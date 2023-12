Hrozba žaloby a výhružné e-maily. Zakázkou na stavbu pražského metra D se zabývá i policie

Zakázka na stavbu linky D pražského metra je podle odhadovaných celkových nákladů ve výši téměř 100 miliard korun největší stavební zakázkou v historii Česka. Zatímco na prvním úseku budoucích stanic Pankrác-Olbrachtova už letos pracovali dělníci, o zakázku na vybudování druhého úseku mezi Olbrachtovou a Novými Dvory sváděly boj velké stavební firmy. Jeho průběh sledoval investigativní tým Radiožurnálu. Praha 16:26 29. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na prvním úseku metra D už letos pracovali dělníci | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Vedení pražského dopravního podniku po několika měsících strávených vyhodnocováním jednotlivých nabídek letos v září oznámilo, že zakázku dostane na starost dvojice společností Subterra a Hochtief. Do tendru se přihlásily s cenou necelých 30 miliard korun.

Přitom sdružení firem Porr, Vinci a Marty nabídlo o dvě miliardy méně. Dopravní podnik jejich nabídku ale nepřijal a kvůli údajným nedostatkům v dodaných dokumentech je ze soutěže vyloučil.

Firmy se teď proti tomu brání u antimonopolního úřadu. Pokud tam neuspějí, budou se bránit i dalšími cestami.

„Pokud zadavatel uzavře smlouvu s druhým uchazečem, budeme zvažovat další kroky, co se týče civilní žaloby, a dokonce možná i trestněprávní odpovědnosti. Protože tam jsou skutečně věci, které, pokud by to zůstalo tak, jak to je teď, jsou skutečně za hranou,“ tvrdí generální ředitel Porru Dušan Čížek.

Antimonopolní úřad prozatím dopravnímu podniku zakázal smlouvu s vítěznou Subterrou podepsat. Firma ale trvá na tom, že její nabídka byla v pořádku.

„Naše cenová nabídka je výsledkem náročné a dlouhé přípravy a je vzhledem k rozsahu projektu správná a realizovatelná, a to i po započtení běžné marže,“ namítá mluvčí Subterry Vladislav Beneš.

Tendrem se zabývá i policie

Původní plány, že by práce na této části trati mohly začít už letos na podzim, tak vzaly za své. A zda bude možné začít kopat do léta roku 2024, se teprve uvidí. Právě do té doby je Subterra podle Beneše schopna garantovat cenu, se kterou do tendru šla.

Děním okolo tendru se navíc zabývá i policie. Na ni se obrátilo přímo vedení dopravního podniku. Některým členům komise, která měla vybrat vítěze tendru a jejíž složení je neveřejné, přišly před zasedáním na začátku září anonymní výhružné e-maily.

V nich jim autor vyhrožoval tím, že pokud z tendru vyloučí trojici firem Porr, Vinci a Marty, tak skončí ve vězení. Zástupci zmíněných firem popřeli, že by výhrůžky pocházely z jejich strany.