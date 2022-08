Reakce tenisového svazu na dotazy Radiožurnálu

Dotazy Radiožurnálu ohledně čerpání finančních prostředků z loterií na sportování dětí a mládeže v letech 2014 až 2017:

Jaký byl účel tohoto programu? Proč dostalo finanční příspěvek jen asi 20 klubů každý rok? Jakým způsobem ČTS informoval kluby, že mohou získat finanční příspěvek z loterií? Co říkáte na to, že zástupci některých klubů tvrdí, že vůbec nevěděli, že mohli o peníze žádat? Proč nedostaly všechny kluby peníze plošně, když znáte počty dětí a mládeže v jednotlivých klubech? Proč dostaly peníze jen vybrané kluby? V seznamu se objevují stále stejná jména – 1. ČLTK, TK Sparta Praha, TK Precheza Přerov, ČLTK Bižuterie Jablonec n.N., TK Neridé, TK Most, TK Slavia Plzeň, TK Prostějov? Jaká byla kritéria, podle kterých se vyplácely peníze? Proč třeba v roce 2017 dostal TK Česká Třebová 140 000 Kč a TK Neridé 3 000 000 Kč? Co říkáte na kritiku zástupců některých klubů, že peníze dostaly jen vyvolené kluby a že rozhodovaly konexe (zmíněné kluby v předminulé otázce mají vazby na vedení svazu nebo je vedly/vedou vlivní sportovní podnikatelé?

Reakce 2. viceprezidenta tenisového svazu Leoše Fialy (8. srpna 2022):

Vážený pane Janoušku, reportére analytiku.

Než začnu odpovídat na Vaše otázky, týkající se rozdělování nějakých financí v časovém horizontu více než pěti let zpátky, musím si sám sobě odpovědět na otázku, proč se raději nezabýváte úspěchy či neúspěchy některých sportovních odvětví u nás. Pokud byste se hlouběji zajímal o sport, alespoň ten český, tak byste zcela určitě zjistil, že tenis je dlouhodobě nejúspěšnějším českým sportem. Můžete s tím nesouhlasit, můžete proti tomu protestovat, ale to je tak jediné, co proti tomu můžete dělat. Na místo hledání odpovědí na otázky proč má český tenis tolik individuálních i týmových úspěchů, jaké je postavení českých hráčů, juniorů a žáků na evropských a světových žebříčcích, kolik český tenis získal olympijských medailí a kolik vyhrál světových soutěží družstev, pátráte po tom, proč některý klub získal tolik a některý více nebo méně.

Voláte po pseudo spravedlivém rozdělování peněz dle členské základny nebo nevím jakých dalších kritérií. Vyhrožujete různými kontrolami. Nenapadá Vám, že právě toto je cesta do šedi průměrnosti? ČTS má cca 1200 klubů a 22.000 registrovaných hráčů. Pokud máte základní znalosti matematiky prostým dělením zjistíte, že přidělovat něco plošně je nesmysl a částka připadající na každý klub by stačila buď na jednu večeři úzkého vedení klubu nebo na nové koště na zametání antuky.

Proto, že český tenis a jeho stávající vedení již několik nebojím se napsat desítek let, pracují tak, jak pracují, je náš tenis tam kde je. Nebudu Vám zdlouhavě vysvětlovat, v jakém stavu jsme český tenis přebírali v roce 1998. Dluhy vysoce přesahovaly 20 milionů, žádná tréninková střediska, nulová péče o mládež...

ČTS nepodporoval a nikdy nebude podporovat kluby, většinou privátní, které se zaměřují pouze na komerci nebo rekreační tenis. Ve vámi zveřejněném seznamu naopak najdete zejména kluby, které v uvedených letech dominovaly v soutěžích družstev a jednotlivců zejména v mládežnických kategoriích. Najdete mezi nimi i všechny kluby, které excelentně pracují s mládeží a mají největší podíl na světové úrovni a dominanci českého tenisu, významné pořadatelé a organizátory domácích i mezinárodních mládežnických turnajů.

Proč se nás neptáte na to, jak to, že máme nejlépe propracovaný systém domácích turnajů, který nám závidí celý svět? Proč se nás neptáte na to, jak je možné, že s rozpočtem až stokrát menším je český tenis na úrovních amerického, australského a britského tenisu, kde částkou odpovídající ročnímu rozpočtu ČTS disponuje “každý druhý“ klub a jenom grandslamové turnaje přinášejí roční zisky kolem 300 milionů dolarů? Tyto federace pak mají rozpočty skutečně až stonásobně větší než ČTS!

Napadá mě jediná odpověď. Někdo si Vás na tuto práci najal a pravděpodobně Vám za ni i zaplatil. Pokud to tak je, jste prodejná děvka, která je za peníze schopná psát nebo v rozhlase hovořit, prakticky o všem, co si kdo objedná a zaplatí. Ale poslužte si, karma je zdarma, jak rádi používáte vy novináři. Dnes si Vás najal pravděpodobně některý z našich kolegů ze severočeských lázní, s poněkud ptačím jménem, příště to může být někdo jiný. Až zase budete po středočeských klubech slídit po informacích o mé osobě, ušetřete si čas. Můžete mi zavolat přímo. Osobně Vás, za práci kterou děláte, lituji. Poněvadž se znám s několika redaktory Českého rozhlasu a trošku jsme pokecali, tak mi vše do sebe tak trošku zapadá...

Přeji Vám hezký a úspěšný zbytek léta.

S pozdravem

Leoš Fiala, víceprezident ČTS a předseda Středočeského tenisového svazu

Reakce tajemníka tenisového svazu Jakuba Fastra (8. srpna 2022):

Pane Janoušku, zaslal jste nám vaše dotazy, kontaktoval desítky tenisových funkcionářů, kontroloval jste, zda pan prezident Tennis Europe skutečně předává ceny vítězům Mistrovství Evropy, bez ohlášení jste se domáhal rozhovorů v sídle ČTS, lhal jste zaměstnancům svazu ve snaze proniknout do sídla ČTS a hlavně – hodně jste se snažil a snažíte pošpinit Český tenisový svaz, případně jeho vedení. K tomuto tvrzení nás opravňuje řada exaktních poznatků a informací, dnes již i důkazů.

Ale popořádku, k vašim dotazům.

V úvodu vašeho mailu ze dne 3. srpna uvádíte: cituji “…posílám dotazy, které se týkají programu čerpání finančních prostředků z loterií na sportování dětí a mládeže…“ a následuje dotaz č. 1 – Jaký byl účel tohoto programu.

Bohužel, vám musíme sdělit, že na takový dotaz NELZE odpovědět, neboť je zcela irelevantní. Je nám líto, že nemáte žádnou, ani elementární znalost, resp. povědomí o způsobu a účelu využívání finančních prostředků, které bohužel i velmi nepřesně nazýváte. Program totiž neexistoval a neexistuje, je škoda, že to nevíte a jste bohužel až takto extrémně nevzdělán.

Český tenisový svaz obdržel od Českého olympijského výboru finanční prostředky, které byly DAREM od společností provozující činnost podle Zákona o loteriích a jiných podobných hrách (vč. sázek). Tyto finanční darované prostředky pak Český olympijský výbor rozděloval prostřednictvím odborné expertní komise, která vytvořila NÁVRH na rozdělení sportovním svazům. Tento návrh posléze odsouhlasily adekvátní orgány ČOV a konečné schválení bylo v kompetenci pléna ČOV na Valné hromadě. Český olympijský výbor pak zasílal schválené finanční příspěvky (neboli finanční dar – viz výše) sportovním svazům spolu s “Pravidly čerpání příspěvků“. Odtud cituji “…způsob rozdělení příspěvku mezi základní články je plně v kompetenci příjemce“. Neboli, sportovní svaz je ten, kdo využije příspěvek ve své kompetenci, dle svých priorit a potřeb, samozřejmě v souladu s pravidly ČOV. ČOV následně auditoval svazová využití příspěvků, audit prováděla špičková společnost KPMG a závěr byl vždy: Bez závad.

Nevím, zda jste to pochopil a věci již alespoň částečně rozumíte. Nicméně, rád bych vám mimo jiné sdělil, že Český tenisový svaz je nejúspěšnější federací v Evropě, v mládežnických kategoriích dominuje světu a každý, kdo rozumí tenisu a zná světovou tenisovou mapu vnímá naše úspěchy s obrovským obdivem. Jen pro vaši informovanost a částečnou orientaci, v první světové stovce juniorů je na prvním místě USA – 29 hráčů, druhá je ČR – 22 hráčů, třetí Rusko – 20 hráčů a čtvrtá grandslamová Francie – 7 hráčů. Francouzská federace má jen z Roland Garros příjem cca 300 milionů Euro, její roční rozpočet je cca 12 miliard Kč. ČTS má však v TOP světové mládežnické stovce třikrát více mladých tenistů. Náš zcela ojedinělý a světově unikátní systém podpory mládeže a práci s mládeží nám závidí celý svět. Ne tak investigativec Artur z veřejnoprávního média. Jak jinak si máme vysvětlit bizardní dotazy typu – cituji “…Proč nedostaly peníze všechny kluby PLOŠNĚ…“, dále pak proč podporujeme pouze talentované tenisty, reprezentanty a kluby, kde se špičkově pracuje s mládeží vskutku na TOP světové úrovni? Z vašich takto pokládaných dotazů je vidět nejen nebývalá nevzdělanost a odborná neznalost. Vaše takto vyřčené dotazy evokují způsob vašeho pravděpodobného návodného vzorce, z nějž vyplývá, že sportovní svaz by pravděpodobně měl prioritně podporovat jiné než talentované děti. To znamená, netalentované, nešikovné, tedy bez potenciálu být výborným sportovcem. A zde by podle toho měly patrně směřovat finanční prostředky. Možná nevíte, že jednou z hlavních priorit a POVINNOSTÍ sportovních svazů je PÉČE O TALENTOVANOU MLÁDEŽ a REPREZENTACE STÁTU. A patrně ani nevíte, že za tímto prioritním účelem poskytuje stát Česká republika účelové finanční prostředky právě sportovním svazům. Ale to je pro vás asi hodně složité téma. Z vašich dotazů je navíc velmi silně cítit žluč a účelovost, zadání a směr, který z vaší horlivé aktivity trčí jako šídlo z pytle.

Český tenisový svaz má péči o talentovanou (nikoliv sportovně nešikovnou) mládež jako jednu ze svých priorit. I tak ČTS nabízí dostatečný prostor ve svých soutěžích a turnajích všem dětem bez rozdílu. Systém řízení svazu – tedy rozvoje českého tenisu je každoročně podle aktuálních priorit. Jeho nedílnou součásti je finanční řízení a investice. Výsledkem je dlouhodobá úspěšnost a síla českého tenisu, kterou patrně nevnímáte a nevíte o ní.

ČTS není ani “zásilkovna“, poštovní úřad ani Ministerstvo sociálních věcí neboli instituce zasílající PLOŠNÉ DÁVKY “na hlavu“, resp. klub.

Pokud si naši odpověď přečtete vícekrát, možná to částečně pochopíte. A na závěr: Za poslední týden zvítězila česká hráčka na Mistrovství Evropy v Mostě. Marie Bouzková v mládežnických kategoriích dlouhodobě podporovaná tenisová naděje vyhrála v Praze silný turnaj světové série WTA. Ve středu české naděje vyhrály Mistrovství Evropy, český junior Jan Kumstát vyhrál Olympiádu dětí a mládeže EYOF v Bánské Bystrici, v sobotu český národní tým do 14 let vyhrál Mistrovství světa v Prostějově. V neděli mladý reprezentant ČR (nedávno mladý junior vždy podporovaným v systému ČTS) Jiří Lehečka vyhrál silný ATP Challenger v Liberci, tak jako Katka Siniaková turnaj WTA v polské Varšavě.

Prezident ČTS a Evropy, tak jako my ostatní je náležitě pyšný na výsledky naší dlouholeté společné práce, investic a energie, které přivedly náš tenis na vrchol světové pyramidy.

Milý odborníku, investigativče. Podívejte se, prosím, na přiloženou fotografii ze sobotního Mistrovství světa, kde uvidíte českou vlajku nad vlajkami Německa i Ameriky. A zkuste nám prosím odpovědět na naši jedinou otázku k vám. V kterém oboru činnosti jste na prvním místě na světě vy?

Výsledky rozhodují, ostatní jsou pouze jalové proklamace a bláboly. Další dotazy nezasíláme, je však možné, že je budou zasílat naši právníci. Ale určitě již k jiným osobám, resp. subjektům než vaší osobě.

Více studujte a méně obchodujte. A nenechávejte se raději najímat na špínu, přece jen jste zaměstnanec veřejnoprávní instituce. Zatím...