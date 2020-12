Zpoždění by se jen velmi těžko dohánělo, říká Hamáček k možnému odkladu dostavby Dukovan.

Tendr na stavbu nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany by se měl podle ministrů ČSSD vypsat co nejdříve. Vicepremiér Jan Hamáček z ČSSD uvedl, že nerozumí vyjádření premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO o možném odkladu výběrového řízení. Vláda by podle Hamáčka měla od počátku uplatňovat bezpečnostní výjimku a vůbec neoslovit rizikové uchazeče. Praha 15:38 2. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Pokud je priorita mít další jaderný zdroj hotový ve schváleném harmonogramu, tak je potřeba vypsat ten tendr co nejdříve,“ myslí si Hamáček (ČSSD) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Tendr na stavbu nového bloku měl být vyhlášený 18. října. Pan premiér Babiš ale minulý týden prohlásil, že se jeho vypsání možná odloží. Čas ubíhá a stále nevíme. Kdy se tedy rozhodne?

To je otázka hlavně na pana premiéra. Musím říct, že mě to vyjádření pana premiéra překvapilo, protože já jsem se účastnil všech jednání výborů a bezpečnostních rad státu. A byli jsme ujišťováni, že příprava toho tendru běží podle harmonogramu. A najednou tím důvodem pro odklad má být údajná nepřipravenost.

Kdy tedy bude jasné, zda se vypsání tendru odloží nebo ne?

Nás čeká příští týden zasedání vládního výboru pro jádro a tam by měl pan ministr Havlíček podat zprávu, co by mělo být důvodem toho odkladu. A jaký je časový horizont přípravné nápravy. Já se budu ptát, co se stalo, a kdy bude ten tendr připraven k vyhlášení. Protože jestli na něčem panuje široká politická shoda v České republice, tak to je, že by výstavba dalších bloků v Dukovanech měla pokračovat.

Babiš: Tendr na stavbu Dukovan není připravený, vláda by o něm neměla rozhodovat před volbami Číst článek

Pan ministr zahraničí Petříček řekl, že by se měla zakázka vypsat brzy. Není podle něho důvod čekat do voleb. Máte stejný názor?

Pokud je priorita mít další jaderný zdroj hotový ve schváleném harmonogramu, tak je potřeba vypsat ten tendr co nejdříve. Já nevím, jestli v tom tendru nejsou nějaké vážné komplikace. Je pravda, že není možné vypsat polovičatý tendr. Pokud by se ukázalo, že je tam nějaká chyba, nebo že ministerstvo průmyslu a obchodu, případně ČEZ, nejsou schopni tender vypsat, tak je samozřejmě potřeba tyto případné chyby napravit, aby ten výsledek byl stoprocentní. Protože pokud bychom nabrali teď zpoždění, tak ho budeme velmi těžko dohánět.

Že jsou v zadávací dokumentaci k tendru chyby už se ukázalo. Bezpečnostní skupina státu, jíž jste spolu s tajnými službami členem i vy a pan ministr Petříček, konstatovala, že zadávací dokumentace je nedostatečná.

To je debata, kterou musíme vést na Bezpečnostní radě státu. A je to debata o utajovaných skutečnostech, takže to nechci zásadně rozvádět. Ale je pravda, že pokud jsme se rozhodli pro postup s tím, že využíváme možnosti uplatnit bezpečnostní výjimku, tak pro případné budoucí soudní spory musí Česká republika být připravena zdokladovat. A to jak, podle jakých kritérií, ale i zda vůbec tu výjimku uplatňovat.

Stojíte tedy za tím, že by vláda měla poslechnout doporučení bezpečnostních složek včetně tajných služeb a rizikové uchazeče, tedy Rusko a Čínu, do tendru vůbec nezvat.

To je právě na zásadní diskuzi, která nás čeká. Ale není možné vypsat tendr s bezpečnostní výjimkou a pak tu výjimku neuplatnit (Bezpečnostní výjimka stanovuje, že stá osloví jen vybrané uchazeče a do tendru nepřizve rizikové uchazeče, pozn. red.) To je do jisté míry obcházení zákona. Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje uplatnění té výjimky později. A to je ten důvod, proč se to celé přibrzdilo. Já chci od ministerstva průmyslu slyšet, jaký je plán a zda je plánovaný postup stále v souladu se zákonem či nikoli.