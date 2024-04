Temnota se teď dostává na světlo, říká moderátorka po své výpovědi u soudu s Cimickým

Pražský soud začal s vyslýcháním žen, které které měl znásilnit a vydírat psychiatr Jan Cimický. Byla mezi nimi i moderátorka Martina Hynková Vrbová. „S ostatními ženami jdeme na světlo tím, že o tom mluvíme,“ řekla novinářům po tom, co ji soudce, stejně jako ostatní ženy v kauze, vyslechl za zavřenými dveřmi. Rozhovor Praha 16:46 23. dubna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Martina Hynková Vrbová, moderátorka | Foto: Elena Horálková | Zdroj: Český rozhlas

Můžete říci, jak to vypadalo soudu? Bylo hodně doplňujících dotazů, nebo vás nechali vyprávět?

Bylo to náročné, není lehké jít zpět do té doby a mluvit o tom. A já jsem to celé popsala, tak jak se to stalo a potom jsem dostávala doplňující dotazy, kterých nebylo úplně málo.

‚Něco takového si neumím představit.‘ Kolegyně z Modré laguny se u soudu zastaly Cimického Číst článek

Doktor Cimický tam nebyl. Je to pro vás lepší, nebo jste stála o to se s ním konfrontovat tváří v tvář, říct to přímo jemu?

Ne, já jsem nestála o to se s ním konfrontovat a byla jsem ráda, že tam byli jenom ti, co tam opravdu měli být. To znamená soudce a advokáti a všichni ti, co tam prostě patří.

Takže kdyby tam byl, požádala byste o vyslýchání v oddělené místnosti?

U výslechu jsem si ho nepřála.

Byla jste jedna z prvních po Janě Fabianové, která přišla do veřejného prostoru s tím, co se vám stalo. Možná jste i pomohla dalším obětem, aby o tom mluvily, jak to zpětně vnímáte?

Je to temnota, kterou si táhnu 20 let, a teď se dostává na světlo. Pro mě je to léčivé a ozdravné. Cítím, že dělám dobře, i když to není lehké, je to správné.

Cítím, že jdeme ke světlu a ženy, které tady jsou, to cítí podobně. Chceme to změnit pro příští generace, aby to naše dcery nemusely zažívat.

‚Sama bych se bála‘

Předpokládám, že jste se s dalšími ženami neznaly, ale teď jste měly možnost spolu mluvit. Je povzbuzující vědět, že v tom nejste sama?

Určitě je to povzbuzující. Je úžasné vědět, že v tom nejsem sama. A zvlášť v takhle velké kauze. Sama bych se tam bála stát, ale cítila jsem, že tam se mnou stojí dalších 39 žen.

Zdravotní sestry psychiatra Cimického si ničeho nevšimly. Obžaloba z té doby ale popisuje 14 skutků Číst článek

A s některými jsem se u soudu i potkala, takže jsme si mohly aspoň chviličku popovídat a bylo to pro mě hodně důležité.

A vnímají to podobně?

My jsme si řekly, že jsme takové sestry v tom celém a že ta ženská spolupráce a touha být spolu a procházet si tím společně, je velká.

A že to děláme proto, abychom něco změnily, aby se začalo přistupovat k obětem sexuálního násilí jinak a s větším respektem.

Jak vnímáte kroky, které se v této oblasti dějí? Například redefinice znásilnění a podobně. Máte pocit, že to začíná být důležitým tématem pro zákonodárce?

Já si myslím, že trochu dojíždíme na to, co tady bylo za socialismu. Že se víc cenil majetek, než hodnota života a podle toho byly adekvátní tresty.

Nemlčela jsem, přesto po sexuálním napadení neskončil Cimický, ale já, popisuje moderátorka Číst článek

Teď se to i díky dalším kauzám otáčí. A je opravdu důležité, aby se na oběti sexuálního násilí začalo nahlížet jako na ty, kterým se má primárně věřit. Jestli říkají něco v nepravdě, tak se to určitě prokáže. Ale to, že je budeme od začátku zpochybňovat, tak je zastavíme v tom, že chtějí něco říct.

Co byste vzkázala ženám v podobné situaci, jako jste byla vy? Stojí ty nepříjemné věci, za to, že ten člověk bude potrestaný?

Stojí to za to, jinak bych to nedělala. Není to lehká cesta a každá z nás po ní jde sama, ale zároveň spolu.

A děláme to nejen proto, aby agresoři věděli, že jim to neprojde. Děláme to pro všechny další oběti sexuálního násilí, aby viděly, že to světlo tady je. A děláme to pro další generace. Aby dívky, děti, senioři a kdokoliv už tohle nemusel zažívat.

Solidarita i odsouzení

Snažila se obhajoba nějak zpochybnit vaši výpověď?

Byla tam snaha mě nějak zpochybnit, ale vyjasnili jsme si to. A já jsem se zpochybnit nedala.

V Bohnicích se mezi lékaři říkalo, že Cimický zneužívá pacientky, vypověděla sexuoložka před soudem Číst článek

Přišly vám přes sociální sítě nějaké, ať už pozitivní nebo negativní reakce? Jak jste to vnímala?

Tak byla tam spousta solidarity, to na prvním místě. A zároveň ale přicházely reakce, které byly tvrdé, odsuzující a dehonestující.

Ale já myslím, že to musíte odsunout. A musíte jít zase za pravdou. Ta pravda je tam důležitá a nedá se jen tak zahodit. I když dnes je pravda hodně devalvovaná. I tak mě drží nad vodou a já za ní půjdu až do konce této kauzy.

Budete sledovat konec, jak to dopadne? Přijdete si osobně poslechnout rozsudek?

Nevím, jestli na to najdu sílu přímo sem jít, ale rozhodně to budu sledovat až do úplného konce.

Mluvila jset o všem už několikrát, jak v rozhovorech, tak teď u soudu. Je lehčí, když o tom mluvíte častěji, nebo doufáte, že je to naposledy?

Já doufám, že už je to naposledy, není lehké o tom mluvit. Přesvědčila jsem se o tom znovu v soudní síni, kdy jsem měla chvíli na krajíčku. A překvapilo mě to, protože jsem si myslela, že to mám za sebou, ale evidentně tam stále něco je, protože, když se dostanu do toho bodu, tak to tam neustojím.