Tendr na dodavatele pro digitalizaci stavebního řízení možná do voleb nestihneme, připustilo ministerstvo

Další odklad vypsání nové zakázky se podle Waleczka nedá vyloučit, pokud by se po volbách výrazně změnil stavební zákon a struktury stavebních úřadů.

O tom uvažuje hnutí ANO, které by v říjnu podle současných průzkumu do Sněmovny zatím volilo nejvíce lidí. „Ministerstvo plánuje do konce prázdnin zahájit s potenciálními dodavateli předběžné tržní konzultace, od kterých se bude odvíjet termín vypsání soutěže. Tento proces může trvat pár týdnů i několik měsíců. Projekt nového řešení digitalizace stavebního řízení v tuto chvílí není zpožděný,“ řekl Waleczko.

Dodal, že požadavky na systém ministerstvo dostalo v plánovaném termínu na konci června a do konce prázdnin je představí potenciálním dodavatelům při takzvané tržní konzultaci.

Digitalizaci stavebního řízení měl na starosti bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš, který byl kvůli problémům se systémem loni na podzim odvolán z postu ministra pro místní rozvoj. Nakonec to vyústilo v odchod Pirátů z vládní koalice. Vláda po Bartošově odvolání rozhodla v dalším vývoji systému nepokračovat.

Nový systém

Současný ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek (za STAN) po svém nástupu na úřad uvedl, že současná vláda pravděpodobně nestihne podepsat smlouvu na dodání nového systému. Zatím resort pracoval na tom, jakou by nová zakázka měla mít podobu.

Na začátku roku 2028 by měl být podle vlády nový systém hotový. Vypsání nové veřejné soutěže v letních měsících ministerstvo podle Waleczka zvažovalo pouze za podmínky, že se dosáhne široké politické shody. Zatím ale podle něj nebylo rozhodnuto o tom, jakou bude mít veřejná zakázka formu.

„Zvažujeme jednací řízení s uveřejněním, soutěžní dialog a PPP projekty, přičemž každá varianta má své pro a proti. Kterou variantu ministerstvo zvolí, bude záležet právě na předběžné tržní konzultaci,“ sdělil mluvčí ministerstva.

Prioritu má podle něj dodání informačních systémů, které bude dostatečně otestované a bude vyhovovat uživatelům. „Důležité bude také to, aby byl dostatek času na kvalitní školení zaměstnanců stavebních úřadů a dotčených orgán,“ dodal.

Odhad ceny

Ministerstvo podle Hospodářských novin zatím neví, kolik bude nová zakázka na digitalizaci stavebního řízení stát.

Experti, které deník oslovil, ale v této souvislosti neoficiálně cenu odhadují nejméně na 750 milionů až 1,6 miliardy korun.

Také zástupci České komory architektů a Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů zpochybnili, že by v roce 2028 mohl být nový systém plnohodnotně funkční. Dříve sdělili, že nová vláda bude znovu zasahovat do stavebního řízení a stavebního zákona, což dodání systému oddálí. Harmonogram ministerstva pak podle nich počítá s dalším rozvojem systému až do roku 2031.