Téměř všechny zájmové kroužky pro děti v Nové Pace jsou už obsazené. Zbývá například modelářství
Festival volnočasových aktivit v Nové Pace představil rodičům a dětem aktuální nabídku zájmových kroužků a činností, které mohou v tomto školním roce navštěvovat. Děti si vše mohly hned vyzkoušet, na místě byli i trenéři, kteří poradili.
Na každém stánku byl trenér nebo zástupce spolku, který vysvětlil, kdy tréninky probíhají, jestli mají ještě volno, nebo kdy bude nábor. Rodiče se mohli na místě domluvit a dítě si vyzkoušet danou činnost.
00:00 / 00:00
Festival volnočasových aktivit v Nové Pace představil rodičům a dětem aktuální nabídku zájmových kroužků a činností
Na festivalu se představilo přibližně 20 spolků a kroužků, mezi ně patřil například i Dům dětí a mládeže Stonožka.
„Taneční kroužky jsou tradičně rychle obsazovány. Mažoretky jsou stabilní soubory, nyní se dělá nábor nejmladších,“ říká ředitelka Domu dětí a mládeže Ivana Nováková.
Podle organizátorů je důležité, že se děti seznámily s nejrůznějšími sporty, a jak je vidět, mnohé z nich se už do nových kroužků přihlásily.