Očkování proti koronaviru v Česku příliš nezrychluje. O půlnoci se registrace otevře i lidem nad 40 let

K očkování proti koronaviru se můžou od nedělní půlnoci hlásit všichni lidé starší 40 let. V nově otevřené věkové skupině je přes 923 tisíc Čechů. Zhruba 59 tisíc z nich už má očkování ukončené - patří mezi učitele, pracovníky sociálních služeb nebo chronické nemocné pacienty. Očkování proti koronaviru v Česku nicméně příliš nezrychluje a dosáhnout slibované hranice 100 tisíc vyočkovaných dávek denně se zatím nedaří. Ve čtvrtek zdravotníci zvládli aplikovat dosud nejvyšší počet dávek, bylo jich přes 89 tisíc

Ukončené očkování má zatím v Česku zhruba 1 milion a 100 tisíc lidí. Alespoň jednu dávku vakcíny už dostaly víc než tři miliony zájemců. Ve čtvrtek zdravotníci zvládli aplikovat dosud nejvyšší počet dávek, bylo jich přes 89 tisíc.

V pátek ale oproti minulému týdnu počet naočkovaných mírně klesl. I tak lidé v tomto pracovním týdnu dostali přes 412 tisíc dávek vakcín, tedy asi o 18 tisíc víc než ve stejném období minulého týdne.

Během víkendů se však v Česku očkuje výrazně méně. Počet očkovaných klesá o dvě třetiny. Koordinátor očkování v Jihomoravském kraji Jindřich Weiss ve vysílání Českého rozhlasu vysvětlil, že za to může hlavně nedostatek vakcín.

„Jsme připravení posílit kapacitu i o víkendech, pokud budou vyšší dodávky. V tuto chvíli necháváme volnost očkovacím centrům, aby si rozvrhly své personální kapacity tak, jak potřebují. Z toho potom vyplývá, že o víkendu se očkuje o trochu méně, ale neznamená to, že by vakcíny někde ležely,“ popsal Weiss Radiožurnálu.

„Očkujeme zhruba deset tisíc dávek denně, jsme schopni dosáhnout až dvaceti tisíc dávek denně,“ dodal.

V Jihomoravském kraji podle Weisse velká centra i další očkovací místa stíhají všechny dovezené dodávky vyočkovat během jednoho týdne.

Neztratit chuť praktiků

Na termín očkování po celém Česku stále čeká asi 800 tisíc lidí a zhruba čtvrtina z nich chce vakcínu dostat od svého praktického lékaře. Praktici si ale dlouhodobě stěžují, že vakcín mají nedostatek. To by se mohlo v květnu a červnu zlepšit, protože právě do ordinací půjde většina očkovacích látek Moderna.

Předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek tento týden v Interview Plus vysvětloval, že očkování v ordinacích odstartovalo možná příliš brzy, tedy v době, kdy byly dodávky snáz převozitelných a skladovatelných vakcín malé.

„Ve snaze přiblížit očkování zejména seniorům se pomyslným startovacím praporkem mávlo v době, kdy ještě vakcín pro praktiky nebylo tolik. Praktici se k tomu postavili velice dobře a chtěli očkovat velké množství pacientů, ale bohužel dodávky vázly. Teď jde o to, neztratit chuť praktiků k očkování a neztratit chuť lidí, aby chodili k praktikům, protože to je z mého pohledu jediná udržitelná cesta i do budoucna,“ řekl.

Dosud praktičtí lékaři dostávali především vakcíny od společností AstraZeneca a Johnson & Johnson. Moderna se rozvážela podle požadavků krajských koordinátorů a látka od firmy Pfizer od začátku putuje do velkých očkovacích center.

Význam druhé dávky

Viroložka a členka skupiny MeSES Ruth Tachezy v sobotu v České televizi zdůraznila, že v případě dvoudávkové vakcíny proti nemoci covid-19 je člověk dostatečně chráněný až po podání té druhé dávky.

„Podání druhé dávky je naprosto jednoznačně nutné. Doporučují to všechny relevantní organizace. Může být odloženo, když máme třeba méně vakcín, ale myslím si, že to za chvíli nebude náš problém a že vakcín bude dost. Problém bude donutit lidi, aby se očkovali,“ objasňuje Tachezy.

Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO tento týden řekl, že dalším krokem při očkování bude otevření registrace pro všechny nad 16 let. Pak podle něj bude mít stát obrázek o tom, kolik lidí má o vakcinaci zájem. Na základě toho pak taky může upravit kampaň na podporu očkování.