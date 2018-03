Zakázku na izraelské radary za miliardy vyšetřují kriminalisté, oznámila ministryně Šlechtová

Ministryně obrany Karla Šlechtová reagovala touto informací na dotazy poslanců, zda u váznoucího tendru hrozí komplikace. Podrobnosti ale říct odmítla.

„Nebudu to komentovat. Mým úkolem je dotáhnout napojení na NATO. Pokud se objeví jakýkoli problém, který bude v nesouladu s právem, se zákony České republiky nebo s pochybením jakýchkoli zaměstnanců, pak to bude mít samozřejmě dopady na celkovou zakázku,“ uvedla Šlechtová.

Česká armáda by z Izraele měla dostat za 3,5 miliardy korun s DPH osm radarů.

Izraelci mají dodat radary od státního podniku Elta Systems, který také vyrábí známý mobilní systém protivzdušné obrany Iron Dome.

Nové 3D radiolokátory MADR mají české armádě zajistit přehled o vzdušné situaci ve výškách od 100 do 3000 metrů. Nahradí zastaralé radary sovětské výroby. Radary by měla armáda dostávat do roku 2021.

Vypsání zakázky, kterou ministerstvo obrany připravuje od roku 2015, se ale stále zpožďuje. Smlouva měla být uzavřena již v polovině loňského roku, podpis byl ale odložen.

Bývalý ministr Martin Stropnický z ANO nakonec rozhodl, že podpis smlouvy již nechá na svém nástupci, tedy na Šlechtové. Nová ministryně obrany ale nechala všechny velké zakázky prověřit. Novinářům pak řekla, že jí u radarů chybí souhlasné stanovisko od kybernetického úřadu.

Ministerstvo obrany tak nyní čeká na nový posudek kybernetického úřadu a na posouzení upravené smlouvy. Resort chce mít před podpisem jistotu, že izraelská technika bude spolupracovat se systémy Severoatlantické aliance.

Tendr na vrtulníky do léta

Ministerstvo obrany chce pak podle ministryně Šlechtové zadat nový tendr na nákup víceúčelových vrtulníků do léta. Jakým způsobem úřad zakázku vypíše, chce oznámit v prvním dubnovém týdnu.

„Jsem připravena to zadat, jakmile to bude hotové. V tuto chvíli potřebuji finální verzi specifikace od Armády České republiky. Bez detailních informací nejsme schopni říci, jakým způsobem to zadáme. Tu informaci požaduji do pátku, abych první týden v dubnu mohla oznámit, jakým způsobem budou vrtulníky zadány,“ informovala Šlechtová.

Ministerstvo chce armádě koupit 12 nových víceúčelových vrtulníků, které nahradí bojové vrtulníky Mi-24. Podle dřívějších odhadů by měla být cena kontraktu mezi 10 a 15 miliardami korun.

Úkolem požadovaných vrtulníků bude letecká přeprava vojáků, přímá podpora pozemních sil, průzkumu, zdravotnický odsun nebo úkoly ve prospěch Integrovaného záchranného systému.

Ministerstvo bude chtít koupit nejen samotné stroje, ale i jejich výstroj a vybavení, včetně výzbroje a munice. Součástí zakázky bude také logistická a servisní podpora po dobu celého životního cyklu a výcvik leteckého personálu.

Šlechtová také zopakovala, že chce s poptávkou oslovit víc než jeden stát. V minulosti Česko jednalo o dodávkách helikoptér se Spojenými státy a Itálií.

Americká vláda by podle dřívějších informací měla nabídnout vrtulníky UH-1Y od americké firmy Bell, italský kabinet stroje AgustaWestland AW139M od firmy Leonardo.