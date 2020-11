Tendr na Dukovany: vnitro a tajné služby varují před firmami z Ruska a Číny. Hrozí vydíratelnost Česka

Návrh zadávací dokumentace na tendr ke stavbě nových bloků Jaderné elektrárny Dukovany podle tajných služeb a ministerstev vnitra a zahraničí dostatečně nezohledňuje bezpečnostní zájmy státu. Radiožurnál získal klíčový dokument - seznam zásadních připomínek, jež k dokumentaci společně sepsali zástupci všech zmiňovaných institucí. Doporučují vůbec neoslovovat rizikové uchazeče. Za ty vláda už v květnu podle Deníku N označila Rusko a Čínu. Praha 6:00 19. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Uchazeči mohou podle tajných služeb například stavbu jaderné elektrárny cíleně zdržovat a požadovat po státu splnění svých požadavků. Ilustrační foto | Foto: Informační centrum JE Dukovany

Klíčový tendr za zhruba 160 miliard korun má investor projektu - společnost ČEZ, konkrétně její dceřiná firma EDU II - vypsat na konci letošního roku. Obsáhlou zadávací dokumentaci připomínkoval stát prostřednictvím ministerstva průmyslu a obchodu.

Připomínky k bezpečnostním aspektům výběrového řízení pak měla na starosti pracovní skupina na ministerstvu vnitra, kterou tvoří kromě vnitra rovněž zástupci tajných služeb, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) a ministerstva zahraničí.

Ti v sedmnáctistránkovém vyjádření, které Radiožurnál získal, nešetří kritikou.

Skupina předně upozorňuje, že na vypracování stanoviska k tak zásadnímu projektu měla velmi krátkou dobu.

„Na posouzení celé dokumentace z bezpečnostního hlediska bylo extrémně málo času. Několik jednotlivých týdnů k posouzení tisíců stran dokumentace v anglickém jazyce k projektu, který má nejvyšší strategický význam, je zcela nedostatečné,“ stojí v připomínkách. A kritika pokračuje: „Je třeba počítat, že v dokumentu mohou být skryté problémy ovlivňující bezpečnost, které nebylo možné v takto krátkém čase identifikovat.“

Radiožurnál žádal ministerstvo průmyslu a obchodu i o samotnou zadávací dokumentaci, resort ji ale odmítl poskytnout s odůvodněním, že jde o obchodní tajemství.

Hrozba pro Česko

Podle zmíněných ministerstev a tajných služeb odráží dokumentace vládou schválené bezpečnostní zájmy nedostatečně. Doporučuje proto v tendru vůbec neoslovovat rizikové uchazeče.

„Za optimální a jediný skutečně bezpečný postup pro zajištění bezpečnostních zájmů státu v souladu s dokumenty schválenými vládou považuje pracovní skupina neoslovit v tendru uchazeče identifikované ve vládních dokumentech jako rizikové. Tento postup pracovní skupina doporučuje,“ píše se v dokumentu.

Varování BIS Bezpečnostní informační služba varovala před aktivitami špionů z Ruska a Číny v nedávné výroční zprávě, kde bez konkrétních příkladů varovala před rizikem zneužití velkých státních zakázek.

Materiál nezmiňuje konkrétní státy, nicméně přímo odkazuje na květnové usnesení, ve kterém vláda Andreje Babiše (ANO) v režimu Tajné schválila bezpečnostní pravidla pro výběr dodavatele. A jako možné strategické riziko v nich označila dostavbu Dukovan firmami z Ruska a Číny, jak tehdy napsal Deník N.

Pokud by se tendru účastnili rizikoví uchazeči, hrozila by podle tajných služeb situace, kdy bude Česko snadno vydíratelné. Uchazeči mohou například stavbu jaderné elektrárny cíleně zdržovat a požadovat po státu splnění svých požadavků.

ČEZ na dokumentaci dál pracuje

Mluvčí společnosti ČEZ Ladislav Kříž na dotaz Radiožurnálu uvedl, že připomínkové řízení dál běží. Podle něj platí, že tendr ČEZ spustí na konci letošního roku. Připomínky tajných služeb a ministerstev nechtěl blíže komentovat.

„Nám byly tyto informace předány v utajovaném režimu, takže já se k nim nemůžu blíže vyjadřovat. To, co jsme dostali, jsme se snažili zohledňovat. Nadále probíhají jednání mezi námi a vládou na finální podobě zadávací dokumentace. Další jednání probíhají jak tento týden, tak příští týden,“ uvedl Kříž.

Nutno dodat, že zmíněný dokument v utajovaném režimu není, protože Radiožurnál ho získal na základě zákona o svobodném přístupu k informacím.

Redakce oslovila s žádostí o komentář taky ministra průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karla Havlíčka. Právě prostřednictvím jeho resortu totiž ostatní orgány státu předávaly ČEZu připomínky k výběrovému řízení. Havlíček nejprve přislíbil písemné vyjádření, ani po urgencích je ale neposlal.

Ministr Havlíček i premiér Babiš v minulosti opakovaně odmítli, že by Česko z tendru předem některého z případných uchazečů vyloučilo, respektive, že by některé uchazeče neoslovilo.

Zpětné vyloučení není reálné

Havlíček taky opakovaně připomíná, že podle smluv uzavřených mezi státem a ČEZ je možné po ukončení výběrového řízení vyloučit nebezpečného dodavatele rozhodnutím vlády. Další možností je odstoupit kvůli bezpečnostním důvodům z již uzavřeného kontraktu.

Tyto možnosti ale jsou podle tajných služeb a resortů vnitra a zahraničí „velmi krajní“, jejich využití by tudíž bylo pro vládu problematické.

„Jednak by jejich využití znamenalo značné ztráty finanční, ztrátu času i důvěry ve schopnost státu zajistit tento důležitý projekt, jednak by jejich využití zřejmě znamenalo zahájení řady soudních sporů a/nebo arbitráží. Jsou to tedy nástroje poměrně neefektivní, neboť možnost vlády je využít bude při zvážení jejich důsledků velmi snížena,“ stojí doslova v připomínkovém dokumentu.

Podle pracovní skupiny je proto nutné postupovat preventivně a rizikové uchazeče do tendru nezvat.

Společná práce

Připomínky zadávací dokumentaci zatím nechtěli víc komentovat ani jejich autoři, tedy zástupci tajných služeb a ministerstev zahraničí a vnitra.

Ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD, který je pod připomínkami podepsaný, pouze odkázal na obecné vyjádření tiskového odboru resortu. Uvedl, že zatím k tématu nemá co dalšího říct.

Mluvčí Ondřej Krátoška zdůraznil, že připomínky vznikly ve spolupráci s tajnými službami.

„Ministerstvo vnitra je v tomto případě koordinačním místem pro celou bezpečnostní komunitu. Nejde tedy pouze o připomínky ministerstva vnitra, ale o konsensus s ministerstvem zahraničních věcí, NÚKIB a třemi bezpečnostními službami. Připomínky jsou určeny k dalšímu vypořádání, které bude probíhat ve čtvrtek. Stanovisko proto nelze považovat za konečné, ale za součást připomínkového řízení, které dosud není u konce,“ uvedl Krátoška.

Co dalšího se píše v dokumentu? Pokud budou osloveni i rizikoví uchazeči, manévrovací prostor pro jejich odmítnutí bude výrazně menší než v současnosti. Pokud by byl vybrán rizikový uchazeč jako vítěz, tak by se riziko naplnění hrozeb uváděných ve vládou schválených dokumentech výrazně zvýšilo.

Podle číslování názvů souborů dokumentů a číslování tabulky popisující způsoby implementace vymezených bezpečnostních zájmů je možné, že nebyla bezpečnostním subjektům předána k posouzení kompletní dokumentace. Proto také je toto stanovisko dáváno s výhradou faktu, že nelze ověřit, zda je předaná zadávací dokumentace opravdu kompletní .

. Ve stanoveném extrémně krátkém čase a extrémně velkém objemu materiálu nebylo možno projít celý text tak řádně, aby bylo možno s jistotou zaručit, že text zadávací dokumentace je z bezpečnostního hlediska bez problémů . Je třeba počítat, že v dokumentu mohou být skryté problémy ovlivňující bezpečnost, které nebylo možné v takto krátkém čase identifikovat.

. Je třeba počítat, že v dokumentu ovlivňující bezpečnost, které nebylo možné v takto krátkém čase identifikovat. Ministerstvo vnitra dodatečně obdrželo po požádání od ministerstva průmyslu a obchodu k zadávací dokumentaci přehledovou tabulku, která popisuje, jak dle názoru investora byly zapracovány do dokumentace identifikované bezpečnostní hrozby. Z cca 17 identifikovaných hrozeb je v tabulce nějakým způsobem komentováno, reálně ošetřeno však pouze asi pět těchto hrozeb. To ukazuje, že bezpečnostní zájmy, které měl investor do dokumentace zapracovat a ochránit, nejsou zapracovány dostatečně.