Téměř všechny zpožděné kufry už jsou na cestě za svými majiteli. Na pražském letišti ale problém trvá

„Nejde o nějakou jakoby zkaženou dovolenou, my se tady snažíme na to nemyslet,“ říká Matěj, který se svou malou dcerou odletěl do Řecka v pondělí. Jejich kufry zůstaly v Praze. Jeden z nich dostali až v noci na čtvrtek.

Asi 95 procent zavazadel odešleme do půlnoci, ujišťuje po problémech na letišti člen představenstva

„Měly dorazit tři. Dorazil jeden, byl to můj. Tak aspoň, že něco. Měl jsem tam pár věcí pro Anetku, tak aspoň, že už má i nějaké oblečení na sebe navíc,“ říká.

Letiště v Praze se pořád potýká se silným letovým provozem. Pokud někdo bude na kufry v Praze čekat déle, má vyplnit reklamační formulář. Zavazadlo jim bude podle mluvčí letiště Kláry Divíškové doručená zdarma během jednoho až tři pracovních dnů na uvedenou adresu ve formuláři.

Platí také doporučení, aby si s sebou lidé na palubu letadla vzali léky a hygienu.