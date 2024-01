Vedení Prahy chce audit tendru na metro D. Dopravní podnik hodlá za desítky miliard vysoutěžit vlaky

Vedení Prahy požádalo dozorčí radu dopravního podniku, aby zadalo zpracování interního hloubkového auditu tendru na druhou část stavby metra D. V pondělí to schválili radní města.

Podle náměstka primátora pro dopravu Zdeňka Hřiba (Piráti) není v plánu celou zakázku rušit, protože zadávací dokumentace je v pořádku.

Pražský dopravní podnik (DPP) také plánuje vypsat soutěž s odhadovanou hodnotou 86 miliard korun na automatizaci provozu na lince metra C spolu s nákupem automatických vlaků pro budovanou linku D. V pondělí to také schválili radní města, ještě o tom budou hlasovat zastupitelé. Výstavba metra D v Praze | Foto: Petr Topič | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže minulý týden kvůli nedostatečným podkladům zatím nepravomocně zrušil rozhodnutí o výběru vítěze tendru, kterým se stalo sdružení firem zahrnující například firmy Subterra a Hochtief.

Pondělní krok radních je reakcí na toto rozhodnutí antimonopolního úřadu, audit se bude zabývat právě postupem DPP při výběru vítězného sdružení. „Myslím si, že to je důležitý krok k tomu, aby byly vyloučeny jakékoliv pochybnosti o výběrovém řízení,“ řekl Hřib. „Audit bude dozorčí rada zadávat na svém nejbližším jednání 31. ledna,“ řekl dále.

Dodal, že rozhodnutí antimonopolního úřadu je zatím nepravomocné a DPP proti němu podá rozklad. Zároveň se podle něj týká jen výběru dodavatele, a nikoliv celého tendru, který byl i podle dřívějšího rozhodnutí antimonopolního úřadu zadán správně. „Rušit se ta zakázka určitě nebude,“ uvedl náměstek.

Úřad minulý týden zrušil rozhodnutí DPP o výběru dodavatele s odůvodněním, že podle něj v dokumentaci vítězného sdružení chyběly doklady prokazující zkušenosti některých členů odborného personálu, za něž byly při hodnocení uchazečům udělovány body. Podnik s tímto názorem nesouhlasí s tím, že si vyžádal podklady nad rámec zákonných požadavků. S rozhodnutím úřadu nesouhlasí ani firma Subterra, naopak firma Porr, která byla z tendru vyloučena a podnět k antimonopolnímu úřadu podala, jej vítá.

Antimonopolní úřad v současnosti vede i další správní řízení, a to o návrhu proti vyloučení společnosti PVM Metro DII JV ze zadávacího řízení. V obou správních řízeních antimonopolní úřad vydal předběžné opatření, které pražskému DPP zakazuje uzavřít smlouvu s dodavatelem až do pravomocného rozhodnutí.

Automatické vlaky metra

Pražský dopravní podnik chce také vypsat soutěž s odhadovanou hodnotou 86 miliard korun na automatizaci provozu na lince metra C spolu s nákupem automatických vlaků pro budovanou linku D.

Zakázka bude zahrnovat nákup 52 automatických souprav na linku C, 16 souprav na linku D a nutné úpravy stanic v celkové hodnotě 35,9 miliardy korun. Zbytek hodnoty zakázky tvoří provozní náklady na zajištění údržby po dobu 35 let. Dodávka všech vlaků by se měla uskutečnit po roce 2029.

Soutěž město podle náměstka primátora Hřiba s ohledem na nutnost testování a homologace vlaků potřebuje vypsat co nejdříve a vítěze chce mít vybraného zhruba za dva roky.

„Automatizace nám umožní zkrátit interval na 90 sekund, což povede k významnému nárůstu přepravní kapacity linky C,“ dodal náměstek. V případě nyní stavěné linky D se s automatickým provozem počítá od počátku.

„Po podpisu smlouvy budou v letech 2026 a 2027 následovat přípravné práce a vývoj samotných vozů. V letech 2027–2028 by pak měla probíhat výroba prvních vozů, jejich certifikace a homologace, na kterou naváže v letech 2028–2029 zkušební provoz. Až poté bude možné zahájit sériovou výrobu a očekávat dodávku objednaného počtu vlaků,“ uvedl ředitel DPP Petr Witowski.

Hřib dodal, že původně chtělo město nakoupit automatické vlaky pro metro D a pro linku C samostatně, ale v případě menšího nákupu pro novou linku se ukázalo, že tendr není pro dodavatele tak atraktivní, aby to zajistilo výhodnou cenu. Nakonec proto podle náměstka obě zakázky spojilo.

„Spojením projektů nákupu dopravního systému pro ‚déčko‘ a automatizace linky C získáme nejen výhodnější jednotkové ceny, ale i celou řadu dalších synergií,“ uvedl.

V případě linky C je důvodem automatizace hlavně její velká vytíženost. Zejména v centrálních úsecích, tedy zhruba od Nádraží Holešovice na Vyšehrad, je na hraně své kapacity a bez automatizace již nelze snižovat intervaly, které jsou nyní ve špičkách okolo 115 sekund.

Stavba nové linky pražského metra D začala v roce 2022, ve výstavbě je kilometrový úsek mezi stanicemi Pankrác a Olbrachtova. Navazovat má úsek z Olbrachtovy na Nové Dvory, kterým se nyní zabývá antimonopolní úřad. Jako poslední bude vybudován úsek z Nových Dvorů do Depa Písnice. Původní předpoklad dokončení byl rok 2029, kvůli sporům kolem aktuálního tendru bude ale pravděpodobně posunut.