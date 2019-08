Bouzková je v Torontu v semifinále, Halepová kvůli achilovce vzdala

Česká tenistka Marie Bouzková pokračovala v senzačním tažení turnajem v Torontu. Ve čtvrtfinále přešla přes wimbledonskou vítězku Simonu Halepovou. Vyhrála první set 6:4 a ke druhému rumunská soupeřka kvůli problémům s achilovkou nenastoupila. V jejím prvním semifinále na okruhu WTA čeká jednadvacetiletou Češku Američanka Serena Williamsová, která vyřadila Naomi Ósakaovou. Japonka se přesto v pondělí vrátí na pozici světové jedničky. Toronto 7:00 10. 8. 2019 (Aktualizováno: 7:51 10. 8. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marie Bouzková | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Bouzková, která teprve na začátku týdne poprvé nahlédla do první světové stovky, prožívá v Torontu turnaj snů. Po Američance Sloane Stephensové a Jeleně Ostapenkové z Lotyšska vyřadila už třetí grandslamovou vítězku.

Do zápasu s Halepovou vlétla ve velkém stylu, hned dvakrát jí sebrala podání a rychle vedla 4:0. Pak sice Rumunka srovnala, ale ve dvou dalších gamech uhrála dohromady jen dva míčky a Bouzková za 46 minut proměnila druhý setbol.

Světová čtyřka pak zápas kvůli zdravotním problémům vzdala. „Cítila jsem tady achilovku od prvního dne a teď se to hodně zhoršilo. Bylo to těžké rozhodování, zítra jsem mohla hrát se Serenou,“ komentovala své odstoupení.

Teď tahle výzva v podobě vítězky 23 grandslamových turnajů čeká na Bouzkovou, která se už teď ve světovém žebříčku posunula na 53. místo. Zápas o finále by měl začít dnes o půlnoci středoevropského letního času.

„Škoda, že Simona musela odstoupit. Hrát s ní je skvělá zkušenost, i když to byl jen jeden set. Měly jsme opravdu dlouhé výměny, věděla, že bude muset hodně bojovat a nechtěla, aby se jí to zhoršilo,“ řekla vítězka. V dřívějších rozhovorech, třeba když vyhrála v roce 2014 juniorku na US Open, prozradila, že se jí líbí herní styl Halepové.

Serena Williamsová oplatila Ósakaové porážku z loňského finále US Open, které poznamenaly hádky Američanky s rozhodčím. Tentokrát měla Williamsová jasně navrch, těžila ze skvělého servisu, zaznamenala dvanáct es, zatímco soupeřka ani jedno, a za 78 minut zvítězila 6:3, 6:4. Pro Japonku může být útěchou, že se znovu stane světovou jedničkou. Karolína Plíšková, která ji mohla předstihnout, totiž skončila už ve čtvrtfinále.