oddlužení v České republice panuje u lidí velké množství obav a nejistot. Čeho se lidé bojí?
Třeba si chybně myslí, že musí mít hlavní pracovní úvazek nebo tam nemůžou jít, když jsou důchodci a tak podobně. Nevědí také, že se oddlužení zkrátilo na tři roky, že už neplatí podmínka splacení 30 procent zbývajících dluhů. To bylo právě nahrazeno systémem, který už jsem popisoval, že se to přizpůsobí maximálním možnostem dlužníka. Nevědomost je obrovská a potom není divu, že tam lidé nevstupují.
Obecně takhle český stát trošku funguje. Máme třeba relativně široký dávkový systém, ale většina lidí se v tom nevyzná a nečerpá dávky a tím se brzdí náklady systému. Dost často vytvoříme nějakou politiku, ale lidé o tom nevědí. A potom se to snažíme řešit jinak než informovaností, což je základní problém.
Mohla by tomu pomoct nějaká kampaň, úřady práce a podobně?
Úřady práce vědí o části lidí, kteří mají ty exekuce. Stejně tak Česká správa sociálního zabezpečení. Je to proto, že jim provádějí srážky. Tyhle úřady by podle mě měly oslovit klienty a říct jim: je tady možnost oddlužení. Často na to totiž doplácí právě tyto úřady.
Nejvíce osobních bankrotů v prvním pololetí od covidu. ‚Může za to novela zákona,‘ říká analytička
Číst článek
Třeba minimální důchody se musí zvyšovat i proto, aby lidé, kteří jsou v exekucích, přežili. Dávky nerostou, protože když exekuce vytlačují lidi z legálního trhu práce, tak samozřejmě potom mají malé příjmy a čerpají některé dávky. Státu se vyplatí dostat lidi z exekucí, protože jinak na to doplácí.
Samozřejmě pomůže nějaká kampaň. My jsme zjistili, že relativně hodně těchto lidí je i na sociálních sítích. 50 procent lidí v exekucích trpí symptomy depresí a úzkostí. To je trojnásobek nebo skoro čtyřnásobek proti běžné populaci.
Jsou úplně paralyzovaní svou situací a často v ní radši zůstávají, než aby riskovali změnu. Možná to známe z našich životů i při menších problémech. Jste paralyzován a nejste schopen řešit svou situaci, protože se bojíte každé změny. V téhle situaci se k takovým lidem musí stát dostat nějak jinak.