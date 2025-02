‚Temná strana síly.‘ Spor Černochové s Řehkou vyhřezl znovu, hádají se o drony pro Ukrajinu

Premiér Petr Fiala z ODS se tento týden sešel se zástupci iniciativy Skupina D, která organizuje sbírku na drony pro Ukrajinu. Fiala očekával, že si společně vyjasní, řekněme, bezpečnostní otázky, které vyvstaly ve veřejném prostoru v posledních týdnech a měsících. Kde se setkání odehrálo?

Bylo na Úřadu vlády, ale jinak bych řekla, že to obklopovaly až tajnosti ze strany aktérů. Premiér Fiala minulý týden sice ohlásil veřejně, že setkání bude, ale potom už k tomu nikdo nechtěl nic říct. Fiala před týdnem řekl, že se chce sejít, aby se vyjasnily informace z médií, ale potom říkal, že schůzka byla interní, nenásledoval žádný veřejný výstup nebo tisková konference. Ministerstvo obrany dokonce odmítlo potvrdit, že tam ministryně obrany vůbec byla.

Jana Černochová je ze stejné strany jako pan premiér. Kdo tam byl, když to byla interní schůzka? Byli tam asi zástupci Skupiny D, pan premiér, někdo další z úřadu vlády, paní ministryně – víme to?

Podle našich zdrojů tam byla paní ministryně Černochová, za skupinu D investor Jan Veverka, který je zároveň příslušníkem aktivní zálohy, a herec Ondřej Vetchý, tedy dva ze tří zakladatelů spolku Skupina D. Dále tam byl Karel Řehka, náčelník generálního štábu a zároveň čestný předseda spolku Skupina D, Petr Fiala a Tomáš Pojar, premiérův v poradce pro národní bezpečnost.

Vyjasnili si, co chtěli? To je základní, nejdůležitější otázka.

Tím, že to nikdo nekomentuje, tak nevíme, ale za mě jako novináře i občana, který to sleduje, je to bez výsledku. Jediné prohlášení bylo, že ty dva tábory, ministerský a Skupina D, spolu teď budou komunikovat. To je všechno, co k tomu řekli. Ale těžko říct, jestli si u stolu na Úřadu vlády mohli něco vyjasnit, protože vojenská policie už v tuto chvíli prošetřuje, jestli se stal nějaký trestný čin, a státní zástupce zakázal všem aktérům o tom mluvit a jediný, kdo podává informace, je on.

Role speciálních sil

Pojďme si to vyjasnit aspoň my dva pro ty, kteří nás poslouchají. Vojenská policie má aktuálně prověřovat činnost Skupiny D, což je jeden z prvních úkonů v trestním řízení. Čeho se to přesně má týkat? Týká se to činnosti Skupiny D, jež tvoří sbírky, na základě kterých se nakupují drony, které pak vojáci vozí na Ukrajinu?

Tady bych udělala malý fact check. Vojenská policie neprošetřuje Skupinu D, ale vojáky, kteří s ní spolupracovali. A teď na čem spolupracovali. Jediný, kdo podává informace, je státní zástupce. Ten řekl, že prošetřují podezření na zneužití pravomoci úřední osoby a podezření z porušení služebních povinností vojáka. To nám nic moc neřekne. Server Aktuálně.cz mezitím na začátku února přišel s informací, kterou ale má ze svého anonymního zdroje, takže nevíme, jak je důvěryhodná, nicméně vojáci speciálních sil údajně měli dovážet na Ukrajinu drony ze sbírky, kterou pořádá Skupina D.

To neměli dělat?

To právě nevíme, ví to jenom vojenská policie a státní zástupce. Ale pak o tom mluvila i ministryně Černochová na CNN Prima News, čímž potvrdila, že se prošetřuje dovoz dronů ze sbírky Skupiny D na Ukrajinu vojáky speciálních sil.

To se tedy týká 601. skupiny speciálních sil, což jsou elitní vojenské jednotky, ve kterých byl mimo jiné sám Karel Řehka i prezident Petra Pavel? O těchto vojácích toho normálně moc neslyšíme, ale teď jsou v mediálních reflektorech na týdenní nebo denní bázi.

To jsi řekl výborně, protože je důvod, proč o nich neslyšíme. Jsou to elitní vojáci, to nejelitnější, co naše armáda má, je drahé je vycvičit, trvá to hrozně dlouho a pohybují se pod hranicí pozornosti, aby mohli dělat svoji práci. Teď se na ně upírá extrémní pozornost. Máme jen střípky toho, co se skutečně stalo, protože i tím, že jde o armádu a speciální síly, je informací velmi málo. Ale kdybych se měla pokusit říct, co se nejpravděpodobněji stalo, tak týdeník Respekt naspal s odvoláním na své zdroje...

Nikdo nemluví na jméno.

Respekt popsal, že vojáci speciálních sil České armády jezdí na Ukrajinu zřejmě pravidelněji, což asi nikdo nepotvrdí, a vyměňují si tam zkušenosti se svými ukrajinskými protějšky, s ukrajinskými speciálními silami. Dávalo by to smysl, protože to znamená, že dostávají informace z první ruky o tom, jak teď vypadá boj s Ruskem. Podle Respektu s sebou na jednu z těchto cest měli vzít do auta několik dronů ze sbírky Nemesis, kterou organizuje Skupina D.

Projekt Nemesis tedy pořádá Skupina D, za níž stojí lidé, jako je herec Ondřej Vetchý, Jan Veverka z aktivní zálohy...

A zároveň investor.

Jsou tam nějací další lidé?

Třetí spoluzakladatel je Milan Mikulecký, bezpečnostní analytik. Členy skupiny jsou také Otakar Foltýn, což je koordinátor strategické komunikace na Úřadu vlády, a bratři Mikuláš a Martin Kroupovi z neziskové organizace Post Bellum. Tato skupina skupina získala dvě prestižní záštity. Jednu jim dal náčelník generálního štábu Karel Řehka a druhou Radek Hasala, což je velitel Vojenské kanceláře prezidenta republiky.

Co přesně řeší vojenská policie?

Ministryně obrany z ODS Jana Černochová mluvila na CNN Prima News.

„To, že diplomatický pas jako jediný příslušník aktivní zálohy má pan Veverka, to mě teda normální nepřijde.“ Jana Černochová, ministryně obrany, ODS (CNN Prima News, 9. 2. 2025)

Řešila rozdávání diplomatických pasů někde na vrátnici nebo že by jí snad někdo mohl vytknout, že neřeší údajné pašování dronů, což jsou poměrně silné výroky.

„… Nechávám tady údajně pašovat nějaké zbraně ze strany armády na Ukrajinu (...) Říkám údajně, protože to všechno v tuto chvíli šetří vojenská policie.“ Jana Černochová, ministryně obrany, ODS (CNN Prima News, 9. 2. 2025)

Důkazy k tomu jsou tedy jaké?

Jestli se to stalo, vojenská policie teprve prověřuje, ještě nezahájila trestní stíhání a nikoho neobvinila. Může to skončit tím, že se to buďto prokáže a pak bude někdo obviněn, nebo se to odloží. Takže nevíme. Ale za ty výroky ministryni přímo kritizoval prezident Petr Pavel v Otázkách Václava Moravce, kde říkal, že je potřeba vyšetřit, jestli se něco stalo.

„... Dokonce ministryně sama používá tak silné výrazy, jako je zneužívání pasů, případně pašování dronů. To nejenom, že poškozuje dobré jméno armády, ministerstva, ale bohužel i celé České republiky. (...) Nebudu rozhodně nic zametat pod koberec.“ Petr Pavel, prezident České republiky (ČT, 16. 2. 2025)

Prezident kritizoval to, že se mluví o vyšetřování, které probíhá, a vnášejí se do toho spekulace a silné výrazy typu, že vojáci něco někam pašovali nelegálně, což na nich ulpí, i když se pak prokáže, že to nebyla pravda. A ty důkazy - nevíme. Mně není jasné, co by bylo nelegální na služební cestě českého vojáka na Ukrajinu.

Zaznamenal jsem, že to má schválit parlament, respektive, že parlament vůbec nevěděl o tom, že by vojáci měli něco takového dovážet na Ukrajinu.

Nevím, jak je to s dovozem, to je jiná kapitola. Ale to, že český voják jede na služební cestu do zahraničí, v tomto případě na Ukrajinu, tak na tom nic nelegálního není. Potvrdila mi to jak mluvčí generálního štábu Magda Dvořáková, tak mluvčí ministerstva obrany David Šíma i sám náčelník generálního štábu, protože do jeho gesce spadá vysílání vojáků na zahraniční služební cesty, kterých jsou stovky a tisíce ročně. To by parlament neuschvaloval. Parlament schvaluje vyslání vojáků na mise, což znamená, že když nějaká ucelená jednotka někam jede něco dělat, tak musí mít požehnání parlamentu, případně když nějaká jednotka nebo větší skupina jede cvičit do zahraničí, tak to schvaluje vláda a informuje parlament. Ale pokud jednotky lidí jedou někam na služebku, tak to nepodléhá schválení parlamentu.

Na druhou stranu Karel Řehka v České televizi říkal následující:

„Asi někdo může najít nějaké drobné administrativní pochybení, když se hodně snaží, nevím. Ale za mě je to správná věc a já si myslím, že máme dělat správné věci.“ Karel Řehka, náčelník generálního štábu Armády ČR (ČT, 16. 2. 2025)

Nemůže se to týkat toho, co teď prošetřuje vojenská policie?

Může, to nevíme. Další aspekt, který se tam řeší, jsou diplomatické pasy, tak možná měl na mysli toto. Je to trochu komplikované, ale zkrátka ministerstvo obrany žádá ministerstvo zahraničí o diplomatické pasy pro vojáky speciálních sil. To není žádná novinka, děje se to dlouhodobě, protože speciálové jezdí do zahraničí a diplomatické pasy jim zaručují, že se rychle dostanou přes hranice, ale je to pro ně i ochrana. Kdyby se tam dostali do nějaké situace, tak mají diplomatický pas, který dokládá, že jsou osoba pod zvláštní ochranou, proto je dostávají. Pod žádostí o vydání diplomatického pasu ale údajně chyběl podpis ministryně. Generál Řehka už veřejně uznal, že to tak být nemělo, a řekl, že to napraví. Ale ministerstvo zahraničí nikdy nezpochybnilo, že pasy vydalo a že je vydalo správně. Nevím, nejsem právník, ale nikde jsem neslyšela od ministerstva zahraničí, že by v žádosti něco chybělo, že to byla chyba nebo že žádá nápravu.

Je pak legitimní kritika ministryně obrany, která říká, že diplomatický pas dostal i Jan Veverka a že je trochu nefér, když někteří lidé, kteří dováží drony na Ukrajinu pro tuto sbírku, mají diplomatické pasy, oproti tomu jiné sbírky, jiné organizace, které taky pomáhají Ukrajině, nejsou tak privilegované a v takové pozici, ve které je projekt Nemesis, respektive Skupina D nebo vojáci, kteří měli drony dovážet za těchto okolností?

Vezmu to od konce. To privilegium, jak říkáš, spočívá v tom, že...

To říká paní ministryně. Nevím, jestli přímo takto, ale říkala určitě, že to je nefér vůči jiným spolkům.

To říkala, zároveň náčelník generálního štábu v Otázkách Václava Moravce zmiňoval, že by se mělo všem měřit stejným metrem v pozornosti, jaká je jim věnovaná. Nicméně zpátky k tvé otázce. Bylo by dobré říct, co je ten spolek zač, abychom se dostali k tomu, proč je tam propojení s armádou. Jeden ze zakladatelů je v aktivní záloze armády, spolek má záštitu náčelníka generálního štábu, vznikl v prosinci 2023, kdy byl založen a spustil sbírku. Český rozhlas o tom tehdy informoval jako první a natáčela jsem tehdy s Karlem Řehkou a Janem Veverkou, kteří se nikdy netajili tím, že to považují za spojení neziskové organizace, záložníků a vojáků. Vyplývá to ze složení spolku –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ je tam nezisková organizace Post Bellum, z aktivní zálohy Jan Veverka a nejde o oficiální spolek armády, ale má záštitu od generálů Hasaly a Řehky. Propojení je dané tím, kdo ve spolku je.

Tím, že jsou tam vojáci, tak říkali, že vidí, co Ukrajina potřebuje. Na konci roku 2023 se hodně mluvilo o dronech, o tom, že to je válka dronů, že Rusko má velkou převahu v tomto ohledu a že není úplně účelné posílat jeden tank, jeden vrtulník, ale jsou potřeba tisíce dronů. Proto první, co udělali, byla sbírka na drony. Říkají tomu drony Nemesis a cílem bylo vybrat 100 milionů korun na 10 tisíc dronů. V tuto chvíli je ve sbírce přes 222 milionů, takže se to dá hodnotit jako úspěch. O rok později, na konci roku 2024, spustili druhou sbírku na plastickou trhavinu, protože říkali, že to je to, po čem teď Ukrajinci volají.

Petr Pavel mluví o tom, že je dobře, když dojde k prošetření celé záležitosti, na kterou upozorňuje paní ministryně, byť má za to, že její poměrně silné prohlášení na CNN Prima News může poškozovat dobré jméno České republiky. Asi se taky snaží klidnit vášně. Ale souhlasí s prošetřením, jestli se nestalo něco nelegálního nebo něco, co bychom měli řešit. Jestli to chápu správně, tak problém by mohl být v tom, že členové speciálních jednotek, kteří spolupracují se spolkem, jenž vybírá peníze na drony, předali nebo doručili drony ukrajinským jednotkám, a paní ministryně si myslí, že tam něco nebylo v pořádku, a proto to kritizuje, říká, že jiné spolky takové privilegium nemají, a chce prošetřit, jestli všechno proběhlo tak, jak mělo. Vadí jí udělování diplomatických pasů lidem, kteří je možná nemuseli nebo neměli dostat.

Nevíme, proč je dostali, protože to jsou informace neveřejné, ale podle mě i v nějakém režimu utajení.

Ministryně obrany mluvila taky o tom, že by jí někdo mohl namítat, že neřeší údajné pašování dronů…

Spolek říká, že všechna licenční povolení mají. To, jak by došlo k pašování, je asi něco, co může objasnit vojenská policie. Petr Pavel kritizuje právě to, že se říkají taková spojení jako vojáci pašovali, nelegální převoz. Další politici to pak opakují, což jsme viděli v několika televizních debatách, převezmou to i média a potom to podle prezidenta vrhá stín na armádu, na ministerstvo obrany, na Českou republiku. Dává to dojem, že se vojáci utrhli ze řetězu a někam něco propašovali, přestože v tuto chvíli vůbec nevíme, co se stalo a jestli to byl trestný čin.

Poslanec obranného výboru Pavel Růžička z hnutí ANO už se o tom rozpovídává na svých sociálních sítích, ale mluví o tom i v médiích a v parlamentu. Tvrdí například, že Skupina D nedodala na Ukrajinu jediný dron.

„O tom zdroji jsem stoprocentně přesvědčen, je ověřen. (...) Nemesis na Ukrajinu nic nedodává. Tady to mám písemně.“ Pavel Růžička, hnutí ANO, místopředseda sněmovního výboru pro obranu (ČT, 10. 2. 2025)

Růžička to řekl v České televizi. Odvolává se na informace ministerstva financí, které zase odmítá, že něco takového je pravda. Víme, kolik dronů spolek dodal na Ukrajinu nebo kolik dronů dal vojákům, aby je tam dodali? Je pravda to, co říká Pavel Růžička, nebo není?

Myslím si, že jeho tvrzení vyvrátilo ministerstvo financí, protože Pavel Růžička přinesl do České televize nějaký papír, ale nikdo jsme neviděli, co na něm je, takže nevíme. Nicméně Růžička asi naráží na to, čím se Skupina D netají, tedy že samotný nákup a převoz přes hranice, na což potřebujete spoustu povolení, aby to bylo legální, outsourcuje na firmu, se kterou spolupracuje. Od té firmy si drony na Ukrajině převezmou a doručí je domluvené jednotce.

Skupina D na Twitteru psala o temné straně síly. Nebyla adresná, ale mezi řádky zhruba čtu, o co jde.

„Shitstorm, který na nás spustily temné síly, má za následek nejen vyšší stovky obdržených mailů vyjadřujících podporu, ale také nový přísun dárců. A to od těch nejmenších až po ty velké.“ Skupina D (X, Skupina D - Drony Nemesis, 19. 2. 2025)

Teď tedy mezi ministerstvem a skupinou hoří poměrně velký spor?

Řekla bych, že je to pod povrchem, ale jak naznačuješ, je to součástí většího problému, který mezi sebou mají náčelník generálního štábu Karel Řehka a ministryně obrany Jana Černochová.

O tom už jsme tady ostatně spolu mluvili.

Nutno říct, že spolu dovedou vyjít na veřejnosti. Předstoupí před novináře, společně mluví o modernizaci armády, o náborech a tak dále. Když se jich na tiskovce zeptáte na jejich spory, tak Řehka řekne, že to nebude komentovat, a ministryně řekne, že v každé práci vznikají spory, že to je normální. Jenže pak například vystoupí prezident na České televizi a řekne, že o jejich sporech ví. Ministryně se snaží popírat očividné, ale spory tam jsou.

Navíc když už to řeší i premiér republiky, tak přece jenom to o něčem asi svědčí, ne?

Není to poprvé, co to řeší jak prezident, který si je svolal dohromady, tak premiér. Spor tam je a viděla bych to tak, že toto je jedna z jeho kapitol. Začínalo to před dvěma lety spory o kompetence, kde je zase potřeba říct, že ministryně obrany podle kompetenčního zákona má pravomoc ke každému vojínovi, jak sama vždycky připomíná, a má pravdu. Ale zvykově to bylo nastavené tak, že ministryně řeší něco, náčelník generálního štábu něco. Ministryně oproti zvyklosti začala zasahovat do zahraničních služebních cest nebo povyšování, což jí náleží, ale dělalo to neplechu, protože bylo zvykem dělat to na straně armády. Poprvé to tehdy hasil premiér Fiala, když Řehka chtěl rezignovat ze své funkce, potom se to vrací v takových vlnách, vždycky vyjde něco na povrch. O jejich sporech ví dost lidí, kteří pracují na ministerstvu i v armádě, a ty to štve, takže pak se to objevuje v médiích.

Co teď bude dál? Jak bude pokračovat prošetřování vojenské policie?

Státní zástupce říkal, že nedokáže odhadnout, jak dlouho to bude trvat, jestli týdny, měsíce, než dojdou k tomu, že mají dostatek důkazů, aby někoho obvinili, nebo dojdou k tomu, že nemají, takže to odloží. Spolku v podstatě nehrozí nic, protože, jak jsem říkala, vojenská policie ho neprošetřuje.

Prošetřuje vojáky.

Kteří údajně měli vézt drony na Ukrajinu.

To je taky důvod, proč to dozoruje státní zastupitelství v Prostějově, kde sídlí 601. skupina speciálních sil. Mají ty dva tábory, které se sešly na Úřadu vlády, naplánovanou další schůzku, když říkají, že spolu chtějí dál komunikovat? Kdy se mají sejít a co chtějí řešit?

Podle mě to bylo takové deklaratorní prohlášení. Pokud se to povede, tak to bude super, protože České republice neprospívá, když se perou veřejně informace, které se týkají například speciálních sil. Ale myslím, že konflikt mezi ministryní obrany a Karlem Řehkou bude pokračovat, vždycky se to někde objeví. Pro Petra Fialu, který je s prezidentem jediný, kdo to může řešit, je to těžká pozice. Premiér totiž vidí, že ministryně má za sebou nepopiratelné úspěchy, zvládla dotáhnout nákup amerických stíhaček F-35 a bojových vozidel pěchoty, které armáda strašně dlouho potřebovala, ale táhlo se to asi pět let.

Což by ale jako úspěch neviděla například opozice, pokud jde o stíhačky...

To je pravda, ale z hlediska armády a toho, po čem vojáci volali, že potřebují, to úspěch je. Na druhou stranu je to Fiala, kdo Řehkovi rozmlouval rezignaci před dvěma lety. Je to Fiala, kdo medailí Karla Kramáře, což je nejvyšší ocenění, které uděluje předseda vlády, ocenil jak Jana Veverku, tak Mikuláše Kroupu i ředitele speciálních sil Miroslava Hofírka.

Abych se vrátil ke své původní otázce, další schůzka tedy bude?

Nevím, nejsem o tom informovaná.

V podcastu byly kromě zvuků z Českého rozhlasu využity tyto zdroje: TV Nova, CNN Prima News, Česká televize, účet Skupina D - Drony Nemesis na síti X.