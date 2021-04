Správa hmotných rezerv zrušila tendr na miliony testů do škol

Do tendru se přihlásily pouze čtyři firmy. Své nabídky mohly podávat do pátku minulého týdne. Ani jedna z nich ale nakonec neuspěla.

„Bohužel ani jedna z firem nesplnila zadávací podmínky. A to ani v dodatečném termínu. A tak jsme museli všechny ty firmy vyloučit,“ potvrdil šéf Správy hmotných rezerv Pavel Švagr s tím, že o ukončení tendru už informoval ministra školství Roberta Plagu (za ANO).

Školáci měli testy z nového tendru používat od 10. května. Současné zásoby by tak školám měly vystačit aspoň do příštího pátku. Jak chce ministerstvo školství získat nezbytné testy do škol, není zatím jasné. Reakci resortu zjišťujeme.

,Hon na dodavatele´

Dodávku nově vysoutěžených testů Plagův resort očekával už 3. května. Správa hmotných rezerv opakovaně varovala, že termín je šibeniční. Celý tendr se navíc zdržel kvůli tomu, že ministerstvo zdravotnictví muselo správě hmotných rezerv poslat specifikaci pro nákup testů nadvakrát. V prvním dokumentu mylně uvedlo, že by se mohlo jednat i o testy z hlenu nebo stolice.

Správa státních hmotných rezerv vypsala nový tendr kvůli konci nouzového stavu už podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Do takzvaného dynamického nákupního systému se přihlásilo 32 firem. Nabídku podala každá osmá. „Řada rádoby odborníků testy jen kritizuje. Prakticky se pořádal hon na jejich dodavatele,“ zdůvodnil Švagr.

Nového tendru se odmítla zúčastnit například české firma Masanta, která do škol dodala čínské testy Singclean. „Stali jsme se hromosvodem politických nálad i všech covidových problémů v zemi,“ uvedl k tomu její šéf Martin Ladyr. Společnost Tardigrad International Consulting, která do škol dodala miliony čínských testů značky Lepu, Radiožurnálu řekla, že se k novému tendru nebude vyjadřovat.

Ze skladů Správy hmotných rezerv už do škol dorazilo asi 7,6 milionu testů z dřívějších tendrů správy hmotných rezerv a ministerstva vnitra. Žáci se do lavic začali postupně vracet od 12. dubna.