Temná minulost billboardového bosse Fischera. Na Slovensku figuroval u vražd a únosů

Obviněný podnikatel Anton Fischer podniká se zakázanou reklamou.

Na Slovensku znělo jeho jméno Anton Cvešper.

Radiožurnál a Seznam Zprávy zjistily, že figuroval u dvou únosů a tří vražd.

Anton Cvešper v roce 2004 (vlevo) a Anton Fischer v roce 2024 (vpravo) | Foto: Archiv Júlie Mikolašíkové, Archiv Český rozhlas | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Českobudějovický podnikatel Anton Fischer zamořil českou krajinu tisíci nelegálními billboardy. Známý je obcházením pravidel a ostrými - jak slovními, tak fyzickými - útoky proti lidem, kteří chtějí jeho na černo umístěné poutače odstranit.

Policie ho kvůli tomu loni v listopadu obvinila z několika trestných činů včetně loupeže, vydírání a omezování osobní svobody. Nelegální billboardy ale staví dál.

Fischer pochází ze Slovenska. V Česku vystupuje jako úspěšný byznysmen, jezdí v luxusních autech a na sociálních sítích sdílí fotografie z dovolených u moře. Snaží se, aby na snímcích nebyla zřetelně vidět jeho tvář.

Radiožurnál společně se serverem Seznam Zprávy nyní zjistil, že důvodem je jeho minulost, kvůli které změnil identitu. Jeho rodné příjmení nezní Fischer, ale Cvešper. Radiožurnál si to ověřil u několika na sobě nezávislých zdrojů.

Anton Cvešper byl na Slovensku v roce 2005 dopaden při únosu čínského podnikatele, za kterého požadoval výkupné. O rok dříve zorganizoval únos jiného podnikatele. Policie navíc tehdy vedla trestní stíhání v případu vražd dvou mafiánských bossů, na kterých se Cvešper podílel.

Radiožurnál prostudoval rozsudky a další dostupné dokumenty, které jeho roli v těchto kauzách detailně popisují.

Anton Cvešper podle slovenských médií dokázal přesvědčit vyšetřovatele, aby obvinění proti němu stáhli. Místo toho ho označili za chráněného (tzv. korunního) svědka, který jim výměnou za beztrestnost pomůže usvědčit údajné hlavní pachatele. Do soudní síně tak místo s pouty na rukou dorazil v neprůstřelné vestě a černé kukle, kterou sundal až během šestihodinové výpovědi. Slovenská média ještě v průběhu soudního procesu odhalila, že Cvešperův švagr je vysoce postavený policista.

Soud skončil naprostou blamáží - údajní pachatelé podle soudu přesvědčivě doložili, že v době vraždy byli na úplně jiném místě. Na místě vražd se podle rozsudku naopak prokazatelně nacházel korunní svědek Cvešper. Podle soudce měl na rozdíl od obžalovaných skutečný motiv pro vraždu a na zbraních se našly jeho otisky prstů.

„Výpověď svědka A. Cvešpera je absolutně nevěrohodná, a tento tak zřejmě vypovídal jenom proto, aby si ‚zachránil kůži‘, protože byl chycený přímo při trestné činnosti a hrozilo mu uložení vysokého trestu,“ píše se v odůvodnění rozsudku okresního soudu v Bratislavě z roku 2013.

Muže, které Anton Cvešper ve své výpovědi označil za pachatele vražd, odvolací soud v roce 2016 definitivně osvobodil. Ti následně proti Cvešperovi podali trestní oznámení pro křivou výpověď. Jak s ním policie naložila, není známé. Cvešper mezitím zmizel i s celou rodinou ze Slovenska.

Vyšetřovatel ho chtěl mít ve vazbě

Od roku 2005 žije jako Anton Fischer v Česku. Podnikat tu začal jako dealer vozů Hyundai, v roce 2012 otevřel v Českých Budějovicích autosalon Hyundai - Fischer CZ. Později provozoval i noční klub nebo security službu.

Kvůli různým prohřeškům byl ale několikrát potrestaný a soud mu v roce 2022 zakázal podnikat. Jeho byznys postupně krachoval a Fischer se dostal do exekucí. V té době se zaměřil na provozování nelegální venkovní reklamy přes fiktivní společnosti vedené na bílé koně.

Loni v listopadu Fischera policie obvinila kvůli útokům na lidi, kteří na jeho nelegální byznys upozorňují nebo billboardy přímo odstraňují. Na krátkou dobu skončil ve vazbě. „Devátého prosince jsem šel na výslech. Vyšetřovatel mě chtěl mít ve vazbě, ale soudce řekl, že nevidí důvody k tomu, abych byl vazebně stíhaný. Jak (důvod) k útěkové vazbě, tak (kvůli) pokračování trestné činnosti,“ popsal Anton Fischer Radiožurnálu.

A hned na přelomu roku 2024 a 2025 začal rozmísťovat nové konstrukce nepovolených billboardů, a to až v Ostravě. Fischer se při té příležitosti dostal do konfliktu s místními, kteří si umístění nových nelegálních billboardů okamžitě všimli.

Jsou věci, které podléhají utajení

Že Anton Fischer je ve skutečnosti Anton Cvešper, potvrdilo Radiožurnálu několik lidí, kteří ho dobře znají. Slovenský deník Nový čas zveřejnil Cvešperovu fotografii už v roce 2010, tedy v době, kdy svědčil u soudu jako korunní svědek.

Radiožurnál oslovil tehdejší redaktorku Nového času Júlii Mikolašíkovou, která kauzu popisovala, účastnila se většiny jednání a osobně také sledovala Cvešpera, jak bez masky vypovídá před soudem.

„Je to on, poznám ho, je to Cvešper“ prohlásila Mikolašíková po společné schůzce s Antonem Fischerem v centru Prahy.

Stejně reagovali i lidé, kteří s Fischerem podnikali nebo se s ním střetli kvůli nelegálním billboardům v České republice.

„Ano, to je Anton Fischer,“ řekl o fotografii Antona Cvešpera právník Adam Hromas, který měl s Fischerem konflikt kvůli nelegálnímu billboardu v Čestlicích.

„Je to stoprocentně on, jsem si jistý,“ řekl Radiožurnálu jeden z Fischerovo bývalých spolupracovníků z Českých Budějovic při pohledu na fotografii pořízenou před lety na Slovensku.

Na spojení Cvešper–Fischer navíc poukazuje několik dalších indicií. Cvešper se podle veřejného rejstříku narodil 26. prosince 1974, zatímco Fischer přesně o dva měsíce dříve, 26. října 1974.

Cvešpera s Fischerem spojuje i firma Standex Zone. Figurují v ní jak Antonův syn Oliver Fischer, tak jistý Juraj Cvešper, muž narozený v roce 1983. Slovenská média o něm píší jako o bratrovi Antona Cvešpera. Fischer před dvěma lety přes firmu Standex Zone vydražil vlastní dům, o který předtím přišel v exekuci.

Slovenští aktivisté bojující proti nelegální reklamě před několika lety popsali, že nejvíc „vizuálního smogu“ v Bratislavě má na svědomí firma, za kterou stojí dvojice Anton a Juraj Cvešperovi. Jejich billboardy stojí v Bratislavě dodnes a vypadají stejně jako ty, které po České republice rozmisťuje Anton Fischer.

Jejich příspěvku si všimli bojovníci proti nelegálním billboardům z České republiky a jako první zjistili, že Anton Cvešper a Anton Fischer vypadají úplně stejně.

Billboard v Bratislavě odkazuje na web registrovaný na firmu Juraje Cvešpera | Zdroj: Archiv Českého rozhlasu

Anton Cvešper sdílí s Antonem Fischerem také některé koníčky. Cvešper u soudu v Bratislavě popisoval, že se s mafií zapletl ve chvíli, kdy po něm chtěli výpalné za jeho obchod s potápěčskými přístroji. S člověkem, kterého u soudu označil za vraha, se předtím chodil potápět. A vyprávěl, že si chtěl otevřít školu potápění v Egyptě.

Fischer má rovněž v oblibě potápění. Na svém facebooku se pochlubil fotografiemi z potápění s přístroji v Chorvatsku.

Druhou zálibou Cvešpera byla střelba. V rozsudku bratislavského okresního soudu někteří svědci popisují, že se Cvešperem chodili na střelnici. Jedním z trestných činů, za které byla skupina kolem Cvešpera souzená, bylo nedovolené ozbrojování.

Fischer se střelbou z nejrůznějších zbraní sám veřejně pochlubil na sociální síti.

Anton Fischer se zbraněmi | Foto: Facebook / Anton Fischer

Loni na podzim v rozhovoru pro Seznam Zprávy Fischer sám popsal, že na Slovensku dělal „choulostivou práci“ pro policii. „Bylo to širší. A v rámci určitého výměnného pobytu jsem se ocitl v roce 2005 v Čechách. I s manželkou a malým synem. A už jsme tady zůstali,“ řekl sám Fischer.

Fischerova manželka má mimochodem stejné křestní jméno, jako manželka Cvešpera.

„Já vůbec nevím, o čem mluvíte, a nevím, odkud tyto informace berete,“ reagoval Fischer na přímý dotaz Radiožurnálu, jestli se v minulosti jmenoval Cvešper.

Potom začal naznačovat, že jde o tajnou informaci: „Jsou určité věci, které podléhají utajení. Vy se mě na ně nemáte ptát, vy o nich ani nemáte psát. Počítejte s tím, že pokud chcete v tomto pokračovat, tak budu rovnou kontaktovat lidi v Praze na policejním prezidiu a zahájí se řetězec proti vám,“ řekl.

Švagr na policejním prezidiu

Jak už bylo uvedeno, Cvešper před lety získal od slovenské policie pozici svědka se zvláštní ochranou, která mu zaručila zastavení trestního stíhání a beztrestnost. Radiožurnál má k dispozici usnesení z roku 2006 o vyloučení Antona Cvešpera ze společného případu únosů a vražd, aby mohlo být jeho stíhání zastaveno.

Dokument vystavilo slovenské Policejní prezidium, konkrétně Úřad boje proti organizované kriminalitě (ÚBOK), a píše se v něm, že Cvešper významným způsobem přispěl k objasnění vražd Karola Patasyho, Petera Havasiho a Gejzy Veszprémiho. V dokumentu se nepíše, jakou ochranu Cvešper získal.

Slovenští novináři později zjistili, že v době vyloučení Cvešpera z případu byl zástupcem ředitele ÚBOKu a zároveň ředitelem tamního odboru zločineckých struktur Cvešperův švagr Peter Krajíček.

Bývalý vysoce postavený policista se v minulých letech podle slovenských médií přesunul do Slovenské informační služby (slovenská obdoba BIS). Do léta 2024 působil jako diplomat na slovenské ambasádě v Praze. Radiožurnál Krajíčka oslovil s dotazem, zda příbuzenský vztah sehrál v rozhodnutí označit Cvešpera za korunního svědka nějakou roli.

„To jsou hlouposti. V té době jsem byl obyčejný příslušník policejního sboru, když došlo k situaci, že byl zadržený a dostal status chráněného svědka. Já jsem to nemohl ovlivnit. Jako obyčejný příslušník policejního sboru těžko dokážete ovlivnit prokurátory a komisi, která vyhodnocuje, jestli si ta osoba status tajného svědka zaslouží,“ odpověděl.

Krajíček nicméně nebyl řadovým policistou. Pracoval v té době na vysokých pozicích v útvaru, který kauzu jeho švagra vyšetřoval.

„Na Úřad boje proti organizované kriminalitě jsem nastoupil v roce 2004 a zástupcem ředitele jsem se stal někdy v roce 2005, možná koncem roku,“ upřesnil Krajíček. Se Cvešperem už se prý nestýká. „Vůbec. Dvacet let jsem ho neviděl,“ dodal bratr Cvešperovy manželky.

Ochranu svědka ruší tajná komise

V programu ochrany svědka je podle slovenských zákonů možné změnit jméno a příjmení, datum narození nebo adresu trvalého pobytu, a vytvořit tak krycí legendu i s novými doklady. Slovenská policie v tomto programu může spolupracovat s jinými státy.

Program má ale také své podmínky. Zákon chránění osobě ukládá povinnost nevyvíjet činnost, která by mohla ohrozit její bezpečnost nebo narušit vykonávání programu ochrany. Pokud navíc chráněná osoba spáchá úmyslný trestný čin, může komise ochranu zrušit.

Anton Fischer byl přitom v České republice v minulosti potrestaný za úmyslnou trestnou činnost. Vyřazení z programu ochrany svědků ale v takových případech není automatické, vysvětluje bývalý slovenský generální prokurátor a vysokoškolský pedagog Jozef Čentéš.

„Závisí to na rozhodnutí komise, která se musí návrhem zabývat a samostatně rozhodnout,“ říká Čentéš.

O porušení pravidel musí komisi informovat úřad, který ochranu zabezpečuje. Personální obsazení komise, která o udělení nebo odejmutí ochrany rozhoduje, je ze zákona tajné.

Fischerovou minulostí se nicméně budou zabývat české úřady. Právník Adam Hromas vyzval Okresní státní zastupitelství v Českých Budějovicích, aby se znovu pokusilo dostat Fischera do vazby. V podání, které má Radiožurnál k dispozici, Hromas upozornil na Fischerovu/Cvešperovu roli v případu únosů a vražd na Slovensku s tím, že by mohl být pro poškozené a svědky nebezpečný.